A compter du 29 août, vous pouvez tester gratuitement Marvel's Avengers ou Olympic Games Tokyo 2020 si vous êtes abonnés à Google Stadia Pro. Le service propose un nouveau week-end gratuit pour découvrir ces titres avant d'ajouter cinq nouveaux jeux offerts à la bibliothèque dont Valkyria Chronicles 4 ou encore

Les abonnés à Stadia Pro peuvent déjà entrevoir leurs futurs jeux à découvrir en août. Dès le 1er août, cinq titres viennent compléter la bibliothèque.

Epistory : Typing Chronicles est un jeu d’action-aventure dans lequel vous incarnez une jeune fille accompagnée d’un renard géant dans un monde façon origami. L’histoire progresse et se crée en même temps que vous décelez les pouvoirs des mots. On ne présente plus Valkyria Chronicles 4 et ses héros lancés dans une guerre contre les soldats de l’empire, à coup de pouvoirs divins. Un jeu qui vaut déjà le détour visuellement.

Grime est un étrange RPG mêlant action et aventure à découvrir. Vous y combattrez avec des armes vivantes qui changent de forme et de fonction selon la situation. Si vous préférez les jeux de stratégie, tentez Killer Queen Black, un jeu de plateforme jusqu’à huit joueurs en ligne ou localement. Faites-vous manger le cerveau dans Came From Space & Ate Our Brains, un jeu de tir vertical façon arcade, en solo ou en mode coopératif jusqu’à 4.

Les Avengers et les athlètes sont de sortie ce week-end

Vous pouvez jouer gratuitement à Marvel’s Avengers et Olympic Games Tokyo 2020 du jeudi 29 juillet 18h au lundi 2 août 18h. Et vous pourrez même profiter de la fonction Crowd Play Beta pour vous tester sur différentes épreuves sportives avec vos amis ou des Youtubeurs.

A noter que vous pouvez toujours profiter du mois d’essai gratuit de Stadia Pro pour essayer ces deux jeux et ceux à déverrouiller dans la bibliothèque.

Les jeux ajoutés au service en août 2021

Came From Space & Ate Our Brains

Epistory: Typing Chronicles

Killer Queen Black

Valkyria Chronicles 4

Grime – lancé le 2 août

Hotline Miami 2: Wrong Number quitte le service le 31 juillet et vous avez jusqu’à cette date-là pour l’ajouter à votre bibliothèque de jeux pour pouvoir en profiter par la suite.

Tous les jeux Stadia Pro à disposition pour les nouveaux abonnés

Cette liste tient compte des jeux qui peuvent être actuellement déverrouillés par de nouveaux abonnés à l’offre. Nous n’indiquons pas les jeux qui ont été disponibles par le passé, mais ont quitté le service.