Article sponsorisé par SFR

Le shopping d’été de SFR revient. Comme l’année dernière, l’opérateur au carré rouge profite des soldes d’été pour, lui aussi, proposer des promotions sur ses forfaits + téléphones, des smartphones seuls ainsi qu’un abonnement fibre prix réduit. Voici les trois offres qui ont retenu notre attention.

Le Galaxy S10e à 1 euro

Il est habituel d’avoir droit à des réductions sur l’achat de son mobile lorsque l’on souscrit en même temps à un nouveau forfait. Pendant son shopping d’été, SFR est particulièrement généreux sur le Samsung Galaxy S10e. Le petit smartphone de la grande gamme Galaxy S10 a droit à une réduction de 48 euros, en plus d’une offre de remboursement de 100 euros. Cette dernière est valable jusqu’au 8 juillet.

Une fois celle-ci appliquée, il est proposé à 1 euro puis 8 euros par mois pendant 24 mois avec le forfait 60 Go. En temps normal, SFR demande 49 euros puis 8 euros par mois pendant 2 ans avec ce même forfait. Une fois toutes les mensualités dues pour le téléphone payées, le Galaxy S10e ne vous coûtera ainsi que 193 euros contre 759 euros lors de sa commercialisation, une très belle opération.

Retrouvez le Galaxy S10e à 1 euros

L’iPhone XS 256 Go au prix du 64 Go

Pour son shopping d’été, SFR vous permet de quadrupler le stockage de l’iPhone XS gratuitement. Le modèle 256 Go est proposé à 599 euros + 8 euros par mois pendant 2 ans, c’est une réduction de 150 euros par rapport au prix habituel proposé qui lui permet de tomber au prix de l’iPhone XS 64 Go qui, lui, ne profite pas réduction. Comme le Galaxy S10e, il profite également d’une offre de remboursement de 100 euros jusqu’au 8 juillet.

Retrouvez l'iPhone XS 256 Go à 599 euros

Si vous préférez les grands smartphones, le même calcul s’applique pour l’iPhone XS Max 256 Go : son prix est ainsi de 699 euros, c’est 150 euros de réduction également. Les modèles 512 Go ont aussi droit à un rabais : on trouve l’iPhone XS 512 Go 749 euros, et le XS Max à 849 euros, c’est 200 euros de réduction avec le forfait 60 Go.

Retrouvez l'iPhone XS Max 256 Go à 699 euros

Le forfait 60 Go en détails

L’achat d’un smartphone en souscrivant au forfait 60 Go permet de faire de très belles économies. Mais que propose-t-il dans le détails en plus des 60 Go de data qui lui donnent son nom ? Sans surprise, il intègre les appels/SMS et MMS illimité en France métropolitaine et dans les DOM.

En Europe, vous utilisez votre forfait exactement comme vous le feriez en France. C’est-à-dire que vous bénéficiez de toute l’enveloppe de données et des appels illimités lorsque vous voyagez sur le Vieux Continent. L’Europe s’entend au sens large puisque cela comprend la Suisse et Andorre.

Le forfait 60 Go avec un mobile est facturé 30 euros par mois pendant un an puis 45 euros par mois. Il est assorti d’une période d’engagement de 24 mois lorsqu’on y souscrit avec un téléphone.

La fibre à 15 euros

À l’occasion de son shopping d’été, SFR propose également une offre fibre pour seulement 15 euros par mois la première année, location de box incluse. Il s’agit de l’ancienne offre basique de SFR avec 400 Mb/s descendants et montants (sous réserve d’éligibilité) ainsi que 160 chaînes de TV et les appels illimités vers les fixes en France. C’est une excellente offre fibre qui suffira amplement pour la quasi-totalité des usages. À la fin de la première année, l’abonnement passe à 38 euros par mois.

S'abonner à SFR Fibre pour 15 euros par mois

On rappelle que SFR rembourse jusqu’à 100 euros de frais de résiliation de votre ancien FAI.

Toutes les offres du shopping d’été

Nous avons sélectionné ici les promotions qui nous semblent les plus intéressantes. Vous pouvez retrouver toutes les offres du shopping d’été sur la page dédiée de SFR. La plupart des réductions prendront fin le 15 juillet, une partie restera en ligne jusqu’au 6 août.

Retrouvez toutes les offres du Shopping d'été de SFR