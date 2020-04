Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra : lequel est le meilleur smartphone ?

Alors que le Huawei P40 Pro s'apprête à être commercialisé en France, nous avons voulu voir ce qu'il valait face au Samsung Galaxy S20 Ultra. C'est donc l'heure d'opposer ces deux smartphones haut de gamme dans un versus d’anthologie pour savoir lequel des deux est le meilleur appareil. Comparatif.

Le Huawei P40 Pro a été officialisé tout récemment et à l’heure actuelle — en attendant le modèle Pro+ — il s’agit du grand champion de la marque chinoise, son porte-étendard. Il est donc forcément intéressant de se demander ce qu’il vaut face à la star du leader du marché de la téléphonie mobile : le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Dans ce duel au sommet, nous nous apprêtons à les décortiquer point par point. Lequel des deux smartphones est le meilleur ? Réponse dans notre comparatif.

Fiches techniques des Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra

Modèle Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Emotion UI Samsung One UI Taille d'écran 6.58 pouces 6.9 pouces Définition 2640 x 1200 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 441 ppp 511 ppp Technologie OLED Super AMOLED SoC Kirin 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 8 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 40 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4200 mAh 5000 mAh Dimensions 72.6 x 158.2 x 8.95mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 203 grammes 220 grammes Couleurs Noir, Or, Bleu Noir, Gris Prix 899€ 1359€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un gros smartphone contre un très gros smartphone

Autant le dire tout de suite, aucun des deux smartphones n’a été pensé pour les petites mains. Ce sont deux appareils imposants auxquels nous avons affaire, mais l’un des deux est tout de même plus modéré dans ses proportions que son adversaire.

Je parle du Huawei P40 Pro. Avec des mensurations de 158,2 x 72,6 x 8,95 mm, ce téléphone est moins imposant que le Galaxy S20 Ultra, cette grosse brique de 166,9 x 76 x 8,8 mm. Sur la balance, même remarque : le premier pèse 203 grammes contre 220 grammes pour son adversaire.

Ajoutez à cela des finitions un peu plus léchées au niveau des bordures et des angles pour le Huawei P40 Pro et vous obtenez un smartphone plus agréable en main que le S20 Ultra. Toutefois, redisons-le une nouvelle fois : aucun des deux n’est fait pour vous si vous cherchez un appareil compact.

Au rang des avantages du Huawei P40 Pro, on notera aussi le module photo arrière qui, bien qu’il ne soit pas discret, demeure beaucoup moins envahissant que celui du Galaxy S20 Ultra absolument brut de décoffrage. Entre les deux rectangles noirs, le plus fin des deux reste tout de même le plus esthétique.

En outre, sur ses variantes grise et dorée, le Huawei P40 Pro profite d’un dos en verre mat. Un soin particulier qui offre un toucher satiné tout doux en plus d’éviter de trop attraper les traces de doigts. En face, le Galaxy S20 Ultra a une surface arrière plus classique qui retient moins l’attention.

Jusqu’ici, la victoire appartient donc indubitablement au Huawei P40 Pro. À la décharge du Galaxy S20 Ultra, on retiendra quand même que son poinçon à l’avant, pour loger le capteur photo frontal, est beaucoup plus discret que celui de son concurrent qui, lui, doit intégrer un double capteur en façade. L’immersion de la dalle est donc meilleure sur le téléphone de Samsung.

À cet égard, on notera que la bulle du S20 Ultra est bien centrée quand celle du P40 Pro va se ranger dans le coin supérieur gauche. Les deux smartphones profitent d’un lecteur d’empreintes intégré dans l’écran avec un positionnement assez haut qui améliore le confort du pouce au déverrouillage.

Aucun des smartphones ne propose une prise jack. On a un port USB-C sur les deux tandis qu’une certification IP68 garantit à chacun une résistance à l’eau et à la poussière. Ainsi, grâce à un design plus subtil et délicat, le Huawei P40 Pro remporte cette première manche face à la brute épaisse qu’est le Galaxy S20 Ultra.

Écran : avantage Samsung

Pour les écrans, nous avons affaire ici à de l’OLED contre de l’OLED. Toutefois, Samsung semble garder une bonne avance en la matière avec ses nombreuses années de savoir-faire dans ce domaine. Explications.

Sur le Huawei P40 Pro, nous avons une diagonale de 6,58 pouces avec une définition Full HD+. La dalle offre un excellent contraste et une bonne luminosité maximale, tandis que la température mérite d’être un peu réchauffée dans les paramètres d’affichage. Il s’agit d’une bonne copie que rend le géant chinois, mais malheureusement, l’écran n’arrive pas offrir une large palette de couleurs sur les contenus SDR et semble concentrer ses efforts uniquement sur le HDR.

