Voici des routeurs Wi-Fi 7 et 5G, bienvenue en 2024

Un problème de connexion à la maison ? Acer a présenté deux routeurs qui ont des technologies très cool sur le papier.

Au CES 2024, Acer a présenté ses nouveaux écrans PC et ses PC portables. Mais également des routeurs, un peu spéciaux.

En tête de liste, le Predator Connect X7 5G CPE et le Predator Connect T7 Wi-Fi 7, deux routeurs avec une fiche technique jamais vue.

5G et Wi-Fi 7

Le Predator Connect X7 5G CPE est une vraie nouveauté. Il s’agit d’un routeur 5G CPE (Customer Premise Equipment) qui, selon Acer, offre la possibilité de créer une connexion Wi-Fi 7 tri-bande BE11000 à partir d’un signal 5G. Un hotspot Wi-Fi 7 ultra-rapide qui ne nécessite pas d’équipement supplémentaire.

Cette innovation ne s’arrête pas là : le routeur supporte également la double connectivité, permettant aux utilisateurs de choisir entre une connexion 5G et une connexion Ethernet (avec de l’ADSL, de la fibre optique ou autres derrière) selon leurs besoins. Le Predator Connect X7 5G intègre des mécanismes d’équilibrage de charge et de basculement (load balancing) pour garantir une connexion internet stable et fiable.

Cela reste un routeur complet avec des fonctions avancées, comme le moteur de priorisation Intel Killer. Cela signifie que le routeur peut prioriser le trafic réseau pour des applications spécifiques, garantissant ainsi des performances optimales pour le jeu ou le streaming vidéo.

Pas de 5G, mais la technologie Qualcomm Multi-Link Mesh

Le Predator Connect T7 Wi-Fi 7 reprend les mêmes caractéristiques, avec un design plus sobre, et sans la 5G. Ce routeur n’a aucune antenne visible, et un nombre réduit de ports Ethernet pour une apparence plus minimaliste.

Malgré une esthétique plus simple, le T7 est un concentré de technologies. Il dispose d’un port USB Type-C, supporte la technologie Qualcomm Multi-Link Mesh pour une couverture réseau étendue, et intègre un logiciel Hybrid QoS travaillant de pair avec Intel Killer.

Bien que les détails sur les prix et la disponibilité restent à confirmer, on peut déjà certifier que ce ne sont pas des routeurs « entrée de gamme ».

Et pour quelles performances ?

Pour le moment, on ne connait pas encore les performances promises. Cependant, le Wi-Fi 7, connu techniquement sous le nom de 802.11be, est conçu pour offrir des vitesses allant jusqu’à 30 Gbps, soit presque le triple du Wi-Fi 6, grâce à une utilisation plus efficace des spectres 2.4, 5 et 6 GHz.

Cette nouvelle norme améliore également la latence et augmente la capacité, permettant à davantage d’appareils de se connecter simultanément sans compromettre les performances.

D’autre part, la 5G, avec ses différentes bandes de fréquence, propose des vitesses de téléchargement qui peuvent théoriquement atteindre 10 Gbps (et 3,5 Gbps sur le routeur Acer Predator Connect X7 5G CPE), ainsi qu’une latence réduite. Pour le moment, la 5G déployée en France permet cependant d’atteindre 1 Gbps, dans les meilleures conditions.