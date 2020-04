Xiaomi Mi 10 Pro vs Oppo Find X2 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Autour des 1000 euros, la bataille fait désormais rage dans le domaine des smartphones. Deux téléphones ont su se distinguer récemment, les Xiaomi Mi 10 Pro et l'Oppo Find X2 Pro. Mais lequel est le meilleur ? C'est ce qu'on va voir dans ce comparatif.

Ces derniers mois, les constructeurs multiplient les références qui avoisinent, voire dépassent les 1000 euros. Et Samsung ou Huawei ne sont plus les seuls à proposer de tels tarifs. Cette semaine, ce sont les smartphones de deux constructeurs chinois que nous allons comparer, le Xiaomi Mi 10 Pro et l’Oppo Find X2 Pro, en analysant leur écran, leurs performances, leur design, leur autonomie et leur logiciel.

Alors, quel est le meilleur smartphone entre le Xiaomi Mi 10 Pro et l’Oppo Find X2 Pro ? C’est ce qu’on va voir dans ce comparatif.

Fiches techniques des Xiaomi Mi 10 Pro et Oppo Find X2 Pro

Modèle Xiaomi Mi 10 Pro Oppo Find X2 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI ColorOS Taille d'écran 6.67 pouces 6.7 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 3168 x 1440 pixels Densité de pixels 386 ppp 513 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 48 Mpx

Capteur 3 : 13 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) N/C NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 4260 mAh Dimensions 74.8 x 162.6 x 9mm 74.4 x 165.2 x 9.5mm Poids 208 grammes 207 grammes Couleurs Blanc, Bleu Noir, Orange Prix 949€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des designs similaires… en façade

De prime abord, les deux smartphones proposent un design très similaire. C’est le cas surtout sur la face avant. Il faut dire que les deux appareils disposent de grands écrans. Par exemple, le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’une dalle de 6,67 pouces en façade, avec un écran poinçonné en haut à gauche et des bords incurvés. De son côté, l’Oppo Find X2 Pro est doté d’un écran de 6,7 pouces… percé en haut à gauche et des bords incurvés. Dans les deux cas, on retrouve également un lecteur d’empreintes dans l’écran.

L’Oppo Find X2 Pro La face arrière de l’Oppo Find X2 Pro

C’est au dos que l’on va pouvoir distinguer le plus les deux smartphones. L’Oppo Find X2 Pro est en effet disponible en deux modèles, un noir avec dos en céramique et un rose saumon avec dos en similicuir. Le module photo est quant à lui intégré en haut à gauche et, sur le modèle en similicuir, ne vient pas trop dépasser de la coque. On notera également des finitions dorées assez élégantes, y compris pour le logo Oppo. Par ailleurs, le smartphone a ses boutons de volume positionnés sur la tranche gauche et celui de la mise en veille sur la tranche droite. On notera que l’appareil est certifié IP68, mais qu’il ne dispose ni de prise casque, ni d’extension de stockage, ni d’emplacement pour une seconde carte nano-SIM.

De son côté, le Xiaomi Mi 10 Pro est équipé d’un dos en verre dépoli. Pratique pour éviter les traces de doigt, mais moins original que le similicuir de son concurrent du jour. Au dos, on retrouve un module avec quatre appareils photo, positionnés en haut à gauche, mais il est plus épais que celui de l’Oppo Find X2 Pro et aura davantage tendance à rendre le smartphone bancal posé à plat sur une table ou un bureau. Il ne permet cependant pas non plus d’étendre le stockage par carte microSD ou de profiter de deux cartes SIM. Pas non plus de prise casque sur le Xiaomi Mi 10 Pro, mais le smartphone a l’avantage de profiter de haut-parleurs stéréo plus poussés grâce à un troisième haut-parleur sur la tranche supérieure. Il ne bénéficie cependant pas d’une certification d’étanchéité.

Sur cette manche, les deux smartphones s’en sortent plutôt bien avec des faiblesses et des avantages similaires. On accordera cependant le point à l’Oppo Find X2 Pro, certifié IP68 et moins brinquebalant posé sur une table. Néanmoins, le Xiaomi Mi 10 Pro n’a pas à rougir avec son meilleur système stéréo.