Ce problème, on ne le retrouve pas du côté du Galaxy S20 Ultra qui propose, en toutes circonstances, une grande panoplie de teintes sur son très grand écran de 6,9 pouces. La dalle du mastodonte reste en effet capable de mieux couvrir le vaste espace colorimétrique DCI-P3, même en SDR.

Ce n’est pas tout. Le Galaxy S20 Ultra est également capable de proposer une définition QHD+ que nous recommanderons uniquement pour les expériences en réalité augmentée. Préférez donc le Full HD+ au quotidien, mais il est bon de savoir que son smartphone peut proposer plus. À part ça, la luminosité maximale offerte par le champion de Samsung atteint de sommets, son contraste est parfait et sa température doit, elle aussi, faire l’objet d’un petit tour dans les options du téléphone pour moins tirer sur le bleu.

On notera surtout que le Huawei P40 Pro propose un mode 90 Hz intéressant, mais un peu fade à côté du mode 120 Hz, beaucoup plus fluide à l’utilisation, du Galaxy S20 Ultra. Dans cette épreuve, la victoire revient donc à Samsung.

C’est meilleur quand il y a Google

D’un côté, nous avons un téléphone dépourvu des services Google et du Play Store qui nécessite donc forcément quelques concessions pour être utilisé dans la vie de tous les jours. De l’autre, nous avons affaire à l’une des meilleures — si ce n’est la meilleure — interfaces basées sur Android et qui, en plus, n’est pas privée de l’écosystème de la firme de Mountain View.

Vous vous en doutez déjà, c’est le Samsung Galaxy S20 Ultra qui sortira vainqueur de cette manche logicielle. Chez Frandroid, nous n’avons eu de cesse de vous faire part de notre attachement à cette interface One UI — dans sa version 2.1 ici — parfaitement adaptée aux grands écrans et offrant un grand lot de personnalisations et d’options. Mode sombre, deux systèmes de navigation par gestes, aspect intuitif, enregistreur d’écran natif… C’est un grand oui.

De son côté, le Huawei P40 Pro jouit aussi d’une interface réussie avec EMUI 10.1. On trouve également un très bon mode sombre, une navigation par geste, un enregistreur d’écran et une bonne organisation des paramètres. Hélas, à cause de l’embargo américain infligé à la marque chinoise, le téléphone offre des Huawei Mobile Services au lieu des services Google et un magasin AppGallery au lieu du Play Store.

Cette alternative à l’empire de Google va dans la bonne direction et a fait l’objet d’efforts concrets et enthousiasmants. Hélas, à l’heure actuelle, les outils mis en place par Huawei restent encore incomplets. AppGallery doit encore s’étoffer pour gagner en viabilité tandis que la plateforme TrouvApp, permettant de trouver facilement des apps non disponibles dans le magasin de Huawei fonctionne bien, mais ne résoudra pas tous les problèmes.

Plusieurs applications restent encore inutilisables sans les services Google, tandis que les plateformes SVoD classiques ne peuvent pas proposer de flux vidéo en haute définition sur le Huawei P40 Pro puisqu’il ne profite pas du DRM Widevine L1… géré par Google. Il nous est encore impossible de recommander ce smartphone pour ces raisons-là.

Gloire à la polyvalence photo

Huawei comme Samsung ont fait le choix d’intégrer quatre capteurs photo à l’arrière de leurs téléphones respectifs. Du côté de chez Huawei, on a la configuration suivante :

capteur principal de 50 mégapixels (f/1,9) ;

ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/1,8) ;

téléobjectif x5 de 12 mégapixels (f/3,4) ;

capteur TOF.

En face le Samsung Galaxy S20 Ultra opte pour un module composé comme suit :

un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8) ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

un téléobjectif x4 de 48 mégapixels (f/3,5) ;

un capteur TOF.

Qu’on se le dise tout de suite, les deux téléphones sont excellents pour prendre des photos. On saluera tout de même la performance du Huawei P40 Pro qui, même s’il coûte presque 300 euros de moins que son adversaire du jour, fait jeu égal avec lui.

En prise de vue classique, les smartphones offrent des images très détaillées, riches en informations. Même constat la nuit, quand les conditions deviennent plus complexes. En faible luminosité, le Huawei P40 Pro semble toutefois trouver un meilleur équilibre entre le bruit et le niveau des détails, sans doute grâce à la taille particulièrement grande de son capteur (1/1,28 pouce) qui capte ainsi plus de lumière. En outre, sur un plan général, le Galaxy S20 Ultra a un goût beaucoup plus prononcé pour la saturation et la sublimation des images que son concurrent qui, même s’il met beaucoup de contraste dans ses clichés, reste assez fidèle à la réalité.

