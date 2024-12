Google Pixel 9 Pro Fold vs OnePlus Open : comment choisir le meilleur smartphone pliable ?

Duel de challengers aujourd’hui, dans un comparatif qui s’attarde sur deux smartphones qui nous ont fait plié cette année chez Frandroid. Comment bien choisir entre le Pixel 9 Pro Fold et le OnePlus Open ?

Le marché du smartphone pliant accélère enfin ! Chose rare : il ne sera même pas question de Samsung dans ce nouveau comparatif. Avec le Pixel 9 Pro Fold, Google passe la seconde sur le marché du pliant, et se confronte naturellement à un OnePlus Open qui ne paie pas de mine, mais a de très solides arguments à défendre. Ils sont disponibles à partir de 1899 euros et 1849 euros. Quel est le meilleur smartphone entre les deux modèles ? Voici notre versus.

Les fiches techniques des Google Pixel 9 Pro Fold et OnePlus Open

Modèle Google Pixel 9 Pro Fold OnePlus Open Dimensions 155,5 mm x 150,2 mm x 5,1 mm 1431 mm x 1534 mm x 5,8 mm Interface constructeur Android Stock OxygenOS Taille de l’écran 8 pouces, 6,3 pouces 7,82 pouces Définition 2076 x 2152 pixels 2440 x 2268 pixels Densité de pixels 374 ppp 426 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Mali-G715 Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 10,5 Mp

Capteur 3 : 10,8 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 64 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 20 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Oui Oui Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4805 mAh Poids 257 g 239 g Couleurs Noir, Blanc Noir, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux pliants très séduisants

Les deux smartphones pliables sont des modèles inspirés de l’illustre Galaxy Fold de Samsung. Il s’agit donc de smartphones « traditionnels » qui peuvent s’ouvrir pour découvrir un grand écran, proche d’une tablette.

Mais cela ne veut pas dire que les dimensions des deux mobiles sont identiques. En l’occurrence, le OnePlus Open est plus étroit, et un peu moins haut, que son rival signé Google. Ce dernier est en revanche plus fin, avec 5,1 mm déplié et 10,5 mm seulement refermé. Chez OnePlus, on est presque à 6 mm et 12 mm.

Mais le Pixel 9 Pro Fold est un poids lourd. Il pèse 257 grammes, contre 239 grammes pour le OnePlus Open. C’est moins qu’un iPhone 14 Pro Max.

Les deux modèles proposent un ratio d’aspect proche du carré, ce qui facilite son usage au quotidien. L’écran externe demeure par ailleurs très pratiquable dans les deux cas, et la pliure de l’écran n’a pas semblé déranger nos journalistes pendant leur test respectif. Une notera malgré tout une différence importante, voire irritante : la charnière du Pixel offre plus d’amplitude, qui permet d’orienter l’écran comme on le souhaite. Chez OnePlus, ce sera ouvert à 90°, ou à 180°. Pas d’entre-deux possible.

Côté résistances, avantage Google avec une certification IPX8 qui permet une protection en cas d’immersion accidentelle. Le OnePlus Open, lui, n’est résistant qu’aux éclaboussures (IPX4).

Le OnePlus Open. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Un écran beaucoup plus lumineux chez Google

Des deux, le Pixel 9 Pro Fold offre la diagonale la plus généreuse avec 8 pouces tout pile lorsqu’il est déplié. En revanche, le OnePlus Open propose une meilleure résolution (426 ppp contre 373 ppp).

Néanmoins, l’écran du smartphone pliant de Google est aussi beaucoup plus lumineux. On a relevé un pic à plus de 2700 nits, là où le Open n’a pas dépassé les 1250 nits d’après nos mesures à la sonde. Il n’y a pas photo : le Pixel 9 Pro Fold offre le meilleur écran.

En termes de colorimétrie, les deux propositions se valent, même si le Pixel propose une couverture un peu plus étendue du gamut DCI-P3. Rien que les non-initiés sauront repérer à l’œil nu.

Sur l’écran de façade, Google met une nouvelle fois la pâtée au OnePlus Open avec une dalle à la fois plus lumineuse mieux calibrée. Ce dernier garde toutefois l’avantage d’une meilleure réactivité, avec une fréquence capable de descendre à 10 Hz, là où le Pixel 9 Pro Fold s’arrête à 60 Hz.

Le OnePlus Open. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Deux expériences logicielles satisfaisantes

Au moment de la sortie de notre test du OnePlus Open, l’IA était un sujet moins majeur pour les fabricants de smartphone, et ce dernier ne proposait pas de fonctionnalité particulièrement avancée en la matière. Si l’on ne doute pas que OnePlus ajoutera au fur et à mesure des outils dopés à l’IA, Google a évidemment l’ascendant sur son concurrent en la matière.

Gemini est profondément intégré dans l’écosystème de la Pixel Experience, et le Pixel 9 Pro Fold dispose d’une belle quantité de fonctionnalités IA, notamment en photo (retouche, ajout ou suppression d’éléments). L’assistant vocal a cédé sa place à Gemini, qui se veut être un redoutable concurrent à ChatGPT sur bien des aspects.

En matière d’interface en revanche, les deux smartphones se valent d’après nous. Elles sont toutes les deux adaptées à l’utilisation d’une dalle pliante, et le OnePlus Open offre d’ailleurs quantité d’options facilitant le multitâche.

