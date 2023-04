Le bug qui fait plaisir : Google Pay a donné de l’argent par erreur à des utilisateurs

Suite à un bug de l'application, Google Pay a versé de l'argent par erreur à des utilisateurs. L'une des personnes concernées affirme avoir eu droit à plus de 1000 dollars.

C’est le genre de surprise qui fait plaisir. Des utilisateurs ont reçu de l’argent de la part de Google Pay (Google Wallet). Cette information insolite a été mise en lumière par le journaliste indépendant Mishaal Rahman qui y a dédié un thread sur Twitter. Il a lui-même profité d’une récompense de 46 dollars au total grâce à la plateforme de paiement mobile.

Il explique que c’est pour avoir fait du « dogfooding de l’expérience de versement sur Google Pay ». Comme le souligne Android Authority e terme désigne un processus où une entreprise sollicite des employés pour tester en bêta un logiciel avant de les remercier avec un petit bonus financier. Pour le dire autrement, cet argent aurait normalement dû aller uniquement à des employés de Google.

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.

I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."

What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 5, 2023