Capteur principal du Huawei P40 Pro :

Capteur principal du Samsung Galaxy S20 Ultra :

Les deux smartphones offrent d’ailleurs de très bons modes nuit. Ci-dessous, les photos de gauche sont prises de manière classique, tandis que celles de droite profitent de l’option activée.

Mode nuit du Huawei P40 Pro :

Mode nuit du Samsung Galaxy S20 Ultra :

Sur les deux téléphones, il est possible de prendre des photos en plein format. Ici, ce sont les nombres qui parlent. On a des clichés en 50 mégapixels contre un mode 108 mégapixels sur le S20 Ultra. Sur le second, les images offrent donc forcément plus de détails, mais pèse aussi beaucoup plus lourd dans l’espace de stockage de l’appareil.

Vous trouverez des photos de 50 mégapixels prises avec le Huawei P40 Pro en cliquant ici, et des clichés en 108 mégapixels réalisés par le Galaxy S20 Ultra en cliquant ici.

Du côté des options, on notera surtout Single Take du côté du S20 Ultra qui permet de créer plusieurs photos avec différents effets à partir d’une courte vidéo, mais cette fonctionnalité se montre surtout un peu gadget. Le Huawei P40 Pro, lui, propose une option « image dynamique » qui permet de faire des retouches intéressantes sur un cliché et notamment de supprimer une personne qui passe dans la photo. C’est bluffant.

Pour l’ultra grand-angle, les critiques restent globalement les mêmes que pour le capteur principal sur les deux smartphones. Le niveau de détails semble toutefois un peu meilleur sur le Huawei P40 Pro.

Ultra grand-ange du Huawei P40 Pro :

Ultra grand-angle du Samsung Galaxy S20 Ultra :

En nous concentrant sur les zooms offerts par les deux appareils, on remarquera qu’ils sont capables de proposer d’excellentes images en zoom x5 (optique sur le P40 Pro et hybride sur le S20 Ultra), mais aussi en allant jusqu’à x10 où l’on voit que les images sont bien préservées.

Zooms x5, x10 et x50 du Huawei P40 Pro :

Aller au-delà relève du gadget, mais quand le Huawei P40 Pro va jusqu’à x50, le Galaxy S20 Ultra va jusqu’à x100.

Zooms x5, x10, x30 et x100 du Samsung Galaxy S20 Ultra :

Enfin, pour le mode portrait, on a affaire à deux très bons téléphones pour découper avec précision le sujet de la photo de l’arrière-plan flou.

Mode portrait du Huawei P40 Pro :

Mode portrait du Samsung Galaxy S20 Ultra :

Côté selfie, le Huawei P40 Pro est meilleur que le Samsung Galaxy S20 Ultra qui rencontre surtout des difficultés en faible luminosité sur ce point-là.

Selfies avec le Huawei P40 Pro :

Selfies avec le Samsung Galaxy s20 Ultra :

Pour la vidéo, les deux téléphones proposent d’excellentes qualités d’enregistrement. Si on trouve de la 4K à 60 images par seconde sur chacun des téléphones, seul le Galaxy S20 Ultra sait filmer jusqu’en 8K (30 FPS). Mais les écrans compatibles ne courent pas les rues et, pour le moment, ce n’est donc pas encore une fonctionnalité vraiment pertinente.

Les deux téléphones offrent donc une grande polyvalence photo. Le Huawei P40 Pro, sur certains petits détails, semble être un peu meilleur que son adversaire, mais cela ne se joue à rien. En outre, si vous préférez les images saturées et que vous avez absolument envie d’un zoom x100, le Galaxy S20 Ultra mérite sans doute votre préférence.

Performances : difficile de départager

Kirin 990 contre Exynos 990. Le premier, équipant l’appareil de Huawei, est un peu plus vieux que son adversaire. À cet égard, il enregistre de moins bons résultats sur les exercices de puissance brute où le téléphone de Samsung est plus à même de sortir les muscles.

