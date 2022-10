Mercredes EQE vs. Mercedes EQS : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

C’est un duel de berlines électriques de Mercedes que nous vous proposons aujourd’hui, avec d’un côté la Mercedes EQS, et de l’autre l’EQE. Entre similitudes et différences, examinons celle qui est la meilleure voiture électrique.

Mercedes a frappé fort avec la sortie de son EQS, qui établit des temps de référence sur les longs trajets. Berline électrique ultra luxueuse, elle est bien entendu réservée à celles et ceux qui ont de gros, très gros moyens.

En face, nous avons aligné un modèle qui peut être tentant sur beaucoup de points, étant donné les similitudes que nous retrouvons avec l’EQS. Il s’agit de la Mercedes EQE, qui est une version plus compacte de l’EQS. Entre design, ambiance intérieure, autonomie et bien entendu tarif, voyons celle qui est le plus adaptée aux différents profils.

Fiches techniques des Mercedes EQE et Mercedes EQS

Dimensions, poids et design extérieur

Lors de notre récent essai de la Mercedes EQE, nous avions titré « Chérie, j’ai rétréci l’EQS ». Il s’agit là d’un bon résumé du design extérieur des deux véhicules, tant ils sont similaires.

Crédit photos : Romain Heuillard

Les éléments de langage propres à Mercedes sont bien visibles sur les deux berlines électriques, avec une attention toute particulière portée à l’aérodynamique, puisque le coefficient de pénétration dans l’air de l’EQS est de 0,20 (0,23 pour l’EQE).

La calandre pleine est présente sur les deux modèles, et la signature lumineuse à l’avant est plus marquée sur l’EQS, dotée d’un long bandeau LED sous le capot.

En termes de dimensions, la Mercedes EQS est bien plus longue que sa petite sœur : 5,22 mètres de long, 1,93 mètre de large et 1,51 mètre de haut, contre 4,95 mètres de long, 1,91 mètre de large et 1,50 mètre haut pour l’EQE.

Enfin, sur la balance, la Mercedes EQS est entre 100 et 200 kilogrammes plus lourde selon les configurations : de 2 385 à 2 525 kilogrammes pour l’EQE contre entre 2 480 à 2 655 kilogrammes pour l’EQS.

À l’intérieur

La Mercedes EQE dispose d’un intérieur assez luxueux et très confortable, avec une planche de bord très ressemblante à celle de l’EQS. Nous retrouvons ainsi les fauteuils avant multicontours aux nombreux réglages pour s’adapter à toutes les morphologies, et une insonorisation de grande qualité.

Le volume de coffre est de 430 litres pour la Mercedes EQE, contre 610 litres pour l’EQS, qui est définitivement plus adaptée aux longs voyages à quatre adultes. C’est l’une des principales différences entre les deux modèles : la Mercedes EQS dispose d’un hayon, alors que l’EQE propose une malle, où il est plus difficile de loger de gros objets.

Si le chauffage des sièges avant et arrière est bien présent sur l’EQE, la Mercedes EQS va un cran plus loin, en proposant un écran pour les passagers arrière, des sièges ventilés ou encore le chauffage de la nuque.

Bien que les deux intérieurs soient similaires, l’avantage va à la Mercedes EQS tant elle déborde de luxe et de personnalisation.

Technologies embarquées

Les deux véhicules de ce comparatif disposent de technologies embarquées similaires, bien que certaines soient réservées aux configurations haut de gamme. Parmi les plus impressionnantes se trouve l’Hyperscreen MBUX, un ensemble de trois écrans occupant toute la planche de bord de la Mercedes EQS ou EQE.

Il s’agit d’un écran central OLED de 17,7 pouces, accompagné de part et d’autre de deux écrans de 12,3 pouces : un pour le conducteur (regroupant l’instrumentalisation) et un pour le passager (pour gérer la partie infodivertissement).

En pratique, la navigation est parmi les plus intuitives du marché, et les possibilités de personnalisation sont gigantesques. Si l’option Hyperscreen n’est pas sélectionnée, c’est une disposition plus conventionnelle — mais toujours avec MBUX — que l’on retrouve : un écran central de 12,8 pouces et un écran derrière le volant de 12,3 pouces.

En plus de cette omniprésence d’écrans, un affichage tête-haute en réalité augmentée est disponible, tout comme la visualisation des feux tricolores ou autres instructions de navigation sur l’écran central en surimpression des images captées par la caméra avant.

Les aides à la conduite sont complètes chez Mercedes, avec bien entendu un régulateur de vitesse adaptatif couplé à un maintien actif dans la voie, mais aussi une vue à 360 degrés pour les manœuvres de stationnement notamment.

Enfin, Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles de série sur les deux véhicules, comme cela est habituellement le cas chez Mercedes. Bien entendu, c’est un match nul sur le plan des technologies embarquées puisqu’elles sont en tous points identiques.

