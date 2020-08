OnePlus Nord vs OnePlus 8 : lequel est le meilleur smartphone ?

Le OnePlus Nord a été récemment annoncé et, même s'il coûte bien moins cher que le OnePlus 8, il est impossible de ne pas comparer les deux smartphones afin de déterminer lequel est le plus pertinent à acheter. C'est tout l'objet de ce versus.

Même s’ils sont censés être complémentaires dans l’offre de leur constructeur, il est difficile de ne pas comparer le tout frais OnePlus Nord et l’un petit peu plus ancien OnePlus 8. Une différence de prix significative les sépare, mais le premier, moins cher, a le mérite d’offrir une très bonne expérience utilisateur. Suffisamment pour éclipser le modèle haut de gamme ? C’est ce que nous allons essayer de voir dans le comparatif de ces deux smartphones.

Fiches techniques des OnePlus Nord et OnePlus 8

Modèle OnePlus Nord OnePlus 8 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS OxygenOS Taille d'écran 6.44 pouces 6.55 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 408 ppp 402 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 765G Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) Capteur 1 : 32 MPX

Capteur 2 : 8 MPX 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4115 mAh 4300 mAh Dimensions 73.3 x 158.3 x 8.2mm 72.9 x 160.2 x 8mm Poids 184 grammes 180 grammes Couleurs Noir, Bleu Noir, Bleu, Vert Prix 399€ 699€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : raffiné contre un peu plus raffiné

Sans surprise, le design du OnePlus Nord est un petit peu moins raffiné que celui du OnePlus 8. Il faut dire en même temps que le plus récent modèle vise le milieu de gamme tandis que son adversaire du jour est tourné vers des segments tarifaires plus élevés. Cela n’enlève rien au confort de prise en main de l’appareil, mais disons que côte à côte, la différence esthétique se fait ressentir.

L’écran du OnePlus 8 est ainsi incurvé sur les côtés, tandis que celui du OnePlus Nord est totalement plat, résultant sur des bordures noires plus apparentes, sans toutefois être dérangeantes. Le modèle de milieu de gamme jouit en effet d’un design très bien soigné, mais simplement moins sophistiqué en comparaison. En témoigne aussi le cadre en plastique du OnePlus Nord qui prouve que la marque a cherché ici à faire des économies. Au toucher cela dit, vous ne serez pas bien gêné par ce compromis.

Le OnePlus Nord en main // Source : Frandroid L’écran du OnePlus 8 // Source : Frandroid

Hormis cela, les gabarits des deux appareils sont assez comparables. Le OnePlus 8 est sensiblement plus haut, mais en contrepartie, le OnePlus Nord est un tout petit chouia plus large et plus épais. Dans tous les cas, on est loin du format très imposant de la déclinaison Pro. Sans être compacts, les deux smartphones qui nous intéressent aujourd’hui plaisent notamment par leurs dimensions contenues. En termes de poids, la différence est faible : avec ses 184 grammes sur la balance, le Nord pèse 4 grammes de plus que le 8.

Le OnePlus Nord et le OnePlus 8 se ressemblent aussi par le fait que les deux smartphones voient leurs dalles poinçonnées dans le coin supérieur gauche. Notez simplement qu’il s’agit d’un seul et unique trou dans le OnePlus 8 quand le OnePlus Nord est marqué par une double bulle forcément plus large et visible. Ce dernier risque donc de moins vous satisfaire en termes d’immersion dans l’écran, en fonction de vos préférences en la matière.

Le double poinçon du OnePlus Nord // Source : Frandroid La « bulle » du OnePlus 8 est un peu plus discrète // Source : Frandroid

Au dos, les deux duellistes du jour ne sont pas vraiment faits du même bois… Enfin c’est une expression, car c’est plutôt du verre que l’on retrouve à l’arrière à chaque fois, mais l’emplacement du module photo arrière varie. Toujours à la verticale, il est positionné au centre sur le OnePlus 8 et à gauche pour le OnePlus Nord. On notera d’ailleurs qu’on est sur une triple configuration sur le haut de gamme, contre quatre capteurs au dos du milieu de gamme, mais nous reviendrons plus tard sur ces éléments.

Nos deux stars du jour partagent aussi quelques bémols. La prise jack et le tiroir microSD sont absents, tout comme la certification IP68 pour garantir l’étanchéité des produits. À cet égard, il s’agit là plus d’un défaut pour le OnePlus 8, plus cher, que pour le OnePlus Nord qui, au prix auquel il est vendu, ne joue pas dans un segment de prix où cette caractéristique est très attendue.

