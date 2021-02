Google Maps : payer le métro ou le bus devient possible sur l’application

Google Maps annonce déployer la possibilité de payer les tickets de transports en commun directement depuis l’application dans 80 agences à travers le monde. En ce qui concerne la France, la firme reste cependant assez évasive pour le moment.

En plusieurs années d’existence, Google Maps est devenu un outil très puissant. Le service de cartographie s’est doté d’une tonne de fonctionnalités pour vous mener d’un point A à un point B efficacement. Pour se rendre encore plus indispensable, voilà que la plateforme permet de payer son ticket de métro ou de bus sans avoir à quitter l’application.

Les équipes de Google Maps se sont fendues d’un billet de blog pour annoncer que le service étendait « la capacité de paiement pour les transports en commun à plus de 80 agences dans le monde ».

Plus concrètement, pour payer son ticket de métro ou de bus dans Google Maps, l’utilisateur n’aura qu’à afficher les indications du trajet qui l’intéresse pour voir un petit bouton Google Pay apparaître.

