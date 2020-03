Samsung Galaxy S20 vs Galaxy Note 10 : lequel est le meilleur smartphone ?

Vous hésitez entre le Samsung Galaxy S20 tout frais et le Samsung Galaxy Note 10 un peu plus ancien, mais loin d'être démodé ? Voici un petit comparatif des deux smartphones pour aider à savoir lequel est le meilleur et à faire votre choix en toute sérénité.

Le Samsung Galaxy S20 est le plus petit modèle du tout frais trio de flagship dévoilé en ce début d’année par Samsung. Sur le papier, il a vraiment tout pour plaire, mais son prix reste tout de même conséquent et on peut se demander si les améliorations apportées sur ce modèle valent vraiment la peine d’être essayée quand on sait que le Galaxy Note 10 sorti quelques mois plus tôt est disponible à un tarif plus attractif tout en profitant de belles technologies.

Nous avons donc comparé les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Note 10 pour savoir lequel des deux téléphones était le plus pertinent à acheter.

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Note 10 Version de l'OS Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.2 pouces 6.3 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2280 x 1080 pixels Densité de pixels 563 ppp 507 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Exynos 990 Exynos 9825 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G76 MP12 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 64 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 10 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 4K Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4000 mAh 3500 mAh Dimensions 69.1 x 151.7 x 7.9mm 71.8 x 151 x 7.9mm Poids 163 grammes 168 grammes Couleurs Bleu, Rose, Gris Noir, Argent Prix 909€ 649€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Vive la compacité

On commence tout de suite avec le design. Sur ce point, il faut bien admettre que les deux smartphones proposent des qualités très similaires. Ce sont des smartphones agréables à avoir en main par leur format relativement compact et leurs finitions soignées. Parlons d’abord dimensions.

Le Galaxy S20 offre des mensurations contenues de 69,1 x 151,7 x 7,9 mm. En face, sur le Galaxy Note 10, la différence est à peine palpable : 71,8 x 151 x 7,9 mm. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que le S20 est très légèrement plus grand que le Note 10, mais ce dernier est un peu plus épais. Concrètement, vous aurez peu ou prou les mêmes sensations que vous teniez l’un ou l’autre des deux adversaires du jour.

En termes de poids, même son de cloche. La différence entre les deux produits est assez anecdotique. Nous avons une masse de 163 grammes pour le Galaxy S20 contre 168 grammes pour le Note 10. Peu importe votre choix, votre poche n’alourdira pas votre démarche.

En regardant la face avant des deux téléphones, les similitudes continuent de se faire ressentir quant à l’intégration du capteur photo frontal. Le Galaxy S20 comme le Galaxy Note 10 sont percés sur le haut de leur écran par une bulle bien centrée et dont la circonférence est toute petite.

Résultat : les deux smartphones offrent une immersion profonde dès que vous visionnez un contenu vidéo. Et comme nous en parlerons plus bas, la qualité d’affichage est clairement au rendez-vous dans le haut du panier de Samsung.

À l’arrière, les différences sont plus visibles, mais ne font pas vraiment pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Le logo Samsung est plus centré sur le Note 10 tandis que le module photo de ce modèle est assez discret, logé à la verticale dans le coin supérieur gauche. Le Galaxy S20 profite d’une implémentation très semblable à une différence près : son module est un rectangle plus large.

Dans les deux cas, nous avons affaire à un triple capteur photo accompagné d’un flash LED. Esthétiquement parlant, il est difficile de livrer un avis tranché en faveur d’un appareil.

Sur les deux smartphones, on retrouve un lecteur d’empreintes caché derrière l’écran, mais zéro prise jack. Il faudra donc utiliser le port USB-C (et un adaptateur le cas échéant) pour les écouteurs filaires.

Finalement, le Galaxy S20 et le Galaxy Note 10 sont très similaires en termes de design et le vainqueur de ce round ne s’impose pas aisément. On pourra toutefois attribuer cette première victoire au plus récent modèle grâce à son léger avantage en termes de poids et ses coins moins anguleux que ceux de son opposant. Insistons tout de même sur le fait qu’il s’agit quasiment d’un match nul.

