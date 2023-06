Cet opérateur reconduit son forfait mobile phare de 40 Go à petit prix

Bonne nouvelle ! Il n’est plus nécessaire de consacrer un gros budget pour avoir un bon forfait mobile. Pour moins de 10 euros par mois, RED propose une belle enveloppe de 40 Go.

RED signe bel et bien le grand retour des forfaits abordables chez les grands opérateurs. Alors que le marché comptait jusqu’alors peu d’offres sous la barre des 10 euros, celles-ci étaient habituellement très limitées en termes de données mobiles.

RED bouscule les codes et renouvelle cette semaine encore son forfait mobile sans engagement de 40 Go à 9,99 euros par mois. De quoi répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, y compris les gros consommateurs de vidéos en streaming.

Un forfait mobile assez complet à petit prix

Opter pour l’une des offres mobiles les moins chères de RED n’implique pas de renoncer au confort et à la souplesse d’un bon forfait. Si vous avez une utilisation standard de votre smartphone, il y a très peu de risques de tomber à sec à la fin du mois.

Pour seulement 9,99 euros par mois, RED promet un forfait complet, sans engagement, et dont le prix n’augmente pas au bout d’un an. Celui-ci comprend :

40 Go de données mobiles, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G de SFR.

Et si la mode est aux gros forfaits mobiles de plus de 100 Go, l’ARCEP rappelle que la consommation moyenne des Français n’est que de 15 Go par mois. Si ce chiffre ne cesse d’augmenter depuis plus d’un an, les 40 Go offerts par RED dans ce forfait sont largement suffisants pour la plupart des utilisateurs.

Une telle enveloppe vous permet largement de naviguer sur internet et de découvrir les nouvelles tendances sur TikTok. Il y a même de quoi regarder des épisodes de séries en streaming sur Prime Video ou Netflix.

Vous passez toute votre journée sur votre smartphone, à jouer et à regarder des vidéos ou à partager régulièrement votre connexion 4G avec votre PC ? RED propose également des forfaits de 100 et 200 Go, respectivement à 13,99 et 17,99 euros par mois.

Une série d’options pour agrémenter son forfait

Envie de booster votre connexion et de passer à la 5G ? C’est possible, pour seulement 3 euros par mois, quel que soit le forfait RED choisi. Cette option étant, elle aussi, sans engagement, vous pouvez à tout moment la résilier et revenir à l’offre de base à 9,99 euros par mois.

L’opérateur a aussi pensé aux amoureux des voyages et leur permet de passer de 10 à 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM pour à peine 5 euros de plus par mois. Cette option inclut aussi 20 Go valables aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre.

RED vous permet d’activer cette option internationale sans engagement le mois de votre départ en vacances et de la résilier à votre retour. Sans intervention de votre part, celle-ci est toutefois reconduite automatiquement tous les mois.

Et si vous en profitiez pour changer de mobile ?

En souscrivant son forfait mobile de 40 Go à 9,99 euros par mois, RED vous fait profiter de belles remises sur une large sélection de smartphones, dont les Pixel 7, 7 Pro et 7a, de puissants photophones conçus par Google.

Pour bénéficier de tarifs aussi compétitifs, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de RED, de sélectionner le smartphone de votre choix, puis le forfait mobile de 40 Go.

Au moment de valider la commande, vous pouvez indiquer votre code RIO (disponible en appelant gratuitement le 3179) pour que RED se charge ensuite de transférer votre ligne et de résilier le contrat auprès de votre ancien opérateur. La portabilité de votre numéro se fera alors automatiquement et sans interruption de services, quelques jours après la souscription.