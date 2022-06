Annonces d’Apple, rendre électrique votre vélo et lente disparition d’Android Auto – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine a encore été dense du côté des nouvelles technologies. Elle a commencé fort avec la WWDC 2022 d'Apple, mais n'oublions pas non plus le kit d'électrification pour vélo Zipforce One et la disparition d'Android Auto qui se poursuit sur smartphone.

La WWDC 2022 d’Apple riche en annonces

Nous avons suivi avec attention la conférence d’Apple dédiée aux développeurs, la fameuse WWDC 2022. Nous étions d’ailleurs sur place pour couvrir l’événement et vous faire découvrir l’Apple Park, le QG californien géant de la firme à la pomme, et prendre en main le tout nouveau MacBook Air M2.

Car oui, la puce Apple M2 a été présentée en grande pompe. La WWDC 2022 nous aussi livré un premier aperçu officiel d’iOS 16 qui se dote notamment d’un écran verrouillé personnalisable. On vous a d’ailleurs listé la liste des smartphones compatibles avec iOS 16.

Citons aussi les présentations de watchOS 9, d’iPadOS 16 ou encore de macOS Ventura. En revanche, contrairement aux attentes, Apple n’a pas donné de réelles informations sur ses projets de réalité augmentée.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Un kit pour transformer votre vélo mécanique en vélo électrique

649 euros. C’est le prix du kit d’électrification Zipforce One. Celui-ci permet de transformer votre vélo mécanique en vélo électrique. Le produit est lancé partout en Europe et grâce à un système à clipser à l’arrière du deux-roues, vous pourrez rouler à une vitesse de pointe de 25 km/h.

Android Auto se prépare à quitter les smartphones

Android Auto sur smartphone disparait petit à petit. C’était attendu, car on sait que le service est voué à laisser sa place au mode conduite de Google Assistant. Ainsi, des utilisateurs ont même commencé à apercevoir un message sur l’application les prévenant qu’Android Auto pour mobile « ne sera bientôt plus disponible ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.