Pour la rentrée, ce forfait mobile flexible 100 Go fait du bien au porte-monnaie

Il est temps de franchir le pas pour la rentrée : faites des économies sur votre forfait mobile sans sacrifier votre enveloppe de data. Avec son forfait Le grand à 9,99 euros par mois, Prixtel a l’abonnement qu’il vous faut.

Vous payez encore votre forfait mobile 14, 15 ou 16 euros par mois ? Voire plus ? Faites le compte, à la fin de l’année la facture est comprise entre 150 et 200 euros. Il est temps de profiter de la baisse générale du prix des forfaits mobiles pour (enfin) faire des économies.

Prixtel propose en ce moment l’un des forfaits mobiles les plus généreux de cette rentrée avec son forfait Le grand. Son offre est simple : 100 Go de data, dont 15 Go à consommer en UE ou dans les DOM, pour 9,99 euros par mois. Et c’est sans engagement et sans augmentation de prix passé 12 mois.

Forfait mobile Le grand : il s’adapte à votre consommation de data

Le forfait Le grand inclut tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait mobile. Chaque mois, vous pouvez profiter :

des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités en UE et dans les DOM, que ce soit vers ces zones ou vers la France ;

de la flexibilité du forfait de 100 à 160 Go de data en 4G/4G+, utilisables en France ;

de 15 Go de data en itinérance en UE ou dans les DOM ;

d’options gratuites de blocage des numéros surtaxés ou d’appels en Wi-Fi ou en 4G (VoLTE / VoWIFI) ;

Pour garantir la qualité des communications et des débits en 4G/4G+, Prixtel s’appuie sur le réseau mobile de SFR. La couverture de SFR est aujourd’hui l’une des meilleures de France. Elle couvre 99 % de la population française et près de 95 % du territoire métropolitain. Elle offre aussi d’excellentes prestations avec un débit descendant moyen à 57 Mb/s et un débit montant moyen à 11 Mb/s selon les constatations de l’ARCEP.

Prixtel a toutefois un avantage en plus par rapport à la concurrence : tous ses forfaits sont flexibles. Le forfait Le grand propose ainsi plusieurs paliers de prix en fonction de votre consommation mensuelle. De base, le forfait comprend 100 Go de data pour seulement 9,99 euros par mois. Mais si vous consommez :

de 100 à 130 Go, la facture augmente à 12,99 €/mois ;

de 130 à 160 Go, la limite haute de ce forfait, vous devrez payer 15,99 €/mois ;

Pas de panique si vous consommez davantage un mois et que votre consommation revient à la normale ensuite. Le forfait retourne systématiquement à sa formule de base au début du mois suivant.

Les autres forfaits de Prixtel

Prixtel affiche trois forfaits en plus du forfait Le grand. De 5,99 à 15,99 euros par mois, 4G ou 5G, petite ou grande enveloppe de data : il y en a pour tous les goûts, et ils sont tous flexibles. Voici ce que propose Prixtel en ce moment :

30 Go pour 7,99 €/mois, le forfait Oxygène : c’est un forfait en “série limitée”, et donc temporaire. Comptez de 30 à 70 Go de data selon les paliers et des prix s’étirant de 7,99 à 12,99 €/mois.

: c’est un forfait en “série limitée”, et donc temporaire. Comptez de 30 à 70 Go de data selon les paliers et des prix s’étirant de 7,99 à 12,99 €/mois. 10 Go pour 5,99 €/mois, le forfait Le petit : c’est le forfait d’entrée de gamme de Prixtel. Il comprend de 10 à 20 Go de data par mois pour un prix allant de 5,99 à 9,99 €/mois.

: c’est le forfait d’entrée de gamme de Prixtel. Il comprend de 10 à 20 Go de data par mois pour un prix allant de 5,99 à 9,99 €/mois. 160 Go en 5G pour 14,99 €/mois, le forfait Le géant : c’est le forfait 5G de Prixtel. Il comprend donc une enveloppe de data débutant à 160 Go et se terminant à 220 Go pour un prix allant de 14,99 à 20,99 €/mois.

Prixtel se démarque aussi avec un engagement particulier en faveur de l’environnement. L’opérateur a pour but de compenser les émissions carbone liées à son activité et à l’usage des forfaits par ses clients. Comment ? En replantant notamment des arbres en France (9 000 dans le Loir-et-Cher en 2020 et 35 000 en Centre-Val de Loire en 2022) ou en aidant des associations locales (Eco Tree, Sea&Co, Run for Planet, Save la Mermaid…) dans leurs actions.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.