Sur la route

Si la Mercedes EQS est indéniablement plus confortable que l’EQE, la plus petite des deux n’a pas pour autant à rougir de sa prestation sur la route. En effet, le silence de cathédrale qui règne à bord de la Mercedes EQE est très appréciable, et les roues arrière directrices couplées aux suspensions pilotées permettent d’avoir un confort grand luxe pour le conducteur comme pour ses passagers.

Le freinage régénératif est intelligemment géré sur les deux berlines, avec différents niveaux possibles via des palettes au volant. La conduite à une pédale est de la partie, ce qui est un excellent point pour minimiser sa consommation en milieu urbain notamment.

De manière à en apprendre plus sur les sensations de conduite, n’hésitez pas à aller relire notre essai de la Mercedes EQS, et celui de la Mercedes EQE.

Les différentes motorisations proposées

La Mercedes EQE est disponible dans trois versions différentes :

EQE 300 : Propulsion, moteur arrière de 180 kW (245 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 7,3 secondes ;

EQE 350 : Propulsion, moteur arrière de 215 kW (292 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 6,4 secondes ;

EQE 53 4MATIC+ : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 460 kW au total (625 ch), vitesse maximale de 220 km/h et 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

La Mercedes EQS est également proposée en trois déclinaisons :

EQS 450+ : Propulsion, moteur arrière de 245 kW (333 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 6,2 secondes ;

EQS 580 4MATIC : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 385 kW au total (523 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 4,3 secondes ;

AMG EQS 53 4MATIC+ : Transmission intégrale, moteur avant et arrière de 484 kW au total (658 ch), vitesse maximale de 210 km/h et 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Autonomie, batterie et recharge

La Mercedes EQE dispose d’une batterie de 89 kWh pour les versions EQE 300 et EQE 350, et 91 kWh pour la version EQE 53 4MATIC+. L’autonomie en cycle WLTP est annoncée à 645 kilomètres dans le meilleur des cas, et à 527 kilomètres pour la version EQE 53 4MATIC+, qui est axée sur les performances.

En ce qui concerne la charge rapide, elle culmine à une puissance de 170 kW, et passer de 10 à 80 % demande 32 minutes en conditions idéales. Enfin, le chargeur embarqué de 11 kW permet de remplir intégralement la batterie en environ neuf heures (moins de cinq heures si l’option chargeur embarqué de 22 kW est choisie).

Do côté de la Mercedes EQS, nous sommes en présence d’une voiture à l’autonomie exceptionnelle, puisque c’est jusqu’à 783 kilomètres WLTP qui sont promis par l’EQS 450+.

Les trois configurations disposent d’une batterie de 108 kWh, et les autonomies varient entre 571 et 783 kilomètres, ce qui reste dans tous les cas parmi les meilleures du marché.

La charge rapide culmine à 200 kW, et assure de passer de 10 à 80 % de batterie en 31 minutes. Combiné à son autonomie XXL, cela fait de la Mercedes EQS l’une des championnes de la charge rapide, pour qui parcourir de longues distances ne pose pas le moindre problème.

Le chargeur embarqué est d’une puissance de 11 kW, ce qui demande plus de onze heures pour remplir l’énorme batterie sur une wallbox adaptée. Pour son autonomie et sa puissance de charge, la Mercedes EQS l’emporte sur l’EQE.

Prix

Débutant à 76 250 euros, la Mercedes EQE d’entrée de gamme peut paraître attractive, surtout par rapport à l’entrée de gamme de l’EQS, qui demande 135 850 euros au minimum.

En configuration haut de gamme (53 4MATIC+), l’EQE débute à 125 350 euros, quand la Mercedes EQS est affichée à 169 850 euros. Dans les deux cas, le catalogue d’options permet de rajouter plusieurs dizaines de milliers d’euros au tarif déjà élitiste des deux berlines.

Laquelle choisir entre la Mercedes EQE et la Mercedes EQS ?

Au terme de ce comparatif, une réponse est claire : oui, la Mercedes EQS est meilleure que la Mercedes EQE, comme on peut s’y attendre. Plus luxueuse, plus confortable et disposant d’une plus grande autonomie, le choix de l’EQS paraît évident pour désigner une gagnante.

Toutefois, la question à se poser est la suivante : pour 50 000 euros de moins à configuration comparable, quels sacrifices sont faits sur la Mercedes EQE par rapport à l’EQS ? Comme souvent dans ces budgets, la loi des rendements décroissants pointe le bout de son nez, et il est clair qu’une Mercedes EQS d’entrée de gamme ne vaut pas 1,8 Mercedes EQE, même si cela correspond au tarif affiché.

Le coffre plus petit de la Mercedes EQE et sa plus faible autonomie sont les seuls vrais facteurs distinguant l’une de l’autre. L’aspect plus luxueux à l’intérieur de l’EQS ne manque pas du tout à la Mercedes EQE, qui est une excellente voiture électrique. Évidemment, face à l’EQS, elle ne fait pas le poids si nous faisons abstraction du prix, mais qui peut se mesurer à la Mercedes EQS de nos jours ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.