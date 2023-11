Le Pixel 8 à partir de 169 € chez Bouygues Telecom : voilà une offre Black Friday digne de ce nom

Bouygues Telecom fait honneur au Black Friday et affiche jusqu’à 79 % de réduction sur les meilleurs photophones de 2023. Voici comment profiter de ces offres ultra-compétitives.

Pour le Black Friday, Bouygues Telecom fait sauter toutes les barrières et permet d’accéder aux smartphones les plus premium de l’année au prix de modèles d’entrée de gamme. Google, Samsung, Xiaomi, le choix des marques est vaste et les promotions surprenantes.

Jusqu’au 27 novembre, si vous souscrivez à ses forfaits 5G de 100 ou de 200 Go, l’opérateur vous fait profiter de belles remises, pouvant atteindre 79 % sur certains photophones. Voici notre sélection des meilleures offres Bouygues Telecom à ne pas manquer durant ce Black Friday :

le Google Pixel 8 est à 169 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 809 euros avec le forfait 200 Go (soit -79 %) ;

le Samsung Galaxy S23 est à 291,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 859 euros avec le forfait 200 Go (soit -66 %) ;

le Xiaomi Redmi Note 12 5G est à 241 euros (après ODR de 50 euros) au lieu de 349,90 euros (soit -31 %).

Google Pixel 8 : le meilleur rapport qualité-prix de ce Black Friday

Officialisé en octobre dernier, le Pixel 8 est le smartphone star de cette fin d’année. Sa force : un double capteur de 50 et de 12 mégapixels, ainsi qu’un traitement de l’image considéré comme l’un des plus aboutis du marché.

À cette belle configuration, Google a ajouté toute une série de fonctionnalités pratiques pour photographier et filmer comme un Pro, mais aussi pour retoucher en quelques clics vos photos et vidéos.

Pour parvenir à une telle prouesse, la firme de Mountain View a doté son Pixel 8 de sa toute dernière puce, la Tensor G3, celle-là même qui alimente le modèle Pro. Et pour parfaire le tout, Google a intégré une connectivité la plus complète possible comprenant Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 et NFC.

De quoi jouer en ligne ou regarder des vidéos en streaming sans le moindre ralentissement. D’ailleurs, ce n’est pas en matière d’affichage que le bât blesse, le Pixel 8 bénéficiant d’un lumineux écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces, rafraîchissant l’image à 120 Hz.

Durant le Black Friday, cet excellent photophone noté 8/10 par Frandroid est affiché à seulement 169 euros chez Bouygues Telecom (après ODR de 80 euros), au lieu des 809 euros habituels, sous réserve de l’associer à son forfait de 200 Go. L’opérateur vous permet également de le payer sur 2 ans, avec un premier règlement de 1 euro (après ODR), suivi 24 mensualités de 7 euros.

Samsung Galaxy S23 : la puissance dans un format mini

Lancé par Samsung en février dernier, le Galaxy S23 est toujours un incontournable sur le marché des smartphones haut de gamme. Alors que la mode est aux modèles imposants de 6,5 pouces et plus, le Galaxy S23 se démarque avec son « petit » écran AMOLED de 6,1 pouces (FHD+ et 120 Hz).

Le Galaxy S23 a beau être petit, c’est l’un des smartphones les plus performants du marché avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et ses 8 Go de mémoire vive. Une telle puissance est notamment mise au service de la photo. Ce smartphone est d’ailleurs assez complet sur ce point et comprend :

un premier capteur de 50 mégapixels associé à un stabilisateur optique d’image ;

un second capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle ;

un dernier capteur de 10 mégapixels adossé à un téléobjectif capable de zoomer x3 en optique.

Ce SoC est aussi reconnu pour ses bonnes performances énergétiques. La marque coréenne promet en moyenne 22 heures d’autonomie avec une charge pleine.

Jusqu’au 27 novembre, ce smartphone noté 8/10 par Frandroid (et toujours recommandé 6 mois après sa sortie) est accessible chez Bouygues Telecom au prix plancher de 291,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 859 euros. Pour profiter d’une si belle remise de 66 %, il suffit de souscrire simultanément à son forfait de 200 Go.

Vous pouvez également étaler le paiement sur 2 ans et effectuer un premier versement de 99,90 euros (après ODR), suivi de 24 mensualités de 8 euros.

Xiaomi Redmi Note 12 5G : la qualité d’affichage avant tout

Fidèle à la marque Xiaomi, le Redmi Note 12 5G lancé en avril dernier au prix contenu de 349,90 euros bénéficie d’un excellent rapport équipements-prix et devient encore plus compétitif durant le Black Friday.

Bouygues Telecom le propose à 241 euros avec son forfait 100 Go. Vous pouvez aussi étaler le paiement sur 2 ans, à raison d’un premier versement de 49 euros (après ODR de 50 euros) et de 24 mensualités de 8 euros.

S’il est abordable, le Redmi Note 12 5G ne manque pas d’arguments, à commencer par son design soigné, reprenant les codes des smartphones haut de gamme. Bien qu’il soit fin et léger, ce modèle mesurant moins de 8 mm d’épaisseur et pesant tout juste 189 grammes s’avère assez confortable à l’usage. Voilà une bonne alternative pour ceux qui veulent à tout prix un grand écran.

Xiaomi l’a effectivement doté d’un lumineux panneau AMOLED FHD+ de 6,67 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par une puce Snapdragon 4 Gen 1, par 4 Go de mémoire vive et profitant d’une large autonomie de deux jours, ce smartphone est parfait pour ceux qui veulent un smartphone « qui marche bien » pour la navigation pour le web ou la lecture de vidéo en streaming.

Côté photo, l’essentiel y est avec un premier capteur de 48 mégapixels, un second de 8 mégapixels pour prendre des clichés en ultra grand-angle et un dernier de 2 mégapixels pour la macro.

De copieux forfaits pour profiter à plein de son nouveau smartphone

Pour s’offrir les Pixel 8 et Galaxy S23 au meilleur prix, Bouygues Telecom vous propose de les associer à son généreux forfait de 200 Go.

Affiché à 31,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 44,99 euros par mois ensuite (26,99 euros par mois pendant un semestre et 39,99 euros par mois ensuite pour les clients Bbox), il comprend :

200 Go de données mobiles utilisables en France, dans les DOM, en Europe et en Suisse ;

dont 35 Go utilisables à l’international dans pas moins de 15 pays différents, tels que les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon ou encore Israël ;

les appels et SMS illimités en France et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une seconde carte SIM pour accéder à internet avec son forfait depuis une tablette ;

24 mois d’abonnement à la solution de cybersécurité Norton ;

le prêt d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de son nouveau mobile ;

un engagement de 24 mois.

C’est l’une des offres les plus complètes et les plus compétitives du moment.

Et pour accompagner le Redmi Note 12 5G, Bouygues Telecom vous suggère son forfait de 100 Go intégralement utilisable depuis l’Europe, les DOM et la Suisse. Plus abordable, cette offre est disponible pour 15,99 euros par mois pendant 6 mois (puis 30,99 euros par mois), un prix qui se voit réduit de 5 euros pour les clients Bbox.