Xiaomi Redmi Note 12 5G vs Samsung Galaxy A14 5G : quel est le meilleur smartphone à petit prix ?

Quel smartphone choisir avec un budget autour de 250 euros ? Nous vous proposons un match entre deux références, le Redmi Note 12 5G de Xiaomi et le Galaxy A14 5G.

Vous avez un budget autour de 250 euros pour acheter un smartphone ? À ma gauche, on trouve Samsung, la marque la plus vendue sur Android avec son côté rassurant qui nous présente un Galaxy A14 5G. À ma droite, le tempétueux challenger, Xiaomi, réputé pour ses smartphones d’entrée de gamme, qui sort un Redmi Note 12 5G. Notez qu’il existe une déclinaison 4G de ces deux téléphones, mais dans une optique d’achat durable et long terme, nous avons décidé de vous proposer un versus sur les versions 5G, qui sont légèrement différentes.

Les fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy A14 5G Xiaomi Redmi Note 12 5G Dimensions 7,8 cm x 16,77 cm x 9,1 mm 7,62 cm x 16,58 cm x 7,98 mm Interface constructeur One UI MIUI Taille de l'écran 6,6 pouces 6,67 pouces Définition 2408 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 400 ppp 395 ppp Technologie LCD AMOLED SoC Mediatek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Puce graphique Mali-G57 MC2 Adreno 619 Stockage interne 64 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 2 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo Full HD Full HD Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 5.1 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 205 g 189 g Couleurs Noir, Argent, Vert Bleu, Vert, Gris Indice de réparabilité ? 8,8/10 N/C Prix 229 € 269 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : 0 – 0, balle au centre

Sur le design, les deux téléphones peinent à se distinguer. Le Galaxy bénéficient peut-être d’un poil plus de finitions, notamment avec un dos texturé plutôt agréable, mais il est aussi plus lourd (202 g) et plus épais (9,1 mm) que son concurrent (189 g et 7,98 mm).

Quel que soit votre choix, vous aurez droit à une prise jack 3,5 mm et à un smartphone double SIM. De même, aucun des deux téléphones n’intègre de certification IP contre l’eau et la poussière, il faudra donc en prendre grand soin.

Match nul donc sur le design.

Écran : il a Redmi l’église au milieu du village

Concernant les écrans de nos deux compétiteurs, le Redmi offre nettement une expérience supérieure au Galaxy. Un mot les sépare : Oled.

Le Redmi possède un écran Oled 120 Hz qui propose une vibrance des couleurs, une finesse d’affichage, largement supérieure à celle du LCD de Samsung. Même au niveau des capacités pures, l’écran du Redmi est largement supérieur avec une luminosité plus forte et une couverture plus large des spectres colorimétriques. Le Galaxy est battu à plate couture.

Logiciel : deux philosophies différentes

Le smartphone de Samsung regagne légèrement l’avantage sur le terrain de l’interface. One UI (côté Samsung) est plus ergonomique que MIUI (côté Xiaomi). En revanche, MIUI est tout de même beaucoup plus fluide que One UI, en particulier sur deux machines assez peu puissantes comme nous les avons là.

En outre, aucun des deux téléphones ne propose plus de trois ans de patch de sécurité. Cela veut dire qu’au bout de trois ans d’utilisation, votre téléphone ne sera plus mis à jour du tout. Ce n’est pas gravissime sur des produits relativement accessibles comme cela, qui de toute manière n’intègreront surement pas les toutes dernières fonctionnalités des deux marques.

En définitive, pour choisir entre les deux, il faudra aussi voir d’où vous venez. Si vous avez l’habitude de Samsung, passer à Xiaomi pourra demander un petit temps d’adaptation. Mais aucune de ces deux interfaces, dans cette gamme de prix, ne parvient à vraiment prendre de l’avance sur l’autre.

Photo : le Redmi un poil devant

Sur la photo, les deux téléphones proposent des fiches techniques quasi similaires.

Configuration photo du Samsung Galaxy A14 5G :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,8 ;

un capteur grand-angle de 2 mégapixels f/2,4 ;

un capteur macro de 2 MP f/2,4.

Configuration photo du Redmi Note 12 5G

Caméra principale : 48 Mpx, f/1,8 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

On remarque tout de même un effort un peu plus important sur la définition du capteur ultra grand-angle côté Redmi, ce qui le rend de fait plus utilisable.

Plus largement, la bataille entre les deux se règle donc sur le terrain du traitement logiciel des clichés. Là-dessus, nous avons envie de vous conseiller davantage le Redmi, qui procure une palette de couleurs plus flatteuse pour des clichés un peu plus utilisables. Son mode portrait nous a aussi étonnés par sa qualité, tout comme son mode nuit qui reste correcte.

Gardez à l’esprit tout de même qu’aucun de ces deux téléphones brille particulièrement en photo. Ils sont corrects, sans plus sur ce point.

Performances : Redmi en force

Sur les performances, le Redmi Note 12 est une classe au-dessus de Galaxy A14. Jugez-en plutôt avec les benchmarks.

Modèle Samsung Galaxy A14 5G Xiaomi Redmi Note 12 5G AnTuTu 9 289749 323620 AnTuTu CPU 86207 129713 AnTuTu GPU 56026 N/C AnTuTu MEM 70015 99254 AnTuTu UX 77501 94653 PC Mark 3.0 7998 10874 3DMark Slingshot Extreme 2442 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2287 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 3202 N/C 3DMark Wild Life 1199 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 7.2 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 327 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 8 / 14 FPS N/C GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 12 / 15 FPS N/C GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 21 / 25 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 843 / 467 Mo/s 531 / 490 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 46833 / 51974 IOPS 42623 / 37370 IOPS

En jeu sur Genshin Impact, si le Samsung ne parvient pas à aller plus haut que les pré-réglages graphiques Faible, le Redmi peut se rendre du côté du Moyen sans trembler ni trop chauffer.

Batterie : un monde les sépare

L’autonomie est indubitablement meilleure du côté du Samsung. Celui-ci a tenu 14 heures et 27 minutes sur notre protocole ViSer, contre 10 heures et 40 minutes pour le Redmi. En outre, nous avions du mal à dépasser la journée d’utilisation sans trembler sur le Redmi.

En revanche, Samsung ne fournissant pas de chargeur dans la boîte, le Xiaomi reprend des couleurs grâce à son chargeur 33 W fourni, qui permet de faire le plein en une grosse heure.

Audio et réseaux

Sur le plan de la connectivité, les deux fiches techniques s’alignent parfaitement. Tous deux intègrent le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et une puce NFC.

Sur l’audio, les deux téléphones jouent dans la même cour. Et celle-ci n’est pas particulièrement glorieuse. N’attendez pas mieux qu’un son trop aigu et assez étouffé. La présence d’une prise jack 3,5 mm permet au moins de brancher un casque ou des écouteurs.

Lequel choisir ?

Nous voilà arrivés au terme de ce versus et une fois n’est pas coutume, nous avons un gagnant net. Le Redmi Note 12 5G saura être conseillé face au Galaxy A14 5G. S’il est meilleur en photo et en performances, on retiendra surtout son écran Oled qui rend toute l’expérience beaucoup plus agréable.

Le Galaxy A14 ne saurait être préféré que si vous avez absolument besoin d’un téléphone très autonome. Sinon, passez votre chemin et optez, à ce tarif, pour le Xiaomi.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 12 5G au meilleur prix ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.