120 Hz pour le Galaxy S20

Le Samsung Galaxy Note 10 offre une diagonale de 6,3 pouces en Full HD+ contre du 6,2 pouces sur le Galaxy S20. Ce dernier peut monter jusqu’à une définition QHD+, mais nous vous conseillons de vous contenter du Full HD+ par défaut qui suffira largement à vos usages quotidiens hors réalité virtuelle.

En d’autres termes, ici aussi nous avons affaire à des caractéristiques qui se rapprochent beaucoup l’une de l’autre. D’autant plus que la technologie OLED profite toujours du superbe savoir-faire de Samsung en la matière pour offrir un contraste parfaitement infini et une luminosité maximale extrêmement élevée.

Sur le S20 comme sur le Note 10, vous avez aussi droit à une riche palette de couleurs qui saura flatter vos pupilles. Dès lors, sur quel point important pourrait-on trouver une différence notable entre les deux dalles. La réponse est simple : le taux de rafraîchissement.

Pour aller plus loin

Les astuces à connaître sur le Galaxy S20

Samsung propose en effet un mode 120 Hz — qui affiche 120 images par seconde à l’écran — sur son Galaxy S20. Cela permet de jouir d’une fluidité accrue aux moindres interactions tactiles. C’est particulièrement agréable à utiliser, d’autant plus que le smartphone profite aussi d’une calibration de l’écran tactile à 240 Hz qui ajoute de la réactivité à la fluidité. En face, le Galaxy Note 10 compose avec un écran traditionnel de 60 Hz un peu moins jouissif.

Victoire donc du Galaxy S20 sur un score de 120 Hz à 60.

Une différence de style(t)

Android 10 et One UI 2 sur les deux smartphones. Il faudra chercher bien longtemps avant de trouver des différences sur les interfaces des Galaxy S20 et Note 10. Le premier en profite nativement tandis que le second a eu droit à une mise à jour.

Vous retrouverez ainsi le côté très intuitif de l’expérience logicielle pensée par Samsung, le tout saupoudré par deux systèmes de navigation par gestes à choisir en fonction de vos préférences, un mode sombre bien marqué et plusieurs personnalisations.

La grosse différence ici viendra du stylet S Pen du Galaxy Note 10. Si les fonctionnalités de cet accessoire vous séduisent, votre choix devrait naturellement se porter sur le modèle de 2019.

Pour rappel, sur cette génération, le S Pen se dote d’un accéléromètre et d’un gyroscope qui lui permettent d’être utilisé comme une télécommande ou — pour le dire de manière plus drôle — comme d’une baguette magique. Vous n’avez en effet pas besoin de toucher l’écran du téléphone avec le bout du stylet pour interagir avec certaines applications compatibles comme l’appareil photo, plusieurs plateformes musicales ou Google Chrome.

Un geste vers le haut, le bas, les côtés ou le fait de faire un cercle peut ainsi enclencher des actions que vous pouvez prédéfinir. Le S Pen se montre aussi bien efficace pour prendre des notes manuscrites — pouvant être épinglées sur l’écran éteint ou transformées en fichier texte — et profiter de certaines fonctionnalités spécifiques, comme la traduction de paragraphe par exemple.

Ici, c’est donc une petite victoire du Galaxy Note 10 qui se dessine grâce à sa particularité qui n’a évidemment que peu d’intérêt si les qualités du S Pen ne vous attirent pas. En outre, sur un autre sujet, il faut savoir que l’espace de stockage de ce téléphone n’est pas extensible, mais il est déjà assez large avec ses 256 Go. Le Galaxy S20 lui propose un espace de 128 Go extensible via microSD pour ajouter encore 1 To maximum.

Plus de polyvalence photo pour le Galaxy S20

Les deux smartphones auxquels nous nous intéressons aujourd’hui embarquent trois capteurs photo à l’arrière.

Un capteur principal, un ultra grand-angle et… ah ! Il y a ici une différence notable. Le Galaxy Note 10 fait le choix classique d’un téléobjectif x2 pour son troisième capteur quand le Galaxy S20 opte pour une solution plus surprenante.

