Le OnePlus Nord se réchauffe avec OxygenOS 11 (Android 11) en version stable

Dans un billet publié sur son blog, la marque OnePlus a annoncé avoir déployé OxygenOS 11 (Android 11) en version stable sur son milieu de gamme OnePlus Nord.

Il aura fallu attendre presque cinq mois entre le déploiement d’OxygenOS 11 (Android 11) sur la première et la seconde fournée de smartphones OnePlus. Début octobre, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro recevaient le Graal tant attendu, prouvant une fois de plus que la marque chinoise faisait figure de bonne élève en matière de mises à jour majeures d’Android.

Pour aller plus loin

OxygenOS 11 : OnePlus donne ses prévisions de mise à jour vers Android 11

Et puis plus rien. Certes, toute la gamme OnePlus 7 a commencé à recevoir la bêta de la nouvelle interface logicielle maison fin janvier, mais aucun téléphone n’a depuis goûté à la version stable d’OxygenOS 11. Aucun, jusqu’au OnePlus Nord. L’entreprise a en effet confirmé la nouvelle via un post publié sur son forum.

Quelques conditions à respecter

Le milieu de gamme 5G commence ainsi à accueillir la toute dernière version d’Android. Si vous en possédez un, n’hésitez pas à vérifier vos mises à jour. De notre côté et après vérification, le modèle de la rédaction n’y a toujours pas eu le droit. Cela ne devrait être qu’une question de jours.

OnePlus prodigue au passage quelques petits conseils avant de lancer la MAJ : s’assurer que la batterie de votre smartphone est supérieure à 30 % et qu’un minimum de 3 Go de stockage interne soit disponible. Voilà pour les conditions requises.

OxgenOS 11 : quelles nouveautés ?

OxygenOS 11 basé sur Android 11 apportera alors son lot de nouveautés, comme le fameux raccourci pour le mode sombre dans le menu des paramètres rapides. Il était temps. Mais aussi une meilleure granularité dans les options du mode jeu, plus de personnalisations pour l’Always-on display, une interface repensée pour la météo et un design plus confortable.

Les prochains sur la liste seront probablement les téléphones de la gamme OnePlus 7, qui en sont à l’heure actuelle au stade de la bêta 3. Devraient ensuite suivre les OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus Nord N10 5G et OnePlus Nord N100.