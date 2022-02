Les objets connectés Lidl, fuite du Xiaomi 12, Chrome OS Flex et test du Redmi Note 11 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 16 février : Lidl présente de nouveaux objets Smart Home, une fuite dévoile les prix du Xiaomi 12 et on teste Chrome OS Flex et le Redmi Note 11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les objets connectés de Lidl à petit prix

La gamme Lidl Smart Home revient avec de nouveaux objets connectés. Ampoules, multiprise, passerelle, le géant du hard discount fait le plein de nouveaux produits à petit prix.

Prix de la gamme Xiaomi 12 en Europe

Une fuite dévoile les prix que devraient pratiquer Xiaomi en Europe pour sa gamme Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X. La facture s’annonce salée.

On installe Chrome OS Flex sur un MacBook

Google a dévoilé cette semaine Chrome OS Flex, une version du système que l’on peut installer sur des PC et des Mac. Nous avons testé l’installation sur un vieux MacBook.

Test du Xiaomi Redmi Note 11

Ce jeudi n’était pas seulement marqué par la fuite des prix de la gamme Xiaomi 12. Le fabricant chinois était aussi à l’honneur à travers notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11.