Pour aller plus loin

Tout comprendre au zoom des Galaxy S20

Le troisième capteur du Galaxy S20 a une définition de 64 mégapixels et un champ de vision assez similaire au capteur principal. Il a été mis là pour prendre des photos en 64 mégapixels — plus détaillées et plus lourdes, mais moins performantes en faible luminosité –, filmer en 8K et faire office de zoom numérique jusqu’à x30.

Indéniablement, le Samsung Galaxy S20 est plus polyvalent que son adversaire du jour. Le mode 64 mégapixels est intéressant à utiliser pour la richesse des détails qu’il peut capturer.

L’enregistrement 8K attise forcément la curiosité, mais il reste incompatible avec la grande majorité des écrans du marché et n’a clairement pas la stabilité très efficace du 4K 60 fps. Quant au zoom, il est finalement en deçà des attentes.

Le Galaxy S20 offre une très bonne qualité d’image en x3, sans trop de perte. Les limites sont toutefois plus marquées à partir de x10, le Galaxy S20 Ultra et son module photo bien différent ont été clairement mieux pourvus.

Ultra grand-angle, grand-angle, zoom x3, zoom x10 et zoom x30 sur le Galaxy S20

Pour le reste, le Galaxy Note 10 offre une qualité d’image très proche du Galaxy S20. Il y a bien eu des optimisations sur ce dernier, mais le téléphone sorti en 2019 ne souffre pas vraiment de la comparaison. On soulignera sur les deux appareils une tendance à la saturation assez marquée.

Photos prises avec Galaxy S20

Photos prises avec le Galaxy Note 10

Ces contrastes sublimés se ressentent aussi sur l’ultra grand-angle, mais ce mode de prise de vue offre une meilleure cohérence avec le capteur principal sur le Galaxy S20 que sur le Galaxy Note 10 où la saturation atteint vraiment des sommets comme sur le Galaxy Note 10+.

Enfin, aucun des deux terminaux n’embarque de capteur TOF pour gérer la profondeur de champ. Malgré cela, le Galaxy S20 s’en sort excellemment bien dans cet exercice, tandis que le Galaxy Note 10 est plus souvent sujet à des problèmes de mise au point et de détourage du visage par rapport à l’arrière-plan flou.

Mode portrait du Galaxy S20

Mode portrait du Galaxy Note 10

On compare donc ici un excellent photophone à un autre excellent photophone qui a l’avantage d’offrir plus de possibilités pour s’amuser. C’est donc une victoire du Galaxy S20.

Deux smartphones très puissants

À ma gauche, un Galaxy Note 10 propulsé par un Exynos 9825. À ma droite, un Galaxy S20 armé d’un Exynos 990. La victoire revient à ce dernier en termes de puissance brute. La série des S20 est en effet composée des smartphones les plus puissants que nous ayons pu testés jusqu’ici. Du moins, cela est vrai tant que nous n’aurons pas mis la main sur un appareil équipé d’un Snapdragon 865.

En attendant, la plupart des nombres parlent d’eux-mêmes. Le bras de fer est ici remporté par le Samsung Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 (Full HD+) Samsung Galaxy Note 10 (Full HD+) SoC Exynos 990 Exynos 9825 AnTuTu 510 024 (AnTuTu 8.x) 345 770 (AnTuTu 7.x) PCMark 2.0 10 114 7 421 3DMark Slingshot Extreme 6 616 4 872 3DMark Slingshot Extreme Graphics 8 378 5 659 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 811 3 276 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 16 / 20 FPS 19 / 17 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 45 / 41 FPS 32 / 33 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 111 FPS 59/ 86 FPS Lecture / écriture séquentielle 1 512 / 679 Mo/s 1 518 / 590 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 51k / 57k IOPS 46,6k / 48k IOPS

Toutefois, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, vous ne verrez que très peu cette différence, car le Galaxy Note 10 est déjà un appareil très puissant. Le gain de performances n’est donc pas forcément un argument particulièrement important pour la grande majorité des utilisateurs.

