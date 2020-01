Le complet de Prixtel : 3 bonnes raisons de choisir ce forfait mobile à 4,99 euros

Mieux gérer ses dépenses doit être l'une des bonnes résolutions les plus en vogue de 2020. L'opérateur Prixtel peut vous aider dans cette quête, grâce à son forfait mobile Le complet dont la facture s'ajuste selon votre consommation de données mobiles.

Vous connaissez probablement déjà l’opérateur français Prixtel. Mais avez-vous déjà essayé les forfaits mobiles qu’il propose ? Si ce n’est pas le cas, découvrez nos trois bonnes raisons de souscrire au forfait Le complet de Prixtel.

Un forfait mobile ajustable

Pourquoi payer pour des données mobiles que l’on ne consomme pas ? C’est le constat de Prixtel qui a la particularité de proposer un forfait ajustable. Selon les périodes, la consommation de data peut varier. La connexion au WiFi est permanente lors d’un mois qui se résume au métro-boulot-dodo, l’utilisation de la 4G est alors minime. Tandis que les accès aux réseaux WiFi peuvent être plus rares lors de déplacements professionnels et entraîner une consommation de données mobiles plus importante.

Avec le forfait mobile Le complet de Prixtel, les mois où vous consommez peu, vous payez peu (à partir de 4,99 euros). Et au contraire, les mois où la consommation de données est plus importante, vous payez plus, sans que cela atteigne des sommets pour autant (14,99 euros au maximum).

Pour rappel, les Français consomment en moyenne 8,3 Go de données mobiles en 4G par mois, et 5,8 Go en 3G. Pourquoi alors vouloir toujours se diriger vers les forfaits comprenant le maximum de data ?

Le forfait mobile Le complet est en promotion

Jusqu’à mardi 7 janvier, le forfait mobile Le complet de Prixtel est justement en promotion. Chacun des paliers bénéficie d’une remise de 5 euros pendant un an, avant de repasser au prix normal. Voici les nouveaux prix pratiqués par Prixtel pour une durée limitée :

le premier palier de 0 à 5 Go est à 4,99 euros

celui allant jusqu’à 15 Go est à 9,99 euros

le dernier palier, jusqu’à 50 Go, est lui au prix de 14,99 euros

Bien entendu, le forfait mobile Le complet comprend également tout ce que l’on attend d’un bon forfait mobile de 2019, à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe et dans les DOM. Une enveloppe de data est également à disposition lors de voyages en Europe : elle est de 7,5 Go la première année, puis 12 Go ensuite.

Une promotion alléchante, qui permet de faire de nombreuses économies sur une année entière. En ne payant que ce qu’il consomme, l’utilisateur verra sa facture s’adapter au mieux à sa consommation.

Choix du réseau entre Orange et SFR

L’autre particularité de Prixtel, c’est de laisser l’utilisateur choisir sa couverture réseau entre Orange et SFR. En tant que MVNO (Mobile Virtual Network Operator), Prixtel loue des espaces de fréquences sur les infrastructures d’Orange et SFR pour proposer ses services. Plutôt que de vous assigner automatiquement une couverture réseau, Prixtel vous laisse le choix.

Pour vous aider dans votre choix, l’opérateur français met à disposition un outil qui indique les performances de chacune des couvertures réseau à une adresse précise. Ces données proviennent de l’ARCEP, le « gendarme des télécoms ». Le choix n’est cependant pas figé : en cas de déménagement ou de déplacement prolongé, un simple passage sur l’espace client de Prixtel permet de modifier la couverture réseau.