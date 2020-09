Les Nvidia GeForce RTX 3000, un beau vélo électrique français et Huawei dans le dur – Les actualités de la semaine

Nvidia qui fait saliver tout le monde avec ses nouvelles cartes graphiques, Look qui promet un très chouette vélo électrique et Huawei qui sert encore et toujours les dents à cause des États-Unis... La tech a encore connu une riche actualité cette semaine !

Cette semaine a été très marquée par l’annonce des nouvelles cartes graphiques de Nvidia, les GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090 qui occulte complètement la précédente génération tant le gain de puissance est important.

Nous vous avons d’ailleurs concocté un petit guide pour vous aider à savoir si votre PC est compatible.

[youtube:SUG8zPU7ju0]<

L’E-765 GOTHAM de Look donne très envie… mais il est cher

La marque française Look a dévoilé un nouveau vélo très élégant qui promet une autonomie de 50 km. Par contre, le prix est bien élevé.

La production des smartphones Huawei mis à mal

En raison de l’embargo américain auquel il est soumis, Huawei se prépare à réduire considérablement la production de ses smartphones selon certaines sources de l’industrie.

La prise en main de la semaine

Ne manquez pas non plus notre prise en main du nouveau smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Fold 2.