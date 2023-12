Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Redmi Note 12 Pro Plus : lequel est le meilleur smartphone ?

Xiaomi aime décliner ses smartphones… parfois à l'excès. Ainsi le Redmi Note 12 se présente non seulement dans un modèle Pro, mais aussi dans une version « Pro Plus » qui rend la lecture de la gamme du fabricant plus complexe que jamais. On vous aide à y voir plus clair.

L’ogre Xiaomi aime inonder le marché de ses références. Et si l’on prend en compte le catalogue de sa filiale Redmi, il y a de quoi perdre la raison à essayer de mettre le doigt sur les (maigres, mais réelles) différences qui séparent ses smartphones du moment. Après nous être intéressés aux Redmi Note 12 5G et au Redmi Note 12 Pro, ce nouveau comparatif s’affaire à confronter ce dernier modèle au Redmi Note 12 Pro Plus. Quel est le meilleur smartphone ?

Nos deux concurrents du jour sont déjà disponibles, et se négocient respectivement pour 399 € et 499 € hors promotions. Maintenant, lançons-nous dans l’arène !

Les fiches techniques des Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus

Le jeu des sept différences du design

On ne va pas se le cacher, les Redmi Note 12 Pro et 12 Pro Plus sont deux smartphones très, très semblables. Tant est si bien que seuls quelques éléments très précis de la fiche technique de ce dernier varient par rapport à son petit frère.

Côté design, c’est en toute logique qu’on retrouve deux mobiles (presque) parfaitement identiques. Les différences se retrouvent dans les dimensions : le Redmi Note 12 Pro Plus est très légèrement plus épais que le modèle Pro, avec 8,9 mm contre 8,0 mm. Il est aussi plus lourd, avec 208,4 grammes contre 187 grammes. Suffisant, selon nous, pour sentir une vraie différence dans le confort d’utilisation.

On reste dans tous les cas sur deux smartphones au contour en plastique, certifiés IP53 et dont l’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5.

Le Redmi Note 12 Pro+.

Deux écrans très corrects

Les Redmi Note 12 Pro et le Note 12 Pro Plus arborent tous deux des dalles Oled de 6,67 pouces. Cadencées à 120 Hz et offrant une définition Full HD+, elles ne présentent a priori pas de différences majeures. Mais qu’en disent nos sondes ?

Peu ou prou la même chose, soyons francs. D’après nos mesures, le Redmi Note 12 Pro Plus a l’air de s’en sortir à peine mieux, avec un pic relevé à 799 cd/m² contre 750 cd/m². Pas de quoi faire une réelle différence à l’extérieur, autant l’écrire. Au chapitre de la colorimétrie en revanche, la tendance s’inverse avec un Redmi Note 12 Pro capable de couvrir 128 % du gamut DCI-p3 contre 108 % pour le Pro Plus. En d’autres termes, le premier affiche des couleurs plus vives — mais pas forcément plus justes. Cela reste un gros problème des smartphones Xiaomi, peu importe la gamme.

Le Redmi Note 12 Pro+.

Le grand pareil au même des interfaces

On ne s’éternisera pas sur cette partie : les deux mobiles du jour sont livrés en sortie de boîte avec Android 12, avec l’interface MIUI 14. Conformément aux promesses du fabricant, les deux smartphones seront mis à jour jusqu’à Android 14 (« au moins ») et profiteront de mises à jour de sécurité pendant trois ans en tout.

MIUI reste une interface agréable à utiliser, surtout si l’on ne souffre pas d’une allergie chronique à iOS. En effet, le système d’exploitation des smartphones Apple est la principale inspiration de Xiaomi. On retrouve notamment ce volet de raccourcis (Bluetooth, Wi-Fi, volume, luminosité…) distinct du tiroir de notifications.

Pour le reste, MIUI propose une interface plutôt claire, bien que souvent chargée en bloatwares. Heureusement, le fabricant permet la plupart du temps de s’en débarrasser en quelques clics (enfin, avec votre doigt quoi).

Le centre de contrôle Les notifications sont séparés du volet des raccourcis Le tiroir de notifications

Deux smartphones adaptés au jeu

Promis, cette partie aussi ira vite. Et la raison est simple : les Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus sont pourvus de la même puce : la Dimensity 1080 de MediaTek. Il s’agit d’un SoC gravé en 6 nm notamment équipés d’un processeur 8 cœurs, dont les deux meilleurs plafonnent à 2,6 GHz.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon modèle pour les tâches du quotidien. Fluide, très adapté à la navigation simple et au scroll infini sur les réseaux sociaux. Mais les deux mobiles du jour sont aussi à l’aise en jeu. Même si l’on ne pourra pas lancer les jeux les plus gourmands dans leur niveau de détail maximal, on peut malgré tout profiter d’un mastodonte comme Genshin Impact à 60 images par seconde moyennant quelques concessions techniques.