Le dos du OnePlus Nord // Source : Frandroid

Ainsi, nous avons affaire là à deux smartphones très bien conçus, mais disons simplement que le OnePlus 8 aura plus de chance de séduire au premier coup d’œil — sauf si vous exécrez vraiment les écrans incurvés –, d’autant plus qu’il jouit aussi de haut-parleurs stéréo.

Deux super écrans 90 Hz

Affichage AMOLED et mode 90 Hz pour le OnePlus Nord. Affichage AMOLED et mode 90 Hz pour le OnePlus 8. Vous l’aurez compris, le contraste infini et la fluidité d’usage sont de mise sur chacun des écrans comparés ici. Finalement, la plus grande différence concerne la diagonale : 6,44 pouces pour le Nord, soit un un tantinet moins que les 6,55 pouces du 8. Comptez sur du Full HD+ de part et d’autre.

OnePlus fait aujourd’hui partie des constructeurs offrant les meilleures expériences d’affichage dans le monde des smartphones. Ces deux modèles ne font pas exception à la règle, on se régale avec une luminosité maximale très élevée des deux côtés et une capacité à afficher une pléthore de couleurs, le tout avec une justesse et une calibration très satisfaisante.

Difficile donc de départager les deux appareils, même si d’aucuns pourront toujours mettre en avant que, à ce compte, il vaut mieux lorgner sur le OnePlus Nord puisqu’il est capable d’offrir une qualité d’écran très similaire au OnePlus 8 alors qu’il coûte moins cher.

Un peu d’OxygenOS et on respire

Comparons OxygenOS à OxygenOS. Ce n’est pas sur ce point que l’un des adversaires de ce versus pourra prendre l’ascendant. On retrouve en effet une interface maison de OnePlus toujours très agréable à utiliser au quotidien. Extrêmement riche en personnalisations, intuitive et jouissant de plusieurs optimisations accentuant l’effet de fluidité à chaque action, cette expérience utilisateur mérite d’être aussi populaire au sein de la communauté Android.

Finalement, ce que l’on pourrait vraiment reprocher à OxygenOS, c’est l’absence de mode d’utilisation à une main et le fait que le mode sombre — très agréable au demeurant — ne soit pas plus facilement accessible. Il faut forcément passer par le menu Personnalisations pour en profiter, alors qu’on préférerait avoir la possibilité de l’activer depuis les panneaux des paramètres rapides.

La photo n’est pas leur point fort

La photo n’a jamais vraiment été le point fort de OnePlus. Le fabricant a beau avoir considérablement musclé son jeu au fil des années, c’est toujours le point principal sur lequel il souffre de la comparaison avec d’autres marques. Les OnePlus Nord et OnePlus 8 ne brillent ainsi pas particulièrement dans ce domaine, même s’ils assurent quand même l’essentiel.

En termes de configuration, à l’arrière, voici ce que nous avons pour le OnePlus Nord :

capteur principal de 48 mégapixels ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels.

Le OnePlus 8 profite presque de la même chose, mais sans capteur de profondeur :

capteur principal de 48 mégapixels ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels.

Dans l’ensemble, les OnePlus Nord et OnePlus 8 se valent en photographie. Sur les clichés en plein jour, les deux téléphones s’en sortent bien avec un niveau de détails satisfaisant et une bonne dynamique.

L’appareil photo du OnePlus Nord // Source : Frandroid Le dos du OnePlus 8 // Source : Frandroid

Le OnePlus 8 s’en sort toutefois mieux sur les images réalisées la nuit. À cet égard, il jouit surtout d’un mode nuit plus efficace pour récupérer efficacement quelques informations dans la scène.

Hélas, les deux téléphones ont des modes macro tout aussi peu pertinents l’un que l’autre. Les photos ainsi engendrées manquent quasi toujours de netteté et on a mieux fait de tenter la prise de vue avec le capteur principal pour un meilleur résultat.

Mode macro avec le OnePlus Nord :

Mode macro avec le OnePlus 8 :

Le OnePlus Nord possède un capteur de profondeur dédié au mode portrait que n’a pas le OnePlus 8. Cet ajout ne se ressent pas de manière très marquée : l’effet bokeh manque globalement de précision.

En façade, le OnePlus Nord jouit d’un double capteur photo qui lui permet un peu plus de polyvalence. En effet, grâce à son ultra grand-angle, les selfies de groupe seront plus faciles à réaliser. L’utilité reste cela dit à débattre pour bon nombre d’utilisateurs qui ne s’embarrassent pas de telles questions.

On notera tout de même que le capteur principal en façade de 32 mégapixels sur le OnePlus Nord est dans l’ensemble un peu plus efficace pour proposer des égoportraits satisfaisants en termes de netteté et de gestion de la dynamique. Il reste cependant bien difficile de désigner un vainqueur ici.

