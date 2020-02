Les 3 actualités de la semaine : le CA de YouTube, GeForce Now et la panne de Windows 10

Pendant que le monde tremble à cause du Coronavirus, l'actu des nouvelles technologies continue son chemin. Cette semaine, YouTube a révélé son chiffre d'affaires colossal, Nvidia a lancé ses offres de cloud gaming et le moteur de recherche de Windows 10 est tombé en panne.

La semaine touche à sa fin et il est l’heure de faire un rapide bilan sur les actualités qui ont ponctué la période dans le monde des nouvelles technologies. Nous avons fait une sélection des 3 points qu’il ne fallait absolument pas manquer entre le 3 et le 9 février.

YouTube dévoile son chiffre d’affaires

Les histoires d’argent entourant YouTube font l’objet de bien des fantasmes. Pour la première fois, la branche de Google a révélé son chiffre d’affaires colossal : 15,1 milliards de dollars sur l’année, en forte croissante par rapport aux années précédentes. Cela représente 9 % du chiffre d’affaires total d’Alphabet (la maison-mère de Google), ce qui est loin d’être négligeable.

Notons tout de même qu’il s’agit là d’un chiffre d’affaires et non d’un bénéfice. Une grande partie est reversée aux créateurs et utilisée pour alimenter les infrastructures et la bande passante.

Nvidia se lance officiellement dans le cloud gaming

GeForce Now n’est plus en bêta ! Après des années de test, Nvidia lance enfin ses offres de cloud gaming et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de quoi faire trembler les concurrents. Avec un abonnement gratuit et un autre à 5,49 euros, Nvidia possède à l’heure actuelle le meilleur rapport fonctionnalités/prix du marché.

Bien sûr, si vous avez un avis différent, n’hésitez pas à nous le signaler dans notre sondage de la semaine, dédié justement à votre service de cloud gaming préféré.

Bing fait des siennes sur Windows 10

Pendant plusieurs heures cette semaine, le moteur de recherche interne à Windows 10 était inutilisable pour certains. Il s’agit d’un problème lié à Bing, mais qui touchait non seulement les recherches sur le Web, mais aussi les recherches en local.

Notons que le problème a — normalement — été corrigé depuis et qu’un simple redémarrage du système suffit à retrouver son moteur de recherche. Ouf !