100 Go pour 15 euros : ce forfait mobile est la bonne affaire du moment

Sommaire Le forfait mobile

Pas besoin de patienter jusqu’au Black Friday de la semaine prochaine pour profiter d’un forfait mobile complet au meilleur prix. L’offre sans engagement de RED délivre ainsi 100 Go de data pour seulement 15 euros par mois, sans prix qui double au bout d’un an ou deux.

Plutôt que d’attendre une période précise, RED met en place un prix avantageux sur son forfait mobile sans engagement toute l’année. Ainsi, son offre 100 Go est proposée au prix de 15 euros par mois, contre 20 euros habituellement. Une promotion qui est valable pour toute nouvelle souscription avant le 23 novembre prochain.

Mieux, le coût de cet abonnement ne doublera pas au bout d’un ou deux ans. Enfin, RED profite de l’occasion pour offrir 100 Go de stockage dans le SFR Cloud durant toute la durée de l’abonnement à ce forfait.

Que comprend le forfait mobile RED 100 Go ?

Qu’offre le forfait mobile RED ?

Le forfait mobile de RED assure l’accès à une quantité colossale de données mobiles. Il délivre ainsi 100 Go de données en 4G chaque mois en France. Une enveloppe data qui permet notamment de regarder jusqu’à 155 heures de contenu sur les plateformes de streaming comme Prime Vidéo ou Netflix, et ce mensuellement.

Le forfait 100 Go de RED comprend également :

les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne ;

10 Go de données à utiliser en Europe ;

La possibilité d’utiliser son forfait mobile en mode partage de connexion.

Combien coûte le forfait mobile de RED ?

Ce type de forfait est souvent facturé entre 25 et 30 euros par les différents opérateurs. RED change la donne en appliquant un prix accessible puisque son forfait mobile affiche un tarif de 15 euros par mois. Autre différence avec les offres classiques, le coût de l’abonnement RED ne doublera pas au bout d’un an ou deux.

Un tel prix est d’autant plus étonnant sur un forfait sans engagement. En effet, il est possible de changer d’opérateur à tout instant, sans contrainte. Une offre qui séduira aisément les étudiants, dont le budget est souvent serré.

Quelles sont les options du forfait mobile RED ?

Le forfait 100 Go de RED est entièrement personnalisable. De nombreuses options peuvent être ajoutées pour quelques euros supplémentaires chaque mois. Des options qui sont sans engagement, donc désactivables à tout instant. On déniche ainsi :

les appels illimités vers les fixes en Europe pour 1 euro par mois ;

15 Go de données mobiles à l’international (UE, Suisse, Andorre, Amérique du Nord) pour 5 euros par mois ;

le service SFR TV pour 2 euros par mois.

Qui plus est, RED offre gratuitement 100 Go de stockage dans le SFR Cloud. Une solution intéressante pour conserver ses photos, vidéos et documents sans encombrer la mémoire de son smartphone, tout en ayant la possibilité d’y accéder depuis n’importe quel appareil connecté à Internet. À titre de comparaison, un abonnement à un service de Cloud de 100 Go revient environ à 2 euros par mois. Ici, ces 100 Go de stockage dans le cloud sont valables aussi longtemps que vous conservez votre forfait mobile à 15 euros, et sans surcoût.

Nous vous invitons à jouer avec les diverses options pour vous faire un avis sur l’offre RED et créer un forfait mobile qui vous sied parfaitement.

Pourquoi choisir le forfait mobile RED ?

RED utilise l’un des meilleurs réseaux 4G du secteur, celui de SFR, pour fournir les données mobiles à ses abonnés. Celui-ci couvre 99 % de la population française et délivre un débit maximum de 500 Mbit/s. RED by SFR dispose d’un réseau mobile 4G qui couvre 99 % de la population française.

Peut-on changer d’opérateur pendant le confinement ?

Aucune inquiétude à avoir, il est toujours possible de changer de forfait mobile durant le confinement. RED maintient ses livraisons à domicile, tout en respectant les gestes barrières. La nouvelle carte SIM sera livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact.

Dès la souscription, RED vous accompagne dans toutes les démarches, afin de vous aider à configurer le forfait sans engagement qui vous correspond le mieux. Il est notamment possible de conserver son ancien numéro. Pour ce faire, il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle.

Lors de la commande, un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine. De son côté, RED se charge de résilier votre ancienne offre et d’activer votre nouvelle ligne. Une opération réalisée sans aucune interruption de vos services mobiles.