Un Oppo Find X2 Pro avec une meilleure définition

On l’a vu, les deux smartphones partagent un écran relativement similaire de prime abord, avec une diagonale de 6,67 ou 6,7 pouces, incurvée sur les côtés et percée en haut à gauche. Néanmoins, ils se distinguent clairement dans les caractéristiques.

Le Xiaomi Mi 10 Pro profite en effet d’une définition de 2340 x 1080 pixels au ratio 19,5:9. De quoi lui permettre une densité de 386 pixels par pouce. Il s’agit d’une dalle Oled qui peut par ailleurs profiter d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz au maximum. Du côté de la luminosité maximale, le smartphone permet sans souci une consultation de l’écran même en plein soleil, tandis que l’Oled garantit un contraste infini. Au niveau de la calibration, si on regrette un écran un peu trop bleu par défaut, on pourra très finement régler ces paramètres dans le menu d’affichage du smartphone. Xiaomi fournit en effet des options de calibration très complètes pour régler finement les lumières rouge, verte ou bleu, la teinte globale, la saturation, le contraste ou le gamma.

En face, l’Oppo Find X2 Pro peut se targuer de profiter d’un écran QHD+ de 3168 x 1440 pixels avec un ratio 19,8:9 et une densité de 519 pixels par pouce. On retrouve également une dalle Oled avec un excellent contraste et une bonne luminosité maximale. Mais c’est surtout pour son mode 120 Hz que l’Oppo Find X2 Pro se démarque de son concurrent du jour, puisqu’il peut être réglé à la fois en QHD+ et en 120 Hz. Concernant la calibration, Oppo propose là encore une balance des blancs tirant un peu trop vers le bleu par défaut, mais on pourra passer en mode cinématique pour un meilleur affichage. Surtout, le smartphone profite d’un mode « tonalités nature » pour adapter la couleur de l’écran à la luminosité ambiante.

Les modes d’affichage possible sur l’Oppo Find X2 Pro Le réglage de la définition sur l’Oppo Find X2 Pro Le réglage du taux de rafraîchissement sur l’Oppo Find X2 Pro

Certes, le Xiaomi Mi 10 Pro propose davantage d’options de personnalisation, de l’écran, mais l’Oppo Find X2 Pro a le mérite d’embarquer un écran avec une définition plus importante et surtout avec un meilleur taux de rafraîchissement. Le mode tonalités nature permet quant à lui de bien gérer la lumière ambiante au quotidien.

Avec ou sans tiroir d’applications

Concernant le logiciel, les deux smartphones embarquent Android 10 avec un patch de sécurité récent, celui d’avril 2020 pour l’Oppo Find X2 Pro, et celui de mars 2020 pour le Xiaomi Mi 10 Pro. Néanmoins, les interfaces sont bien différentes entre les deux modèles.

Du côté du Xiaomi Mi 10 Pro, on se retrouve avec une interface particulièrement complète en termes de personnalisation. Elle intègre ainsi de la navigation gestuelle, des options de raccourcis par boutons, un thème sombre et même une personnalisation des bords incurvés pour éviter les mauvais appuis sur les bords avec la paume de la main. Surtout, on apprécie l’intégration de nombre d’applications Google, y compris Google Discover sur l’écran principal, malgré la présence de bloatwares. Notre principal regret viendra surtout du fait que le smartphone ne propose pas encore de tiroir d’applications en option, bien que Xiaomi l’ait intégré sur nombre de ses téléphones avec MIUI 11. On notera que le lecteur d’empreintes et que la reconnaissance de visage sont de la partie et plutôt rapides.

Sur l’Oppo Find X2 Pro, c’est ColorOS 7 qui est embarqué. Une interface que l’on a beaucoup critiquée par le passé, mais qui a fait de gros progrès avec cette nouvelle version. On retrouve une interface correctement traduite avec là encore de nombreuses fonctions de personnalisation, y compris pour la forme des icônes d’applications. On peut également profiter d’un thème sombre ou de la navigation gestuelle, mais également de nombreuses options pour régler finement l’écran d’accueil. Le tiroir d’applications en option est également bien pratique. On reprochera surtout à ColorOS 7 un écran « assistant intelligent » assez peu utile au quotidien par rapport à Google Discover, ainsi que quelques bloatwares. Lecteur d’empreintes et reconnaissance faciale sont là aussi intégrés et rapides à la détection.

