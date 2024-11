Forfait 5G à prix cassé : RED by SFR lance son offensive et s’attaque à Bouygues Telecom

7,99 € pour 130 Go en 5G, l’offre semble presque trop belle pour être vraie.

La guerre des prix fait rage sur le marché des forfaits mobiles, et RED by SFR s’est aligné sur Bouygues avec une belle offensive : un nouveau forfait 5G à 7,99 € par mois.

Ce forfait sans engagement propose 130 Go de données en 5G, avec appels et SMS/MMS illimités, le tout pour moins de 8 euros par mois, sans engagement.

Premier atout indéniable : le volume de données proposé. Avec 130 Go en 5G, l’offre se positionne clairement dans le haut du panier. Pour un utilisateur moyen, ce volume est très largement suffisant pour profiter pleinement du streaming vidéo, des réseaux sociaux et du partage de connexion occasionnel.

L’absence d’engagement est top. Vous pourrez changer d’opérateur à tout moment.

La partie roaming n’est pas en reste, avec 27 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM. Un volume certes plus restreint que l’enveloppe nationale, mais qui reste confortable pour des séjours à l’étranger.

Retrouvez donc l’offre sur le site de RED SFR, par ici.

Les meilleurs forfaits sans engagement Syma Mobile

Le Six

100 Go Appels illimités 100 Go en France 19 Go en Europe 6.99€ /mois Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 25 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir NRJ Mobile Forfait 5G

160 Go Appels illimités 160 Go en France 29 Go en Europe 8.99€ /mois SIM à 1€ Découvrir Tous les forfaits mobile

La portabilité du numéro est un droit, et c’est très simple à réaliser. Il vous suffit d’envoyer « RIO » par SMS au 31179, peu importe votre opérateur actuel. Vous recevrez immédiatement votre code RIO, valable pendant trois mois. Ce code sera demandé lors de la souscription à votre nouveau forfait, et votre nouveau fournisseur s’occupera de toutes les démarches de résiliation et de transfert.

