Samsung Galaxy S23, le problème de l’eSIM, Google Pixel 7a – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 29 novembre : des informations sur le Galaxy S23 de Samsung, un problème de sécurité sur l'eSIM et des nouvelles du Google Pixel 7a.

Samsung Galaxy S23 et S23 Plus : l’autonomie revue à la hausse se confirme

L’autonomie des Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus devrait bel et bien être meilleure, à en croire la certification toute récente des deux appareils auprès de la FCC. Dans le même temps, le géant coréen ne chamboulerait pas ses habitudes quant à la présentation de ses futurs Galaxy S23. En d’autres termes, le mois de février devrait une fois de plus être la fenêtre de tir choisie par le groupe.

Pourquoi l’eSIM est le candidat idéal du SIM swap pour voler votre numéro de téléphone

Une nouvelle arnaque basée sur le SIM swapping tente de récupérer votre numéro de téléphone en utilisant l’eSIM. On vous explique comment ça marche et comment l’éviter.

Google Pixel 7a : OnLeaks confirme que l’on connaissait déjà le design

OnLeaks dévoile déjà des rendus du Google Pixel 7a. Le futur smartphone n’augure pas une très grande créativité au niveau du design.

