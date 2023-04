Le rachat de Marshall par Marshall, la nouvelle Lamborghini et moins de films Netflix – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 31 mars : Marshall a racheté Marshall, une nouvelle Lamborghini hybride rechargeable promet 10 km d'autonomie et Netflix va moins produire de films, mais c'est une bonne nouvelle. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Quand Marshall rachète Marshall

D’un côté, il y a Marshall, une société historique dans la vente d’amplificateurs pour guitare ou basse. D’un autre, il y a l’entreprise suédoise Zound Industries, rendue célèbre pour ses fameux casques et enceintes commercialisés sous le nom de Marshall. Et bien le second a décidé de racheter le premier. Rassurez-vous : il ne devrait y avoir que très peu d’impact sur les futurs produits du groupe.

La nouvelle Lamborghini promet 10 km d’autonomie et une recharge en 6 minutes

La nouvelle Lamborghini Revuelto HPEV n’est pas une voiture 100 % électrique, mais bel et bien une hybride rechargeable. Ce modèle incroyablement onéreux – plus de 500 000 euros tout de même – embarque trois moteurs électriques qui lui permettent de rouler seulement… 10 km en électrique. Sa batterie, elle, peut être rechargée en 6 minutes grâce au gros moteur V12.

Netflix : moins de films à l’avenir, mais de meilleure qualité

Netflix va produire et sortir moins de films chaque année, et c’est lui qui le dit. Ce choix va amener la plateforme SVoD à restructurer ses équipes et réduire la production de longs-métrages indépendants… au profit de titres de meilleure qualité. Telle est sa volonté. Tout ce remue-ménage coûte en revanche la place à deux cadres expérimentés, Lisa Nishimura et Ian Bricke.