Huawei P40 Pro (perf off) Huawei P40 Pro (perf on) Samsung Galaxy S20 Ultra (Full HD+) SoC Kirin 990 Kirin 990 Exynos 990 AnTuTu 8.x 472 288 495 465 530 920 PCMark 2.0 8 734 11 432 11 149 3DMark Slingshot Extreme 5 689 6 058 6 792 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6 371 6 456 8 460 3DMark Slingshot Extreme Physics 4 138 4 983 4 018 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 13 / 17 FPS 17 / 17 FPS 26 / 20 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 32 / 43 FPS 33 / 44 FPS 45 / 52 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 59 / 114 FPS 60 / 118 FPS 103 / 125 FPS Lecture / écriture séquentielle 1790 / 395 Mo/s 1 778 / 394 Mo/s 1 408 / 665 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 54,6k / 66,1 IOPS 57,8k / 66,8 K 45,7k / 49,3k IOPS

Cependant, l’un comme l’autre offre des expériences très fluides en jeu, bien stable. Au quotidien, on ne fera donc pas vraiment la différence entre les deux SoC qui, de toute façon, sont battus par le Snapdragon 865 embarqué par les smartphones d’autres marques.

Victoire sans appel de Huawei sur l’autonomie

En matière d’autonomie, nous avons là deux grosses batteries. 4200 mAh du côté du Huawei P40 Pro et 5000 mAh pour le Galaxy S20 Ultra. Étonnamment, c’est la capacité la plus petite qui offre la meilleure endurance dans ce duel, la faute à de mauvaises optimisations en la matière chez Samsung.

Pour aller plus loin

Le Huawei P40 Pro couronné par DxOMark

Quand le Galaxy S20 Ultra peut avoir du mal à tenir toute une journée dès qu’on commence à l’utiliser de manière un peu active, le Huawei P40 Pro ne montre pas de signe de faiblesse et franchit aisément la barre des 24 heures dans les mêmes conditions.

La marque chinoise offre donc un téléphone bien plus rassurant dans ce domaine que son concurrent sud-coréen. Autre avantage pour le Huawei P40 Pro : ce dernier est livré avec un chargeur rapide de 40 W alors que c’est un bloc de 25 W qu’on trouve dans la boîte du Galaxy S20 Ultra — même si ce dernier peut supporter une puissance de 50 W.

Les deux téléphones sont compatibles avec la charge sans fil et peuvent aussi faire office de socles de recharge sans fil pour d’autres appareils.

De la 5G partout, mais pas au même niveau

Bonne nouvelle : ces deux téléphones haut de gamme jouissent d’une compatibilité avec le réseau 5G. Toutefois, le Galaxy S20 Ultra prend aussi en charge les ondes millimétriques qui ne seront déployées que dans quelques années en France. Il prépare donc déjà l’avenir contrairement au Huawei P40 Pro qui se contente des fréquences en dessous de 6 GHz.

Le Wi-Fi 6 est au rendez-vous sur les deux appareils tout comme la possibilité d’intégrer deux nano SIM, ou une nano SIM et une extension de stockage (microSD pour Samsung et nano memory card pour Huawei). Enfin, vous pourrez utiliser une eSIM sur chacun des produits.

Lequel choisir entre le Huawei P40 Pro et le Samsung Galaxy S20 Ultra

En soi, le Huawei P40 Pro n’a aucunement à rougir devant son adversaire du jour. Il jouit d’un design plus agréable en main, d’une qualité photo meilleure sur certains points et d’une bien meilleure autonomie. Pour ce qui est de performances, sa puissance brute moins importante ne se ressent pas au quotidien et en plus il coûte bien moins cher.

Hélas, son expérience logicielle amputée des services Google l’empêche d’être un smartphone recommandable au grand public. Même si cette alternative est envisageable et qu’il ne faut pas l’écarter à l’avenir, elle demande aujourd’hui encore trop d’efforts et de concessions de la part de l’utilisateur. Au point où il faut vraiment aimer la marque et être sûr de pouvoir s’en sortir sans l’écosystème de Google avant de craquer pour le Huawei P40 Pro.

De son côté, le Samsung Galaxy S20 Ultra est une bête qui sait tout faire, très bien, tout le temps. Seule son autonomie trop juste le dessert réellement. On notera aussi que son écran offre une qualité d’affichage inégalée.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter nos avis complets sur les deux produits :

Prix et disponibilité des Huawei P40 Pro et Samsung Galaxy S20 Ultra

Le Huawei P40 Pro est annoncé en France au prix conseillé de 1099 euros. Vous pouvez actuellement le précommander avec une offre de remboursement qui fait descendre le tarif à 949 euros et vous recevrez une Huawei Watch GT 2 lors de la livraison. La commercialisation démarre le 21 avril sur les sites d’e-commerce et le 4 mai en magasin. Pendant les premières semaines de vente, vous aurez droit à la même offre de remboursement, mais recevrez des écouteurs Freebuds 3 à la place de la montre.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est disponible au prix conseillé de 1359 euros en France.