WhatsApp lance une nouvelle mesure pour limiter la propagation de rumeurs

Afin de limiter la propagation de fausses informations en cette période de confinement, WhatsApp a annoncé une limitation pour le partage de messages. Désormais, il ne pourront plus être transférés qu'à une seule discussion à la fois.

Depuis quelques semaines, ce sont près de 90 pays qui ont mis en place une forme de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une situation qui inquiète beaucoup et qui est propice aux partages d’informations entre les personnes. Le problème, c’est que ces informations ne sont pas toujours exactes.

On a ainsi vu surgir depuis un mois de nombreuses fausses informations, partagées par un ami d’ami dont le cousin connaît un policier qui travaille au ministère. Des informations que l’on estimera au mieux peu fiables, au pire parfaitement mensongères. Or, confinement oblige, ce sont souvent par les messageries instantanées que se propagent ces rumeurs, et notamment sur WhatsApp.

Des transferts « qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations »

Afin de diminuer la trainée de poudre de ces fausses informations, le service de messagerie, propriété de Facebook, a annoncé mettre en place quelques restrictions en matière de partage de messages. Sur son blog, le service de messagerie explique en effet que les messages reçus sur WhatsApp ne pourront plus être partagés à autant de conversations qu’on le souhaite en une seule fois, mais à une seule :

L’année dernière, nous avons parlé aux utilisateurs du concept des messages transférés un grand nombre de fois. Ces messages sont marqués d’une double flèche pour indiquer qu’ils ne proviennent pas d’un contact direct. En effet, ces messages sont moins personnels que les messages typiques envoyés sur WhatsApp. Nous mettons désormais en place une limite pour que ces messages ne puissent être transférés que vers une discussion à la fois.

Concrètement, le service de messagerie déplore le fait que sa fonctionnalité ait été utilisée afin de partager des rumeurs : « nous avons également remarqué une hausse significative des transferts, que les utilisateurs trouvent trop nombreux, et qui peuvent contribuer à la propagation de fausses informations. Nous pensons qu’il est important de ralentir la diffusion de ces messages pour que WhatsApp reste une application de conversation personnelle ».

Cette modification de la fonction de partage sera mise en place sur WhatsApp dès ce mardi.