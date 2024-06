Chrome s’inspire de Google Maps pour vous simplifier la vie sur le web

Chrome fait face à de plus en plus de concurrence sur le segment des navigateurs mobiles. Histoire de ne pas se faire distancier, Google vient de déployer un paquet de petites nouveautés sur son app.

Chrome devient plus malin. Au fil du temps, Google a transformé son navigateur internet en véritable application à tout faire. Le logiciel peut désormais lire des articles pour vous, injecte de l’IA dans vos habitudes de recherche et vous protège plus efficacement contre le phishing. Très bientôt, le navigateur vous permettra aussi d’appeler le restaurant du coin en deux petits clics.

Dans un billet de blog publié le 26 juin 2024 et repéré par TechCrunch, Google a en effet annoncé le déploiement de plusieurs petites nouveautés au sein de son navigateur, dont une qui permet d’accéder plus rapidement aux informations des commerces autour de soi. Si vous tapez le nom d’un magasin ou d’un restaurant autour de l’endroit où vous vous trouvez, Chrome va directement faire remonter en première ligne un résultat vous permettant au choix d’appeler ledit commerce, de trouver l’itinéraire le plus rapide via Google Maps ou de voir les commentaires des autres utilisateurs et utilisatrices.

Concrètement, Chrome va injecter dans ses résultats de recherche instantanée les mêmes raccourcis qu’on peut trouver dans Google Maps. Cette fonctionnalité est en fait une extension des « Chrome Actions » que Google a commencé à déployer sur son navigateur depuis 2020. Ces raccourcis interactifs permettent d’effectuer plusieurs actions, comme nettoyer son historique ou gérer ses mots de passe, directement depuis l’omnibox de Chrome.

Plus d’actualités dans Chrome

Au moment de l’écriture de ces lignes, la fonctionnalité ne semblait pas encore activée sur notre version de Chrome (pourtant à jour), mais Google promet que l’outil devrait arriver incessamment sous peu sur Android et « à l’automne » pour les internautes utilisant iOS.

Google a également apporté d’autres petites modifications plus mineures à son navigateur. Sur les tablettes Android et iOS, les résultats de recherche instantanée ne prendront plus toute la largeur de l’écran, vous permettant de continuer à voir le site que vous étiez en train de consulter. Chrome va également remonter les résultats de recherche que vous utilisez le plus en s’inspirant de votre historique de recherche et pas seulement de la pertinence du mot clé.

Enfin, celles et ceux qui utilisent Chrome comme un agrégateur de nouvelles seront ravis d’apprendre que les recherches « Tendances » vont enfin arriver sur la version iOS de Chrome. Des cartes permettant de suivre l’actualité sportive en direct vont également faire leur apparition dans le fil Discover de l’application, accessible à l’ouverture d’un nouvel onglet.

