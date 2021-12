Enceintes connectées, écouteurs Bluetooth, mais aussi appareils photo instantanés... les catégories de produit sur lesquelles jeter son dévolu à Noël ne manquent pas. Et vous, vous avez opté pour quoi pour faire plaisir à vos proches ? C'est l'objet de notre sondage de la semaine.

Quand on est passionné­·e de tech, il n’est pas toujours aisé de partager son enthousiasme une fois le temps des fêtes venu. En effet, la plupart des objets connectés coûtent un certain prix.

Mais l’espoir est permis. Au fur et à mesure des années, certaines catégories de produits finissent par offrir de belles occasions de faire plaisir sous la barre symbolique des 100 euros. Alors certes, à ce prix-là, vous ne ferez pas un cadeau à tout le monde, mais cela permet au moins d’exclure d’entrée de jeu certains produits trop chers comme les PC, les smartphones voire les voitures électriques.

Pas trop compliqué, mais ça fait plaisir

Vous pourriez par exemple vous laisser tenter par des écouteurs Bluetooth, désormais un classique du cadeau de Noël pas trop compliqué et qui fait plaisir. Pour rester dans l’audio, certains casques audio plutôt entrée de gamme se négocient sous la barre des 100 euros.

Parmi les autres grands classiques du cadeau tech, on ne pouvait pas passer à côté de la liseuse ou du bracelet connecté si vous comptez des sportifs·ves parmi vos proches.

Depuis quelques années, certaines catégories de produit se font de plus en plus présentes. On pense par exemple aux appareils photo instantanés et aux enceintes connectées comme l’excellent Nest Audio.

Quel petit objet tech à moins de 100 euros mettriez-vous sous le sapin ?

Puisque l’éventail est large, pourquoi ne pas nous partager la catégorie de produit vers laquelle vous pensez vous diriger cette année ? C’est en tout cas la question de notre sondage de la semaine.

Chargement Quel petit objet tech à moins de 100 euros mettriez-vous sous le sapin ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Des écouteurs

Un bracelet connecté

Une liseuse

Un appareil instantané

Un casque

Une enceinte connectée

Un répéteur Wi-Fi

Comme d’habitude, n’hésitez pas à motiver votre choix en commentaires. Nous établirons un florilège des remarques les plus intéressantes ou pertinentes en fin de semaine prochaine, le 24 décembre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.