L’écran d’accueil de l’Oppo Find X2 Pro L’écran des paramètres rapides sur l’Oppo Find X2 Pro Le tiroir d’applications de l’Oppo Find X2 Pro Les paramètres de l’écran d’accueil de l’Oppo Find X2 Pro

Sur ce point, on aura tendance à privilégier l’Oppo Find X2 Pro pour le tiroir d’application, mais Xiaomi compte l’intégrer sur son Mi 10 Pro dans une future mise à jour. Ce sera donc un match nul au niveau du logiciel.

Photo : avantage au Find X2 Pro de nuit

Du côté de la photo, les deux smartphones sont équipés de modules particulièrement complets au dos. Ainsi, pour le Xiaomi Mi 10 Pro, on retrouve quatre appareils avec de haut en bas :

Appareil zoom optique x3,6 de 8 mégapixels, équivalent 90 mm (f/2,0), compatible zoom hybride jusqu’à x10

Appareil zoom optique x2 de 12 mégapixels, équivalent 50 mm (f/2,0)

Appareil principal grand-angle de 108 mégapixels, équivalent 25 mm (f/1,69)

Appareil ultra grand-angle de 20 mégapixels, équivalent 15 mm (f/2,2)

Pour le Find X2 Pro, Oppo a intégré trois appareils :

Module photo téléobjectif de 13 mégapixels, équivalent 128,77 mm (f/3,0), zoom optique x5 et zoom hybride x10

Module photo ultra grand-angle de 48 mégapixels, équivalent 16,5 mm (f/2,2)

Module photo principal de 48 mégapixels, équivalent 25,46 mm (f/1,7)

Dans l’ensemble, les deux smartphones s’en sortent très convenablement en plein jour, lorsque les conditions de prises de vue sont idéales avec une bonne luminosité. On pourra cependant dénoter une tendance, sur le Mi 10 Pro, à capturer des photos avec un certain manque de cohérence lorsqu’on passe d’un objectif à l’autre.

Photos prises avec le Xiaomi Mi 10 Pro :

Photos prises avec l’Oppo Find X2 Pro :

Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x5 // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x10 // Source : Frandroid

Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x5 // Source : Frandroid Photo en mode auto de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x10 // Source : Frandroid

C’est surtout lorsque la luminosité va baisser que l’on va pouvoir distinguer de grosses disparités entre les deux smartphones. On notera déjà que si l’Oppo Find X2 Pro peut utiliser le mode nuit y compris avec le zoom x10 (il s’agit en fait d’un zoom numérique basé sur le capteur principal), le Xiaomi Mi 10 Pro ne le permet que sur le module photo principal.

Xiaomi Mi 10 Pro en mode automatique :

Oppo Find X2 Pro en mode automatique :

Photo en mode automatique de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique de l’Oppo Find X2 Pro en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode automatique de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode automatique de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x10 // Source : Frandroid Photo en mode automatique de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x5 // Source : Frandroid

Photos du Xiaomi Mi 10 Pro en mode nuit :

Photos de l’Oppo Find X2 Pro en mode nuit :

Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en ultra grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en grand-angle // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x2 // Source : Frandroid Photo en mode de nuit de l’Oppo Find X2 Pro en zoom x10 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, même si l’Oppo Find X2 Pro a plus de mal en mode automatique, le smartphone est bien plus polyvalent grâce à son mode cliché nocturne. Grâce à son capteur de 1/1,7 pouce il permet par ailleurs de prendre des photos bien plus lumineuses avec davantage de détails sans trop de bruit numérique.

Sur ce point, on notera donc les meilleures performances en photo de l’Oppo Find X2 Pro. On pourra cependant regretter que le smartphone ne permette pas la capture vidéo en 8K, alors que c’est le cas sur le Xiaomi Mi 10 Pro.

Un Snapdragon 865 partout

Du côté des performances, les deux smartphones sont propulsés par le Snapdragon 865, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. On va cependant retrouver une configuration différente au niveau de la mémoire et du stockage, non extensible dans les deux cas. Si le Xiaomi Mi 10 Pro embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, l’Oppo Find X Pro se veut plus costaud avec ses 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Call of Duty Mobile sur l’Oppo Find X2 Pro

Bien évidemment, au quotidien, les deux smartphones parviennent à d’excellentes performances dans les jeux mobiles, sur la navigation Web, pour la gestion du multitâche ou dans tous les usages de la vie courante.

