Nouvelle pénurie en vue, Pixel 6 moins cher et robot Amazon en patrouille – L’essentiel de l’actu de la semaine

La Chine pourrait être touchée par un nouveau souci et c’est toute la planète Tech qui risque de vaciller. Les prochains Google Pixel 6 seront-ils impactés ? Nul ne le sait, mais ils devraient en tout cas être moins chers selon plusieurs sources. L’étrange petit robot Astro d’Amazon a lui fait fureur lors de la conférence de la marque. Retour sur une semaine bien intense.

Acheter un smartphone ou un PC risque d’être une sacrée galère sous peu

Plusieurs régions de Chine imposent un rationnement de la consommation d’électricité en raison d’une pénurie de charbon et d’une politique de neutralité carbone lancée par le gouvernement. Conséquence : les usines tournent au ralenti et cela pourrait grandement impacter l’industrie tech d’ici quelques semaines.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient être moins chers qu’attendu

Après une hausse de tarif l’an dernier pour le Pixel 5, Google envisagerait de revoir sa stratégie pour ses successeurs. Les prochains modèles haut de gamme du géant californien, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui devraient être dévoilés d’ici peu, proposeraient un prix extrêmement compétitif, annoncent plusieurs sources.

Abonnement Netflix : la hausse des prix en France concerne (presque) tout le monde

Le prix des abonnements Netflix va augmenter comme annoncé cet été. Mais cette hausse de 12,5 % en France ne concernera pas uniquement les nouveaux clients. Tous les abonnés français, s’ils ne passent pas par Canal ou un FAI, seront impactés.

Robot, écran cadre, routeur, sonnette à bas prix… : Amazon sort son artillerie lourde

Après Xiaomi, Samsung, Oppo ou encore Apple, c’est Amazon qui s’est plié au jeu de la conférence de rentrée pour dévoiler ses nouveautés. La firme de Seattle a dévoilé un nouvel appareil Echo Show 15, le plus grand écran intelligent de la gamme (15,6 pouces), qui se présente sous la forme d’un tableau pour centraliser toutes les informations de la famille et mieux gérer le quotidien du foyer.

Amazon a également présenté une sonnette vidéo à moins de 60 euros signée Blink, un nouveau système de routeurs Wifi 6 à bas prix, un bracelet connecté Halo View avec écran ou encore Amazon Glow, un étrange écran vidéo pour les enfants. Mais c’est surtout le robot Astro qui a fait parler de lui. Ludique, roulant, doté d’un écran mobile et d’Alexa, il se veut une aide à la maison, mais aussi un agent de surveillance sillonnant la maison en votre absence. Il peut afficher vos rappels, votre calendrier, des flux vidéo ou des appels et vous suivre.

Les tests de la semaine :

L’iPhone 13 d’Apple

C’est la rentrée et l’heure du millésime 2021 des iPhone. Pour ouvrir le bal, nous nous sommes penchés tout d’abord sur l’iPhone 13, calé au cœur de la gamme d’Apple avec son écran de 6,1 pouces. S’il n’a pas d’écran 120 Hz ou de troisième capteur photo et de LiDAR comme les iPhone 13 Pro, il se défend plutôt bien avec une autonomie revue nettement à la hausse, un double module photo de haut vol et la toute-puissance de la puce A15 Bionic. Un excellent compromis pour les fans de la marque à la pomme qui ne veulent pas se ruiner pour prendre de belles photos.

Le Xiaomi 11T Pro

Peu de temps après son prédécesseur, le Xiaomi 11T Pro débarque déjà à toute vitesse. En tout cas, pour recharger plus vite que l’éclair. La marque chinoise a doté son nouveau modèle haut de gamme d’une charge ultra-rapide, capable de faire le plein en 17 minutes. Mais ce n’est pas le seul atout de ce Xiaomi 11T Pro qui mise beaucoup sur son processeur (Qualcomm Snapdragon 888) et son écran Oled 120 Hz. Mais à vouloir rouler des mécaniques, il pêche aussi en parallèle sur des points importants, à commencer par la photo…

La vidéo de la semaine