Concernant la politique de mises à jour, Google reste néanmoins largement devant avec un Pixel 9 Pro Fold qui sera supporté pendant sept ans. OnePlus, lui, promet quatre années.

Le OnePlus Open. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

La dure réalité de la puce Tensor G4

Techniquement parlant, le OnePlus Open est un smartphone « d’ancienne génération ». La preuve : il est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 ! Et pourtant, il propose des performances peu ou prou équivalentes à celles du Pixel 9 Pro Fold et sa puce Tensor G4 dernier cri.

On l’a déjà dit et répété dans d’autres articles : Google ne fait pas la course aux performances, et se contente de développer des smartphones fluides, capables dans tous les usages. Le jeu vidéo, si cela rentre bel et bien dans les domaines des usages, n’est pas sa priorité. À ce titre, le OnePlus Open est légèrement plus à l’aise dans les tâches impliquant le GPU à un niveau élevé.

Modèle Google Pixel 9 Pro Fold OnePlus Open AnTuTu 10 1278669 1291155 AnTuTu CPU 392234 275135 AnTuTu GPU 452829 582847 AnTuTu MEM 209877 248435 AnTuTu UX 223729 184738 PC Mark 3.0 13632 10413 3DMark Slingshot Extreme 2591 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 3585 FPS 3DMark Wild Life Extreme N/C 21 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 71 / 45 FPS 59 / 67 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 88 / 77 FPS 59 / 128 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 260 FPS 59 / 314 FPS Geekbench 6 Single-core 1971 1535 Geekbench 6 Multi-core 4717 4807 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6968 9137 Lecture / écriture séquentielle N/C 3142 / 2798 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 101346 / 140013 IOPS Voir plus de benchmarks

Deux très bons photophones

Google Pixel 9 Pro Fold

Grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 10,5 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 5x : 10,8 Mpx, ƒ/3.1, OIS ;

Selfie : 10 Mpx, ƒ/2.2.

OnePlus Open

Grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 64 Mpx, ƒ/2.6, OIS ;

Selfie : 20 Mpx, ƒ/2.2.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid Le OnePlus Open. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Difficile d’égaler la polyvalence du Google Pixel en photographie. Mais, dans l’ensemble, le OnePlus Open s’en sort avec les honneurs grâce à un capteur principal à l’aise en toute situation. Le traitement privilégie le contraste et la clarté à la saturation des couleurs. Chez Google, on obtient malgré tout des photos un peu plus chaleureuses, ayant plus de personnalité. Le mobile est par ailleurs mieux équipé pour produire des photos nocturnes très agréables à l’œil.

OnePlus Open Grand angle. OnePlus Open Grand angle. OnePlus Open Grand angle. OnePlus Open Grand angle.

OnePlus a toutefois les chiffres de son côté. Son ultra grand-angle est quatre fois mieux défini que celui du Pixel 9 Pro Fold, et produit des images très détaillées — bien qu’à la colorimétrie un peu criarde. La différence se ressent moins avec le Pixel, qui propose une expérience photo un peu plus homogène dans le traitement numérique. Deux écoles différentes donc.

OnePlus Open ultra grand angle OnePlus Open ultra grand angle OnePlus Open ultra grand angle OnePlus Open ultra grand angle

Enfin, le téléobjectif périscopique du Pixel 9 Pro Fold remporte selon nous la mise malgré sa résolution très inférieure aux 64 Mpx du OnePlus Open. La raison ? Sa focale de 120 mm, plus impressionnante que les 70 mm permis par son rival. Dans les deux cas, les clichés sont très bons. Mais se dégage systématiquement des clichés Google ce petit quelque chose en plus qui attire l’œil. Par ailleurs, il est aussi plus à l’aise dans les scénarios difficiles, comme en basse lumière.

X3 OnePlus Open X3 OnePlus Open

Une autonomie similaire ?

Nous avons rencontré des problèmes pour faire passer le Pixel 9 Pro Fold à la moulinette de notre test automatisé habituel avec ViSer. D’après nos observations, il tient en revanche sans problème la journée complète — mais peut-être un peu moins si vous sursollicitez l’écran interne.

Le OnePlus Open, lui, a mis 12h29 à passer de 100% à 10% d’autonomie sur notre protocole. Nous sommes parvenus à tenir deux jours consécutifs en usage mixte. Plutôt très bien pour un smartphone pliant donc !

Autre atout du OnePlus Open : sa recharge rapide. Il est livré avec un chargeur 67W qui permet au smartphone de regagner 100% d’autonomie en 35 minutes seulement. Chez Google, comptez 1h30.

Le OnePlus Open. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Google Pixel 9 Pro Fold ou OnePlus Open : lequel choisir ?

C’est sûr, nous sommes face à deux excellents smartphones pliants. A fortiori pour celles et ceux qui aimeraient voir si l’herbe n’est plus verte en dehors du pré-carré de Samsung. Pourtant, à prix égal, difficile de recommander le OnePlus Open plutôt que le Pixel 9 Pro Fold.

Ce dernier jouit d’un bien meilleur écran, et surtout d’un support logiciel irréprochable. En photo, les deux se valent, mais nous avons une petite préférence pour le traitement chaleureux des photos Pixel.

Reste qu’en autonomie et en recharge, le OnePlus Open n’a pas dit son dernier mot et permet de tenir deux jours tout en s’assurant de regagner rapidement de la batterie grâce à son chargeur ultrarapide. Une option qui reste donc très intéressante si une promotion le fait tomber autour des 1500 euros ou moins !