[table id=1884 /]

Dans les benchmarks, les deux smartphones parviennent logiquement à des résultats très proches. Les disparités observables pour les tests GFXBench viennent du fait que l’Oppo Find X2 Pro a effectué les tests de rendu à l’écran avec une plus grande définition, logiquement plus exigeante en ressources. On a donc deux smartphones très puissants.

Reste qu’un stockage deux fois plus important sur le Find X2 Pro n’est pas un argument à négliger. Surtout que dans les deux cas, il n’est pas possible d’ajouter une carte microSD pour l’étendre. C’est donc pour cette raison que le point est accordé au smartphone d’Oppo.

Charge sans fil chez Xiaomi, pas chez Oppo

Les deux smartphones sont dotés de batteries avec une capacité assez similaire. Sur le Xiaomi Mi 10 Pro, on retrouve ainsi un accumulateur de 4500 mAh, tandis que l’Oppo Find X2 Pro est doté de deux accumulateurs de 2130 mAh pour un total de 4260 mAh.

À l’usage, les deux smartphones parviennent facilement à tenir la journée, même en activant le 90 Hz sur le Mi 10 Pro ou le QHD+ avec 120 Hz sur l’Oppo Find X2 Pro. Dans tous les cas, les deux téléphones permettent de dépasser les 24 h d’utilisation dont plus de 5 heures d’écran allumé. On peut même approcher des trente heures d’utilisation en réglant le taux de rafraîchissement à 60 Hz sur les deux smartphones. Difficile dès lors de les départager sur le simple domaine de l’autonomie.

Le chargeur 65 W fourni avec l’Oppo Find X2 Pro

Du côté de la charge rapide, les deux téléphones sont livrés avec un chargeur 65 W. Néanmoins, seul l’Oppo Find X2 Pro est compatible avec une telle puissance de charge. En effet, le Mi 10 Pro est quant à lui limité à une charge 50 W. Dans les faits, l’Oppo Find X2 Pro peut ainsi se charger de 10 à 100 % en 33 minutes seulement, quand il faut patienter 43 minutes pour une charge similaire sur le Xiaomi Mi 10 Pro. Reste qu’il s’agit dans les deux cas d’une charge extrêmement rapide.

En fait la principale différence se fera sur la charge sans fil. En effet, le Xiaomi Mi 10 Pro est compatible avec la charge par induction à une puissance de 30 W, ainsi qu’avec une charge sans fil inversé à une puissance de 5 W. De son côté, l’Oppo Find X2 Pro… ne permet pas la charge sans fil. À ce niveau de prix, c’est vraiment dommage et on accordera donc le point au téléphone de Xiaomi.

Lequel choisir entre le Xiaomi Mi 10 Pro et l’Oppo Find X2 Pro ?

À la fin de ce comparatif, c’est l’Oppo Find X2 Pro qui remporte la bataille. Il faut dire que le smartphone d’Oppo a de solides arguments à faire valoir avec son design plus original, son écran 120 Hz QHD+, son interface déjà dotée d’un tiroir d’applications, un stockage plus étendu, de bonnes photos de nuit et une charge rapide très efficace.

Néanmoins, le Xiaomi Mi 10 Pro n’a pas à rougir de ses résultats. Le téléphone peut quant à lui se targuer d’être compatible avec la recharge sans fil, ce dont ne profite pas le modèle d’Oppo. Il a également le mérite d’avoir d’excellentes performances, une bonne polyvalence photo en plein jour et une charge impressionnante elle aussi. Pour les personnes avec un budget un peu plus serré, il s’agit également d’un smartphone tout à fait correct, même s’il s’affiche à près de 1000 euros tout de même.

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 10 Pro et Oppo Find X2 Pro

Le Xiaomi Mi 10 Pro a été lancé au prix de 999 euros avec une seule version disponible : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il en va de même pour l’Oppo Find X2 Pro. Le smartphone sera lancé mi-mai avec une seule configuration à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, mais à un prix plus élevé de 1199 euros.