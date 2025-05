One UI 8 lancé par Samsung, une nouveauté majeure pour les montres Xiaomi et de nouvelles infos sur la Switch 2 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 28 mai : le lancement de One UI 8, un processeur développé par Xiaomi et de nouvelles infos au sujet de la Nintendo Switch 2. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

One UI 8 arrive déjà sur les smartphones Samsung, voici les nouveautés

Samsung a annoncé ce mercredi l’arrivée de One UI 8 en version bêta pour ses smartphones. Cette mise à jour, basée sur Android 16, va notamment faire la part belle à l’IA et profiter de plusieurs nouveautés comme le support d’Auracast. Si le programme bêta est lancé pour les Galaxy S25, il n’est cependant pas encore proposé en France.

Cette nouvelle montre Xiaomi inaugure une nouveauté majeure pour la marque

Annoncée en Chine cette semaine, la Xiaomi Watch S4 édition 15e anniversaire est une nouveauté de taille pour la marque chinoise. En effet, il s’agit de la première montre connectée du constructeur à embarquer son propre SoC développé en interne. Une stratégie qui devrait permettre à Xiaomi de mieux contrôler tous les composants de ses appareils à l’avenir.

Nintendo continue de dévoiler les nouveautés de la Switch 2 : en voici deux nouvelles

À quelques jours du lancement de la Switch 2, Nintendo continue de distiller les informations sur sa nouvelle console. On a notamment appris que les jeux de Nintendo 64 auraient droit à des filtres rétro et une fonction permettant le retour en arrière. Il sera aussi possible de modifier les commandes des joycons sur les jeux sortis sur la N64.