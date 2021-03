Plein de nouveautés Xiaomi, malware Android et soucis sur la PS5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 29 mars : les grosses annonces de Xiaomi, un virus sur Android et des problèmes liés à la PS5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Smart Band 6… Les annonces du Mega Launch

Xiaomi a organisé un très long événement Mega Launch pour présenter divers produits. Pendant cette conférence, la marque a levé officiellement le voile sur le très attendu Mi 11 Ultra et d’autres smartphones de cette même famille : les Mi 11 Lite 4G et 5G, ainsi que le Mi 11i ou encore le Mi 11 Pro réservé à la Chine. Un bracelet connecté Mi Smart Band 6 a aussi fait partie des grandes vedettes du show.

Vous pensez que c’est fini ? Détrompez-vous. Un vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro figure aussi parmi les nouveaux produits annoncés, tout comme un routeur Wi-Fi 6 pour l’instant dédié au marché chinois. Le constructeur prévoit une autre annonce aujourd’hui mardi 30 mars, encore une fois aux alentours de 13h30 en France métropolitaine pour parler du Mi Mix, et pas seulement…

Un astucieux malware piège des utilisateurs Android

Utilisateurs et utilisatrices Android, faites attention. Un malware pernicieux se fait passer pour une mise à jour système afin de berner ses victimes et prendre le contrôle complet de l’appareil pour siphonner les données.

Les contenus SDR posent problème sur PS5

La PlayStation 5 rencontrent des soucis avec les contenus SDR — donc non HDR — et ne les affiche pas correctement. Un problème de « black crush » est notamment signalé. Cela veut dire que les noirs restent parfois affiché trop profondément et gênent donc l’expérience.

La vidéo du jour : présentation de la Tesla Model 3 (2021) Performance

Dans notre dernière vidéo publiée sur YouTube, nous vous faisons monter à bord de la Tesla Model 3 (2021) Performance afin de répondre à vos questions importantes sur cette récente voiture électriques.

