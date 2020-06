Cette semaine, Apple a annoncé l'arrivée des widgets sur iOS. Une fonctionnalité qui existe depuis les tous débuts d'Android. Justement, à quel point utilisez-vous cette fonctionnalité ? C'est ce qu'on souhaite savoir dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, Apple a dévoilé ses prochaines nouveautés en matière de logiciel. Au programme, on a ainsi eu droit aux annonces des mises à jour de tvOS, de watchOS, de macOS et d’iPad OS. Mais c’est surtout iOS 14 qui a le plus retenu l’attention. Il faut dire qu’Apple a opéré de grands changements dans le système d’exploitation des iPhone.

Pour aller plus loin

L’iPhone adopte les widgets d’Android : voici comment ils fonctionnent

L’une des principales nouveautés est ainsi l’intégration des widgets, ces petites fenêtres sur l’écran d’accueil qui permette d’accéder à certains éléments d’une application. Pratique pour découvrir les prévisions météo, ses prochains rendez-vous ou les emails reçus d’un coup d’œil, sans avoir à ouvrir l’application. Les widgets sont présents depuis longtemps sur Android, dès le premier smartphone compatible, le HTC Dream. On en trouve pour tous les goûts et même des versions qui peuvent être profondément personnalisées.

Des widgets pour tous les goûts

C’est justement la raison pour laquelle nous souhaitions vous interroger cette semaine : est-ce que vous utilisez beaucoup de widgets sur votre smartphone et si oui, combien environ ?

Chargement Utilisez-vous des widgets sur votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, j'en ai plus de cinq

Oui, j'en ai entre deux et cinq

Oui, mais un seul pour l'horloge/la météo

Non, parce que je préfère sans widget

Non, parce que mon smartphone n'en a pas

Comme toujours, n’hésitez pas à détailler votre réponse dans les commentaires, que vous en ayez installé une dizaine, simplement un ou aucun pour des raisons esthétiques ou pratiques.