On restera malgré tout vigilants sur un point : la chauffe. Dans un cas comme dans l’autre, le mercure grimpe très vite, et peut même atteindre un inconfortable 65 °C après une vingtaine de minutes de jeu seulement.

Le Redmi Note 12 Pro+.

En photo, le fossé se creuse

Nous y sommes. Voici ce qui, selon Xiaomi, justifie qu’on dépense 100 euros supplémentaires par rapport au Redmi Note 12 Pro. En photographie, le Redmi Note 12 Pro Plus adopte un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, contre 50 mégapixels pour le Note 12 Pro. Mais est-ce que la différence est si déterminante ?

Redmi Note 12 Pro 5G :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,88 ;

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels f/2,2 ;

un capteur macro de 2 MP f/2,4.

Redmi Note 12 Pro Plus :

Caméra principale : 200 Mpx, f/1,7 ;

Caméra ultra grand-angle 8 Mpx, f/2,2, 118° ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4.

Le module photo du Redmi Note 12 Pro+.

Au risque de doucher tous vos espoirs, il est assez difficile de voir une réelle différence entre les deux smartphones en pleine journée, quand les conditions lumineuses sont suffisamment bonnes. Le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 Pro Plus sont deux smartphones plutôt à l’aise dans l’exercice de la photo, offrant une belle restitution des couleurs et un piqué satisfaisant.

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro

Bien sûr, c’est davantage quand la lumière vient à manquer que la plus grande résolution du module principal lui autorise une plus grande aisance dans la captation d’images. Il faut avoir l’œil, c’est sûr, mais le pixel binning permet de récupérer plus d’informations et in fine d’exposer plus correctement les clichés nocturnes.

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro

Légère avance pour le Redmi Note 12 Pro Plus donc. Mais pour ce qui est du reste de la configuration, on demeure sur un module ultra grand-angle modeste (pour ne pas dire médiocre) et un module macro qui fait de la figuration. Pour le dire autrement : seul le capteur grand-angle, le module principal, vaut vraiment le détour pour garantir un certain degré de qualité optique.

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus

Source : Yazid Amer – Frandroid

Redmi Note 12 Pro

Deux heures de batterie en plus pour le modèle Pro

Les deux smartphones de la filiale de Xiaomi disposent d’une batterie de 5000 mAh qui permet sans mal de passer la journée sans avoir à se brancher. Pourtant, à notre grande surprise, notre protocole de test automatisé ViSer nous informe que le Redmi Note 12 Pro Plus est moins endurant que son petit frère. Il s’est éteint après 12h24 minutes, contre 14h05 pour le Redmi Note 12 Pro. On ne s’explique pas vraiment cette différence étant donné que la fiche technique des deux smartphones est à ce point semblable.

Cela étant dit, le modèle Plus a un avantage pour lui : la vitesse de recharge autorisée. Il accepte une puissance de 120 W contre 67 W sur le Note 12 Pro. D’après nos relevés, il faut seulement 27 minutes pour passer d’un smartphone éteint à une batterie pleine sur le Pro Plus, contre un peu plus de 50 minutes pour le 12 Pro. On compense la moins bonne autonomie par une recharge plus rapide, en somme.

Le Redmi Note 12 Pro+.

Redmi Note 12 Pro ou Redmi Note 12 Pro Plus, lequel choisir ?

Les Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro Plus sont deux smartphones très, très semblables. Tellement semblables qu’en dépit de la centaine d’euros qui les sépare et malgré un avantage technique théorique en faveur du Pro Plus, ils écopent tous deux de la note de 7/10 dans nos colonnes.

Ce qui ressort de notre versus, c’est bien que les avantages supposés du Redmi Note 12 Pro Plus ne méritent pas qu’on casse la tirelire pour les obtenir. Surtout en s’approchant aussi dangereusement du seuil des 500 euros où trônent des smartphones comme le Google Pixel 7a.

Souvent bradé sous son prix recommandé, le Redmi Note 12 Pro nous apparaît comme un bien meilleur parti que ne l’est sa déclinaison Plus, qui se révèle finalement comme la cinquième roue du carrosse d’un catalogue déjà gargantuesque.