En termes de RAM, on a droit à 8 Go de mémoire vive sur le Galaxy Note 10, contre 8 ou 12 Go sur le Galaxy S20 en fonction de la version choisie.

Autonomie : nous n’en recommandons aucun

On est plus ou moins sur une égalité entre le Galaxy Note 10 et le Galaxy S20 en termes d’autonomie. Certes, la capacité de 3500 mAh du premier est plus faible que celle de 4000 mAh du second, mais dans les faits nous avons affaire à des téléphones tout aussi peu endurants l’un que l’autre.

Avec les deux appareils, un usage un petit peu poussé vous amènera à redouter grandement le niveau de batterie qu’il vous restera à la fin de la journée. Quand s’approche le soir, il faudra, dans une bonne partie des cas, trouvez une prise où brancher votre téléphone. Ce n’est pas rassurant malheureusement.

À défaut de désigner un vainqueur ici, nous vous dirons surtout que ni le Galaxy S20 ni le Galaxy Note 10 ne peut être recommandé pour son autonomie. Au-delà de ça, les deux smartphones sont livrés avec une charge rapide de 25 W efficace et sont compatibles avec la charge sans fil et la charge inversée.

La 5G pour le S20

Les deux téléphones sont excellents pour téléphoner. Ouf ! Soulagés par cette information rassurante, nous pouvons signaler que les deux produits de Samsung sont compatibles avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Un autre point de soulagement.

Tout cela nous amène à la question de la 5G. Et dans ce domaine, seul le Galaxy S20 offre une compatibilité avec le réseau de nouvelle génération. Certes, celui-ci n’est pas encore déployé en France et le coronavirus a même provoqué des retards dans l’agenda. Toutefois, le plus récent smartphone est mieux préparé à l’avenir.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur la 5G

Néanmoins, il faut savoir que le Galaxy S20 — contrairement au S20+ et S20 Ultra — n’est pas compatible avec les ondes millimétriques qui offrent un meilleur débit, mais une moins bonne portée. Celles-ci ne seront déployées que plus tard, dans quelques années, mais vous n’en profiterez pas avec le Galaxy S20. Cela dit, vous n’en profiterez pas non plus avec le Galaxy Note 10.

Lequel choisir entre le Galaxy S20 et le Galaxy Note 10 ?

Sur bien des points, le Galaxy S20 est meilleur que le Galaxy Note 10. Son écran 120 Hz est plus agréable, son SoC est plus puissant, sa polyvalence photo est plus intéressante à découvrir et il a l’avantage de préparer l’avenir en étant compatible avec le réseau 5G. En outre, son stockage interne, certes plus petit, a la possibilité d’être étendu via une microSD.

Mais finalement, ce constat est assez logique puisque le Galaxy S20 est sorti plusieurs mois après son adversaire du jour. On notera tout de même que le Galaxy Note 10 profite d’un stylet S Pen qui offre quelques fonctionnalités potentiellement intéressantes pour une partie du public.

Ainsi, dans l’absolu nous vous conseillerons de craquer plutôt pour le Galaxy S20. Cependant, concrètement, les choses sont un peu plus subtiles et il faudra vous poser les bonnes questions. « Ai-je envie de profiter de toutes ces qualités supplémentaires du Galaxy S20 ? » « Puis-je me permettre d’investir quelques centaines d’euros en plus pour ce smartphone ? » « Le stylet S Pen est-il un indispensable pour mes besoins ? ».

Si le smartphone que vous achetez répond de manière satisfaisante à ces trois questions, alors vous aurez très probablement fait le bon choix. Important : dans tous les cas, vous n’aurez pas entre vos mains un téléphone endurant.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos tests complets :

Prix et disponibilité des Galaxy S20 et Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy S20 s’est lancé en France au prix conseillé de 909 euros dans sa version 4G (8 Go de RAM). Il faudra monter jusqu’à 1009 euros pour la déclinaison 5G (12 Go de RAM).

De son côté, le Galaxy Note 10 a été commercialisé avec un tarif de 959 euros qui, au fil du temps, a bien chuté. Vous trouverez très facilement l’appareil à moins de 800 euros, voire parfois à moins de 700 euros.