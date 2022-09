Ce forfait mobile à 4,99 € est le plus généreux du moment, mais plus pour longtemps

Lancée la semaine passée, l’offre 30 Go à 4,99 euros a été prolongée par Prixtel, mais pas pour longtemps. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour bénéficier de ce forfait mobile qui va à l'essentiel et au bon prix.

Depuis son arrivée sur le marché de la téléphonie mobile, Prixtel ne cesse de proposer des offres plus intéressantes les unes que les autres. Elles reposent toutes sur un principe simple : proposer des forfaits mobiles flexibles et surtout peu onéreux.

Une démarche parfaitement illustrée par la promotion actuelle, qui permet par exemple de souscrire au forfait Le petit, qui propose une enveloppe de base de 30 Go, pour le tarif de 4,99 euros par mois. Attention, car cette offre n’est plus valable que pour quelques heures encore, la promotion arrivant à expiration le 6 septembre. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.

Le petit : un forfait complet et abordable qui s’adapte à vos besoins

Avec Le petit, Prixtel propose un forfait parfaitement adapté aux besoins de monsieur ou madame tout le monde. Son enveloppe de data de 30 Go est amplement suffisante pour un usage commun (un peu de vidéo par-ci, un peu de jeu par là, consultation des emails, etc.). Petit plus appréciable, 10 Go pourront être utilisés si jamais vous décidez d’aller faire un tour dans l’Union européenne ou dans les DOM. Et avec un tarif indiqué à 4,99 euros par mois, difficile de ne pas se laisser tenter.

Ce n’est toutefois pas là que réside le principal intérêt de ce forfait mobile. Car la spécialité de Prixtel, c’est la flexibilité de ses offres qui évoluent pour accompagner au mieux les besoins de ses utilisateurs. En l’occurrence, ce forfait peut évoluer afin de proposer jusqu’à 50 Go de data par mois, en contrepartie d’une hausse de la facture :

si vous ne consommez que 30 Go de data (ou moins), vous ne paierez que 4,99 euros à la fin du mois ;

si votre consommation est comprise entre 30 et 40 Go, vous paierez alors 7,99 euros par mois ;

enfin, si votre consommation se situe entre 40 et 50 Go, la facture grimpera à 9,99 euros par mois.

Ce qui est extrêmement pratique avec cette méthode, c’est que votre forfait s’ajuste mois après mois à vos besoins. Ce n’est pas parce que vous paierez 9,99 euros un mois que votre facture restera bloquée à ce plafond. Il vous suffira de consommer moins de 30 Go pour qu’elle retrouve son tarif de 4,99 euros le mois suivant. Une bonne manière de gérer simplement vos besoins tout en maîtrisant votre budget.

En sus de cette flexibilité sur la data, Le petit vous propose des prestations efficaces et très complètes. Vous aurez ainsi à votre disposition :

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités vers la France depuis l’Union européenne ou les DOM ;

le transfert d’appel vers la messagerie vocale ;

le blocage des numéros surtaxés ;

la messagerie vocale visuelle pour les utilisateurs d’iPhone :

l’accès aux appels Wi-Fi et 4G.

Initialement prévue pour se terminer le 30 août, cette offre est encore disponible jusqu’au 6 septembre. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour bénéficier de ce forfait sans engagement au tarif de 4,99 euros par mois la première année.

Besoin de gigas ? Découvrez les forfaits Le grand et Le géant proposés par Prixtel

Si l’enveloppe de data proposée par Le petit ne vous convient pas, sachez que Prixtel possède deux forfaits plus massifs dans son escarcelle. Ces forfaits, aussi sans engagements, bénéficient de prestations semblables au forfait Le petit pour tout ce qui touche à la téléphonie.

En premier lieu, vous pouvez découvrir Le grand, un forfait proposant une enveloppe garnie de 70 Go de data, extensible jusqu’à 110 Go si le besoin s’en fait sentir. La proposition tarifaire de ce forfait mobile se répartit comme suit :

de 0 à 70 Go, vous ne paierez que 7,99 euros par mois ;

de 70 à 90 Go, vous paierez 10,99 euros par mois ;

de 90 à 110 Go, vous paierez le prix maximum, soit 13,99 euros.

Une fois encore, cette offre est limitée dans le temps. Ne perdez pas de temps si vous souhaitez profiter pendant un an de ce forfait 70 Go à 7,99 euros par mois.

En second lieu, c’est un gigantesque forfait 100 Go Le géant. Et si cette quantité ne suffit pas, sachez que ce forfait est extensible jusqu’à 160 Go contre quelques deniers supplémentaires. Ses différents paliers se répartissent de la sorte :

de 0 à 100 Go, vous ne dépenserez que 9,99 euros par mois ;

de 100 à 130 Go, vous dépenserez 12,99 euros par mois ;

de 130 à 160 Go, vous devrez payer le prix maximum : 15,99 euros.

Cette promotion, valable jusqu’au 6 septembre, vous permet de bénéficier de ce forfait 100 Go au tarif avantageux de 9,99 euros par mois pendant un an. Au-delà, il reprendra son tarif initial, soit 12,99 euros par mois.

Sachez enfin que Prixtel s’engage pour l’environnement. Une démarche visant à compenser les émissions de CO2 engendré par son activité, et qui passe par divers projets. L’un d’entre eux consiste par exemple à planter des arbres (pins et chênes essentiellement) dans un parc situé dans le Loir-et-Cher.