Galaxy S26 : Samsung préparerait un gros coup côté IA pour moins dépendre de Google

Samsung s’apprêterait à conclure un partenariat avec Perplexity pour moins dépendre de Google Gemini en termes d’intelligence artificielle dès le Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

On le sait, l’intelligence artificielle est une grande obsession de Samsung depuis un certain temps maintenant. Le constructeur coréen n’a de cesse, en effet, de mettre la suite Galaxy AI en avant. Toutefois, une grosse partie de ces fonctions IA — qu’on trouve par exemple sur les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra — dépendent des modèles de Google. Autrement dit, de Gemini.

Pour être un peu moins dépendant de Google, Samsung serait ainsi sur le point de trouver un accord avec Perplexity, selon Bloomberg.

Perplexity par défaut sur le Galaxy S26 ?

Il s’agirait ainsi d’intégrer l’application et l’assistant intelligent de Perplexity dans les futurs appareils de Samsung. Des sources du média américain affirment même que, sur les Galaxy S26 attendus au début de l’année 2026, Perplexity serait la solution proposée par défaut.

Perplexity AI Télécharger gratuitement

En coulisses, Samsung deviendrait l’un des principaux investisseurs de la startup Perplexity qui s’est lancée dans un nouveau cycle de financement pour lever 500 millions de dollars à une valeur de 14 milliards de dollars.

Moins dépendre de Gemini

Cela ne signerait évidemment pas la fin de Gemini sur les produits Samsung, mais la marque se laisserait ainsi un peu plus de marge pour combiner les solutions et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Gemini.

À lire aussi :

Perplexity s’allie à Frandroid : ce que ça change pour vous

Le partenariat entre les deux entités pourrait être officialisé dès cette année 2025, mais pour l’instant ni Samsung ni Perplexity n’ont souhaité commenté cette information de Bloomberg. En attendant, sachez qu’il est déjà possible de remplacer Gemini par Perplexity ou ChatGPT sur votre smartphone Android.