Disponible depuis peu sur Apple Pay, la carte du fournisseur de paiements BitPay sera bientôt compatible avec Google Pay et Samsung Pay. Il sera alors possible de faire des transactions en bitcoin et autres cryptomonnaies avec le smartphone.

Bien que très volatil, le bitcoin fait de nombreux envieux tant son cours a fortement progressé ces dernières semaines. Or, les plateformes de paiement mobile Google Pay et Samsung Pay pourraient bien en profiter à leur tour.

En effet, BitPay, le fournisseur de service de paiements spécialisé dans les cryptomonnaies affirme que son service deviendra compatible avec Google Pay et Samsung Pay d’ici la fin du trimestre. Il sera en effet possible d’enregistrer la carte BitPay Card sur ses portefeuilles numériques et de l’utiliser ensuite pour des transactions au smartphone.

En d’autres termes, il sera possible de payer en bitcoin ou dans une autre cryptomonnaie de cette manière en magasin. La BitPay Card fonctionne par ailleurs déjà avec Apple Pay depuis tout récemment.

Pour les achats de la vie quotidienne

« L’ajout d’Apple Pay et bientôt de Google et Samsung Pay permet d’utiliser la BitPay Card dans un plus grand nombre d’endroits, pour des articles de la vie quotidienne ou des achats de luxe », se félicite Stephen Pair, le patron de BitPay.

En parlant d’achat de luxe, sachez aussi qu’il sera également bientôt possible de se procurer une Tesla avec des bitcoins.

Google Pay et Samsung Pay : payer en bitcoin sera bientôt possible

Reste à savoir quand exactement tous les utilisateurs à travers le monde y auront droit.