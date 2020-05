Forfait mobile : choisissez votre réseau entre Orange et SFR dès 4,99 euros/mois

L'opérateur mobile Prixtel à deux particularités : proposer des forfaits mobiles ajustables à partir de 4,99 euros par mois, et laisser le choix de la couverture réseau à l'utilisateur entre Orange et SFR.

Prixtel est ce que l’on appelle un MVNO, c’est-à-dire qu’il va louer des fréquences sur les antennes des opérateurs traditionnels qui disposent de leurs propres infrastructures. Ainsi, Prixtel utilise les antennes d’Orange et SFR, et vous laisse le choix de la couverture réseau plutôt que de l’assigner aléatoirement. C’est le cas avec le forfait mobile Le complet de Prixtel, qui a également la particularité d’être ajustable.

Forfait mobile Le complet à partir de 4,99 euros

Actuellement en promotion jusqu’au 12 mai, le forfait mobile Le complet de Prixtel a la capacité de s’adapter à la consommation de l’utilisateur en suivant trois paliers. Concrètement, si vous consommez peu de données mobiles, la facture mensuelle sera de 4,99 euros, et elle augmentera au fil de votre consommation de data. Voici les trois paliers du forfait mobile Le complet de Prixtel :

4,99 euros pour une consommation de données mobiles inférieure à 5 Go

pour une consommation de données mobiles inférieure à 5 Go 9,99 euros pour une consommation de données mobiles comprise entre 5 et 15 Go

pour une consommation de données mobiles comprise entre 5 et 15 Go 14,99 euros pour une consommation de données mobiles comprise entre 15 et 50 Go

Le forfait mobile Le complet de Prixtel comprend également toute la panoplie du bon forfait de 2020, à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France (DOM inclus) et en Europe. Enfin, le forfait mobile Le complet propose également une enveloppe de données mobiles à utiliser en Europe chaque mois : elle est de 5 Go pour le premier palier à 4,99 euros, puis 7,5 Go pour les deux paliers suivants.

Le tarif promotionnel est valable un an. Après cette date, le forfait Le complet reprend son tarif normal, à partir de 9,99 euros pour le premier palier.

Choisir son réseau, entre Orange et SFR

Le choix du réseau peut avoir son importance sur la qualité de celui-ci selon votre zone géographique. Les antennes des opérateurs mobiles ne sont pas toutes situées aux mêmes endroits. Deux opérateurs mobiles peuvent donc fournir des réseaux de qualités différentes à un même endroit. Si la réception est mauvaise, cela se traduit par une vitesse réduite de la connexion Internet, ainsi que des appels téléphoniques avec une qualité moindre.

Lors de la souscription, Prixtel vous laisse le choix de la couverture réseau entre celle d’Orange et SFR. Pour guider ce choix, l’opérateur met à disposition un outil alimenté par les données de l’ARCEP. Ainsi, en rentrant son adresse, il est possible de savoir laquelle des deux couvertures réseau est la meilleure.

Le choix n’est pas définitif, vous pouvez modifier la couverture réseau depuis votre espace client sur le site de Prixtel. Cela est très pratique lors d’un déménagement, ou même pour de longues vacances ou des déplacements prolongés.