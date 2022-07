Google Maps va proposer des itinéraires optimisés pour les voitures électrique et hybrides

De plus en plus de véhicules électriques et hybrides sont sur les routes, mais ils ne se comportent pas comme les voitures alimentées par un moteur thermique. Optimiser leur itinéraire, c'est aussi optimiser leur autonomie et les temps de trajet. Ça tombe bien, Google Maps va proposer des itinéraires spécialement pour ces véhicules.

Lors de la Google I/O en mai dernier, on apprenait que Google Maps allait proposer des itinéraires plus écoresponsables. S’ils ne sont pas encore déployés en Europe, Google avait assuré il y a quelques mois que cela serait le cas d’ici à la fin de l’année 2022. Désormais, l’application de navigation pourrait bien proposer des itinéraires plus économes en énergie pour les voitures électriques et hybrides. Le nombre d’immatriculations de ces véhicules augmente et il pourrait bien dépasser celui des véhicules thermiques dès cet été.

Il est donc intéressant pour Google de tenter d’optimiser les trajets des voitures électriques et hybrides. Jusqu’à maintenant, Google Maps proposait uniquement les itinéraires les plus rapides. Mais depuis quelque temps, on voit la volonté de l’application de se compléter, en affichant par exemple le prix des péages.

Google Maps va pouvoir adapter les trajets selon le type de moteur de votre véhicule

C’est l’équipe APK Insight de 9to5Google qui a repéré des préparations dans la dernière bêta de Google Maps, à savoir la version 11.39. Elle rapporte que l’on pourra spécifier le type de moteur du véhicule que l’on conduit dans l’application. Plusieurs options seront disponibles, à savoir essence, diesel, électrique et hybride. Google Maps pourra « adapter » l’itinéraire qui « vous fera économiser le plus de carburant ou d’énergie ». Un menu dans les paramètres devrait permettre de changer le type de moteur.

9to5Google précise que « comme la fonctionnalité ne fait que commencer d’apparaître dans les tests bêta, les conducteurs de véhicules électriques et hybrides devront probablement encore attendre quelques semaines pour découvrir les modifications que Google Maps apportera à leur conduite ».

