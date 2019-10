Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 octobre : la conférence de Microsoft a été pleine de surprise, le Huawei Mate 30 perd son accès au Google Play Store et le Pixel 4 se trouve déjà au marché noir. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid.

Surface Laptop 3, Surface Duo, Surface Neo, Windows 10X… Microsoft fait son show

Microsoft a dévoilé de nombreux produits lors de sa conférence. Voici le récap des annonces : Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Duo, Surface Neo et Windows 10X ont marqués l’événement.

Play Store sur le Mate 30 : la fête est finie, le hack utilisait une faille de Huawei

Un développeur s’est penché sur la question de l’installation du Google Play Store sur les Huawei Mate 30, soulevant certaines préoccupations concernant la sécurité des deux smartphones. Rapidement, le hack a disparu de la circulation…

Google Pixel 4 : comment le marché noir a encore divulgâché le smartphone

Des versions non finies des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL se sont retrouvées sur le marché noir, engendrant ainsi une fuite d’informations massives concernant ces deux smartphones. L’année dernière, les Pixel 3 et Pixel 3 XL avaient vécu la même mésaventure.