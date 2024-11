Arc, le navigateur qui parcourt le web à votre place, est enfin disponible sur Android

Après une longue période d’exclusivité sur iOS et un petit mois en bêta, le navigateur Arc est enfin officiellement arrivé sur Android. Petit tour du propriétaire.

Le navigateur Arc est désormais dispo sur Android en version stable // Source : The Browser Company

Vous cherchez désespérément une alternative à Chrome sur Android ? Pourquoi ne pas tester Arc ? Le navigateur à la mode vient officiellement de sortir de sa phase de bêta et est désormais disponible pour tous les utilisateurs et utilisatrices de mobile Android en version stable.

Comme l’a remarqué The Verge, l’application développée par un ancien ingénieur de chez Google a officiellement fait son entrée sur le Play Store le 14 novembre 2024. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le logiciel a déjà été téléchargé plus de 100 000 fois. Il vient donc concurrencer, Chrome, Firefox et tous les autres navigateurs « classiques » déjà disponibles sur Android.

Le navigateur qui navigue pour vous

Car oui, en plus de faire de la concurrence à des acteurs déjà bien installés, Arc tente de faire les choses un peu différemment. Comme sa description le précise, Arc met (ô, surprise), l’intelligence artificielle au cœur de son expérience utilisateur. Avec sa fonction « Browse for me », Arc vous propose de parcourir tout seul plusieurs pages web pour répondre à vos questions les plus pressantes.

Source : Corentin Béchade pour Frandroid

Ainsi, si vous lui posez des questions du type « Comment faire de la confiture de figues ? », le navigateur vous présentera une recette étape par étape qu’il sera allé glaner sur les sites qu’ils jugent pertinents. Un peu à la manière d’un ChatGPT qui croiserait les sources et vous offrirait un résumé simple et efficace.

Des fonctions autrement assez basiques

Au delà de sa fonctionnalité star, le navigateur Arc est, bien sûr, aussi un navigateur. Il vous permet quand même de surfer vous-même sur le web, de jongler entre plusieurs onglets et de bloquer les publicités les plus intrusives. Sur ce front-là, rien de bien neuf.

En revanche, pour ce qui est de la navigation classique sur le web, le logiciel reste assez basique. L’application ne prend pas en charge les extensions, comme sur Firefox, ne propose que des options assez rudimentaires d’accessibilité et cache des fonctionnalités aussi basiques que la navigation incognito derrière des icônes pas toujours très explicites (celle-là très précisément : 👀).

Pour aller plus loin

Les meilleurs navigateurs Internet sur Android en fonction de vos besoins

Bref, à vouloir réinventer la façon dont on surfe sur le web, Arc est parfois un peu déroutant. Cependant, si vous en avez assez de Chrome, que vous n’avez pas d’exigences techniques trop pointues et que vous voulez tester un navigateur un peu différent, Arc vous tend les bras.