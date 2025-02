Volume de data, 5G, appel à l’étranger : quel forfait mobile RED choisir en février 2025 ?

Bien souvent, réduire le prix de son forfait demande d’opérer quelques sacrifices, notamment sur le volume de data ou les fonctionnalités annexes. Enfin ça, c’était avant l’arrivée des nouveaux forfaits RED…

Vous en avez assez de vous délester de votre quinzaine d’euros mensuelle pour votre forfait mobile ? C’est compréhensible. Et c’est sans doute pour cela que RED by SFR a décidé de repenser sa gamme de forfaits pour proposer des offres plus adaptées aux besoins des utilisateurs. Une gamme qui se démarque via deux offres. L’une qui mise sur son prix (sans trop de sacrifice), et l’autre qui met le paquet sur les prestations (sans que son tarif ne s’envole).

Une stratégie particulièrement intéressante qui risque de séduire plus d’un utilisateur tant l’équilibre performance prix est réussi. Que vous souhaitiez baisser votre facture mensuelle, passer à la 5G ou bien moduler votre volume de données, il y a fort à parier que vous trouverez votre bonheur parmi les forfaits actuellement proposés par RED by SFR.

Un forfait à moins de 6 euros pour ceux qui souhaitent maîtriser leur budget

Faire des économies, c’est bien, mais pas à n’importe quel prix. Avec son forfait 40 Go, RED by SFR semble avoir trouvé une formule bien équilibrée qui devrait satisfaire tous ceux qui veulent réduire leur facture mobile sans pour autant se brider. Avec une enveloppe mensuelle s’élevant à 40 Go (dont 13 Go utilisables dans l’UE et les DOM), ce forfait sans engagement propose suffisamment de datas pour la plupart des usages courants. Vous en doutez ? Les dernières études de l’ARCEP sur l’utilisation des données mobiles fixent l’usage moyen des français à une quinzaine de Go par mois.

Côté téléphonie, RED by SFR est allé à l’essentiel :

appels illimités 7 jours sur 7 vers les mobiles et les fixes et France et dans les DOM ;

SMS et MMS illimités 24 heures sur 24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine :

appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Un forfait qui propose donc tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait en 2025, mais qui possède un atout supplémentaire : son prix. Fixé à 5,99 euros par mois, il fait de ce forfait l’un des plus intéressants actuellement, surtout lorsque l’on sait que le tout est sans engagement et sans modification de prix à l’horizon.

150 Go de data et la 5G : une offre bien achalandée à moins de 10 euros

Longtemps assez onéreux, les forfaits avec de la 5G sont désormais beaucoup plus abordables, et ce forfait 150 Go en est l’illustration parfaite avec son tarif à 9,99 euros par mois. Pour ce prix, RED by SFR n’a pas lésiné sur les prestations en offrant une enveloppe de données conséquente qui permet de consommer de la vidéo ou des jeux en ligne sans se préoccuper des dépassements de forfait. Et avec 36 Go disponibles pour vos déplacements en UE ou dans les DOM, autant dire que vous serez paré pour tous vos déplacements.

Concernant les appels, SMS et MMS, ce forfait reprend les mêmes modalités que son homologue 40 Go présenté ci-dessus. De l’illimité pour les appels en France métropolitaine et les DOM, des SMS et MMS illimités en France métropolitaine, et des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Pourquoi choisir un forfait mobile chez RED en 2025 ?

Il existe plusieurs (bonnes) raisons de choisir un forfait RED by SFR. Et la première est sans doute le réseau. Sur l’année 2024, selon le dernier baromètre établi par nPerf, l’opérateur est celui qui propose au global les meilleures performances au niveau de l’internet mobile. Il se démarque notamment par d’excellents débits montants et de bonnes performances en streaming vidéo sur YouTube en 5G.

L’opérateur se démarque aussi grâce à ses formules flexibles, qu’il est possible de moduler facilement depuis l’application Red&Moi pour activer ou désactiver des options. Par exemple, il est possible d’ajouter la 5G au forfait 40 Go présenté précédemment pour 3 euros supplémentaires par mois. Et en cas de pépin ou de question, vous pourrez compter sur un service client réactif, disponible 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h par chat pour vous aider.

Envie de vous simplifier la vie ? RED by SFR propose aussi la conservation du numéro de téléphone qui permet de vous débarrasser du processus de résiliation de votre ancien abonnement. Au moment de la souscription, vous aurez juste à fournir votre RIO obtenu au 3179 et le tour sera joué. L’opérateur se chargera de tout à votre place et activera votre nouvelle ligne sans interruption de service.