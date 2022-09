Annonces d’Apple, prix de la Tesla Model Y et écouteurs sans fil haut de gamme – L’essentiel de l’actu de la semaine

Cette semaine a été marquée par les différentes annonces d'Apple, mais également par une potentielles baisse de prix de la Tesla Model Y et par de nouveaux écouteurs sans fil du côté de chez Bose. On fait le point.

iPhone 14, Watch Ultra, AirPods Pro 2… résumé complet de la keynote Apple

Le grand événement de cette semaine dans les nouvelles technologies, c’était bien évidemment la keynote Apple du 7 septembre. L’occasion pour le constructeur américain de dévoiler ses nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, mais également trois montres connectées, les Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2022) et Apple Watch Ultra. Une nouvelle paire d’écouteurs sans fil a également été présentée, les AirPods Pro 2.

L’occasion également de découvrir certaines technologies que l’on retrouvait déjà dans l’écosystème Android, mais mise en valeur sur les nouveaux iPhone, ainsi que de faire le tour des premières prises en main. Le nouveau mode Always on a également eu droit à une explication technique et on n’a pas manqué de repérer certaines mauvaises surprises au lendemain de la keynote.

Tesla Model Y : son prix pourrait drastiquement baisser dans les prochains mois

On le sait depuis quelques mois, Tesla veut faire de sa Tesla Model Y la voiture la plus vendue au monde. C’est d’abord passé par un lancement à un prix particulièrement agressif en Europe, mais cela pourrait s’accroître dans les prochains mois. En effet, Tesla compterait proposer des batteries au prix bien plus accessible. La firme compterait en effet passer aux modèles de batteries 4680 dont le prix devrait être 40 % inférieur au prix des batteries actuelles. Or, les batteries étant l’un des éléments les plus onéreux sur une voiture électrique, cela pourrait permettre de réduire le prix de la Tesla Model Y de l’ordre de 8 % dans les prochains mois.

QC Earbuds II : Bose lance ses écouteurs à réduction de bruit de référence

En parallèle de la keynote Apple et de la présentation des AirPods Pro 2, Bose présentait, cette semaine, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Bose QuietComfort Earbuds II. Lancés à 299 euros — au même prix que les nouveaux modèles d’Apple — ces écouteurs profitent d’un design affiné et d’une réduction de bruit que le constructeur qualifie de la meilleure du marché. Ils profitent en outre d’une autonomie d’une semaine et d’un nouveau système d’embouts plus confortables. Nous les testerons prochainement pour vous faire part de notre avis détaillé.

Vidéo de la semaine

