Article sponsorisé par SFR

SFR propose des réductions intéressantes sur les abonnements mobiles pour ses abonnés fixes. Cela permet par exemple d’économiser 10 euros sur l’abonnement mobile 60 Go, et ce à vie. Vous bénéficiez ainsi d’une offre quadruple play qui comprend Internet, TV, téléphone fixe et téléphonie mobile à prix réduit. Explications.

Parce que l’on souscrit rarement à une offre internet et une offre mobile au même moment, il arrive bien souvent que nous fassions appel à des opérateurs différents pour ces deux services essentiels. Dommage, car SFR propose des réductions intéressantes en domiciliant ses deux abonnements chez l’opérateur.

L’idée est assez simple : si vous êtes abonné à Internet chez SFR, le FAI vous propose une réduction sur ses forfaits mobiles. Par exemple, le forfait illimité avec 60 Go de 4G+ a droit à une réduction de 10 euros, ou le forfait 2h/100 Mo est offert la première année.

Autrement dit, cela vous permet d’avoir une offre quadruple play Internet + téléphone fixe + TV + téléphonie mobile au prix avantageux de 25 euros par mois la première année puis 63 euros à partir de la deuxième année. Sans cette promotion, les 12 premiers mois seraient à 35 euros mensuels, puis 73 euros à compter de la date anniversaire.

SFR Fibre : 400 Mb/s, téléphone Fixe et 160 chaînes de TV

C’est l’offre de base de SFR en Fibre, et elle assez bien dotée par rapport à ses concurrents avec des débits allant jusqu’à 400 Mb/s là où l’on trouve plus généralement 300 Mb/s sur les premières offres. Comme il s’agit de fibre (si vous êtes éligible), les débits sont symétriques, cela veut dire que vous profitez de 400 Mb/s en téléchargement (download) mais aussi dans le sens inverse (upload). C’est plus de 10 fois supérieur à ce que l’on aurait avec un bon ADSL (environ 30 Mb/s) et l’on profite en plus d’une stabilité à toute épreuve et d’une latence faible, deux autres points forts de la fibre optique.

S’ajoutent à cela les appels illimités vers les fixes en France ainsi que 160 chaînes de télévision. On citera notamment RMC News Sport, Disney Channel HD et bien évidemment toutes les chaînes de la TNT. Vous pourrez ajouter toute une série d’options, dont les 18 chaînes RMC Sport pour 9 euros par mois pour les clients SFR au lieu de 19.

Avec cette offre, vous bénéficiez, si vous êtes éligible, de la dernière box Fibre SFR. Elle a été conçue pour vous faire profiter au mieux de la fibre optique, que cela soit via une connexion filaire ou en Wi-Fi. Le décodeur TV est quant à lui capable d’enregistrer jusqu’à 8 heures de programmes et d’accéder tous les services de Replay, et VOD comme SFR Play, OCS ou encore Netflix et ce en Ultra HD / 4K lorsque c’est proposé.

Cet abonnement est proposé à 15 euros par mois la première année puis 38 euros par mois ensuite.

Le forfait 60 Go à 10 euros pendant un an avec SFR Fibre

Si les réductions sont proposées sur tous les forfaits SFR, l’offre 60 Go, appels et SMS / MMS illimités est parfaitement adaptée pour une ligne principale. Avec la réduction, elle ne coûte alors que 10 euros par mois pendant un an puis 25 euros par mois. Sans le tarif préférentiel, elle coûte 20 euros par mois pendant un an, puis 35 euros. C’est-à-dire que les clients SFR Fibre, économisent 10 euros à chaque mensualité. Une économie substantielle de 120 euros par an qui s’appliquera pendant toute la durée de votre abonnement.

Comme son nom l’indique, l’abonnement mobile contient une généreuse enveloppe de 60 Go de données en 4G+ et appels et SMS/MMS illimités. Ce qu’il ne dit pas c’est que vous profitez de ces conditions aussi bien en France que dans les DOM ainsi que dans l’ensemble de l’Union européenne, de la Suisse et Andorre. Autrement dit, vous utilisez votre forfait dans l’Union européenne exactement comme vous le feriez en France.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Avec ce forfait, vous bénéficiez également des avantages de SFR Family qui permet de partager vos gigas avec les lignes du reste de la famille s’ils sont abonnés chez SFR. Si ce n’est pas le cas, vous profitez également de réductions sur les lignes ouvertes pour les membres de la famille. SFR Family offre également des solutions de contrôle parental et d’autres possibilités détaillées dans la vidéo ci-dessus.

Comment profiter de la réduction sur votre forfait mobile ?

Pour profiter de la réduction, il y a deux cas de figure. Si vous êtes déjà client SFR Box, il suffit de se rendre sur la page des forfaits mobiles et de s’abonner en sélectionnant l’option « Je suis déjà client SFR ou RED ». On recommande le Forfait 60 Go, mais cela fonctionne avec les toutes les formules. La réduction sera appliquée automatiquement. Si vous êtes déjà client mobile et non fixe, il faudra faire la même démarche, cette fois via la page des offres Internet.

Souscrire au forfait 60 Go SFR pour 10 euros par mois pendant un an

Si n’êtes pas client, il faudra alors d’abord ouvrir une ligne Internet fixe avec SFR. Une fois titulaire de la ligne, vous pourrez souscrire au forfait mobile 60 Go avec une réduction de 10 euros par mois pendant un an, ou des tarifs préférentiels sur les autres abonnements.

S'abonner à SFR Fibre pour 15 euros par mois pendant un an

Sachez que vous pouvez tout à fait conserver votre numéro de téléphone mobile en communiquant votre numéro RIO au moment de l’abonnement en ligne. SFR s’occupera ensuite pour vous de la portabilité sans que vous ayez à vous en soucier. Le FAI vous rembourse également jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.