Avantage logique au Snapdragon 865

Le OnePlus 8 est forcément plus puissant que le OnePlus Nord avec sa puce Snapdragon 865 plus musclée que le Snapdragon 765G du modèle de milieu de gamme. Cependant, nous parlons ici de performances brutes. Concrètement, cette différence ne devrait pas beaucoup se ressentir au quotidien dans la plupart des cas de figure.

En effet, le Snapdragon 765G du OnePlus Nord réussit à très bien s’en sortir sur les tâches les plus ardues, sans montrer des signes de faiblesse particuliers. Finalement, c’est sur un point bien précis que le OnePlus 8 fait véritablement l’étalage de sa puissance. Le modèle haut de gamme sait parfaitement gérer les 60 fps sur Fortnite de manière stable avec les qualités graphiques poussées au niveau épique (le niveau maximal).

La partie basse de l’écran du OnePlus Nord // Source : Frandroid

En face, le OnePlus Nord ne rencontre aucun souci sur la qualité épique des graphismes, mais le mode 45 fps qu’il propose dans les paramètres du jeu manque cruellement de stabilité. Préférez les 30 images affichées par seconde pour une session de jeu parfaitement agréable. Mais voilà, cela suffit à donner une courte victoire au OnePlus 8 — qui encore une fois coûte plus cher.

Autonomie presque similaire et même charge rapide

Le OnePlus Nord (4115 mAh) tout comme le OnePlus 8 (4300 mAh) font preuve d’une belle autonomie très suffisante pour tenir sans peine tout au long de la journée. Nous n’avons pas non plus affaire aux champions en la matière, mais ils savent se montrer tout à fait rassurants, même si vous laissez activé le mode 90 Hz de votre écran. Un très bon point tant cette option peut plomber l’endurance d’un appareil.

Le port USB-C du OnePlus Nord // Source : Frandroid

C’est donc une presque égalité — avec peut-être un très léger petit avantage de rien du tout pour le OnePlus 8 et sa plus grande capacité — à laquelle nous assistons sur ce point. Par ailleurs, sur les deux téléphones, vous ne pourrez pas profiter de la charge sans fil, mais profiterez d’un chargeur filaire rapide de 30 W très efficace.

De la 5G pour tout le monde

Bon à savoir, quel que soit votre choix, vous profiterez d’une compatibilité totale avec les bandes de fréquence 4G françaises, ainsi qu’avec le réseau 5G sur les bandes n1, n3, n7, n28 (basées sur les infrastructures 4G déjà existantes) et n78.

Ainsi, que vous vous retrouviez avec le OnePlus Nord ou le OnePlus 8 en main, vous ne serez pas pénalisé quand la 5G commencera enfin son déploiement commercial en France.

Lequel choisir entre le OnePlus Nord et le OnePlus 8 ?

Gardez en tête que le OnePlus 8 vaut 300 euros de plus que le OnePlus Nord. À ce tarif, qu’obtenez-vous de plus ? Un design plus premium, une puissance nettement plus impressionnante, une autonomie un tout petit peu plus allongée et des haut-parleurs stéréo.

Au-delà de ça, le OnePlus Nord offre une qualité d’affichage quasi égale tout en préservant le mode 90 Hz, la même expérience logicielle très agréable et des performances photo relativement similaires. En plus de cela, son design, même s’il est moins léché et sophistiqué, reste très confortable en main. Ses performances, bien qu’en deçà de celles de son adversaire du jour, permettent de profiter parfaitement des jeux gourmands à condition de se contenter des 30 fps, tandis que l’autonomie reste aussi très satisfaisante et la charge rapide de 30 W est toujours de la partie.

Par ailleurs, la certification IP68, la prise jack et le slot microSD ne peuvent pas servir d’arguments différenciant puisqu’on ne les trouve sur aucun des deux appareils. Au même titre, les deux sont compatibles 5G. À cet égard, le OnePlus Nord semble donc une meilleure affaire que le OnePlus 8, sauf si vraiment les performances au top et le design incurvé figurent dans vos priorités. Quitte à chercher une expérience vraiment premium tout en restant sous OxygenOS, autant mettre encore un peu plus d’argent et se procurer le OnePlus 8 Pro. Pour les personnes ayant moins de budget, le OnePlus Nord sera à la hauteur de vos attentes.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets sur les deux produits :

Prix et disponibilité des OnePlus Nord et OnePlus 8

Le OnePlus Nord existe en deux versions. Celle qui se dote de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage est proposée au prix officiel de 399 euros. La déclinaison de 12/256 Go coûte 499 euros.

Pour le OnePlus 8, comptez sur un tarif conseillé de 699 euros pour le modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage quand celui mieux équipé de 12/256 Go vaut officiellement 799 euros en France.