Apple Watch Series 7, Realme en force et Luna en approche — Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 15 juin : on en sait un peu plus sur la future Apple Watch Series 7, Realme lance son nouveau smartphone et Amazon déclenche son offensive cloud gaming.

Apple Watch Series 7 : la liste des nouveautés se confirme

À quoi ressemblera donc l’Apple Watch Series 7 attendue à la rentrée ? Bloomberg a obtenu quelques indiscrétions. Selon le média économique, la montre connectée d’Apple ira plus loin dans le suivi de la santé, en plus d’améliorer les performances et le design. Sont évoqués pêle-mêle la mesure du taux de glucose dans le sang et de la température corporelle.

Realme dévoile un smartphone, deux montres et un aspirateur robot

Le Realme GT est officiel. Nous avons pris en main sa version jaune avec son dos en cuir végétal pour évoquer le milieu de la course automobile. Un smartphone qui embarque le puissant processeur Snapdragon 888 pour un produit à partir de 449 euros. Le Realme GT 5G était accompagné lors de l’annonce de deux montres connectées, les Realme Watch 2 et Watch 2 Pro, ainsi que d’un aspirateur robot Realme TechLife que nous avons testé. Des produits avec la même ligne de conduite : proposer un rapport qualité-prix sans équivalent. Mais avec quelques concessions à faire.

Amazon Luna : le cloud gaming se déploie vraiment, mais aux États-Unis

Amazon a annoncé que son service de cloud gaming Luna serait inclus dans l’abonnement Prime dès lundi prochain. L’offre était jusqu’à présent accessible seulement sur invitation. Elle s’ouvre désormais à tous les abonnés. Mais seulement aux États-Unis dans un premier temps.