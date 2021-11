Changement du Play Store, réparation des iPhone et nouveautés sur Google Maps – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 17 novembre : Google a opéré un changement discret du Play Store, Apple va vous aider à réparer votre iPhone et Google Maps s'enrichit de nouvelles fonctions. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Play Store : ce changement discret risque de beaucoup agacer

Sur Android, le Google Play Store regorge d’informations à propos des applications que vous pouvez installer. Vous pouvez connaître le numéro de version, la date de mise en ligne initiale ou la date de la dernière mise à jour… du moins jusqu’à présent. Sur Reddit, un utilisateur a en effet eu la surprise de découvrir que sa version du Play Store n’incluait plus la date de la dernière mise à jour. Une fonction pourtant bien pratique pour savoir si une application est toujours maintenue. Il pourrait cependant s’agir d’un simple bug ou d’un test de la part de Google avant de potentiellement l’étendre à un plus grand public.

Apple va enfin vous permettre de réparer vous-même votre iPhone

Jusqu’à présent, pour faire réparer un iPhone, c’était la croix et la bannière. Apple a cependant décidé de prendre les choses en main pour les utilisateurs qui souhaiteraient réaliser l’opération eux-mêmes. Ce mercredi, le constructeur a indiqué qu’à compter de l’an prochain, il mettra à disposition un nouveau programme baptisé Self Service Repair. Concrètement, le constructeur mettra à disposition des pièces et outils pour réparer la batterie, l’écran ou l’appareil photo de son iPhone soi-même. Le programme concernera uniquement les iPhone 12 et 13.

Google Maps déploie deux nouveautés bien pratiques pour vos voyages et votre shopping

Google a publié une mise à jour de Google Maps permettant d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Concrètement, l’application va désormais indiquer quels sont les quartiers les plus fréquentés près de soi, en temps réel, de manière à éviter les foules dans les magasins. Cette indication sera affichée à l’aide d’une icône jaune indiquée directement sur la carte. Par ailleurs, le service de cartographie de Google s’enrichit également d’une fonction permettant d’en savoir plus sur les boutiques dans les aéroports, les centres commerciaux ou les gares routières.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.