Les dernières données publiées par l'ANFR montre de gros progrès pour l'opérateur Free Mobile. Par contre, nous n'allez pas tous en bénéficier.

Comme le souligne Univers Freebox, c’est très encourageant pour les utilisateurs Free Mobile : l’opérateur a accéléré le déploiement de ses sites 4G en particulier autour des fréquences 700 MHz (B28). Les dernières données publiées par l’ANFR, l’Agence nationale des fréquences, ont été compilées par @arnaudr sur une carte. On peut y observer les sites actuels (bleu) et les nouveaux sites (rouge) activés durant les trois derniers mois pour les quatre opérateurs et pour toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En octobre, Free Mobile a ainsi activé 351 nouveaux sites 4G principalement en 700 MHz (B28). Cette bande de fréquences est d’ailleurs utilisée pour la 4G+, nous l’avons évoqué le mois dernier.

Malheureusement, vous n’allez pas tous en bénéficier. En effet, tous les smartphones ne sont pas compatibles avec la B28. En réalité, c’est même assez peu étant donné que cela peut varier de marques qui ont 100 % de leurs modèles compatibles chez OnePlus, Apple… à des marques qui ont moins de 50 % de leur catalogue compatible. Il est donc essentiel de vérifier la compatibilité de votre smartphone avant de l’acquérir, en particulier si vous êtes chez Free Mobile. On remarquera d’ailleurs que le 700 MHz est également de plus en plus présent chez Bouygues Telecom et Orange.