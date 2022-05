Star Wars Day : notre sélection de jeux mobiles, consoles et PC pour trouver la Force

En ce 4 mai, c’est l’occasion pour tous les fans de Star Wars de célébrer la plus célèbre saga cinématographique. Et elle a même dépassé le simple cadre du grand écran pour prendre d’assaut le monde du jeu vidéo. Voici notre sélection de jeux mobiles et consoles à ne pas manquer pour célébrer ce « May The 4Th ».

Tous les fans de Star Wars sont sur le pied de guerre en ce mercredi 4 mai. Le jour est devenu celui de la célébration de la saga en tant que « May the 4th » aux États-Unis, jeu de mots avec le fameux May the Force be with you du film (Que la Force soit avec toi !), lancé par Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker.

C’est donc le Star Wars Day en quelque sorte et l’occasion de fêter ça dignement. Il faut dire que la franchise intergalactique a dépassé largement le cadre du grand écran pour devenir un élément de pop culture et se décliner sous toutes les formes. Nous avons donc choisi de la jouer vidéoludique avec une sélection de jeux mobiles et consoles à ne pas manquer pour l’occasion.

Sur mobile

Sur le Play Store comme sur l’App Store, LEGO Star Wars est la franchise incontournable des jeux mobiles (comme sur consoles aussi). Vous trouverez ainsi de très nombreuses adaptations mobiles des jeux consoles ou des dérivés comme LEGO Star Wars : TFA (sur iOS et Android) dans lequel vous pouvez incarner Rey, Finn, Poe, Han Solo, Chewbacca ou même Kylo Ren, les personnages emblématiques du Réveil de la Force. Le tout avec l’humour de la franchise LEGO Star Wars et les mêmes codes : des niveaux scénarisés à boucler, des combats, des briques à casser, du multi-constructions et des séquences de vol.

Star Wars : Héros de la Galaxie (gratuit sur iOS et Android) est signé Electronic Arts. Vous allez pouvoir y créer votre escouade et la personnaliser en choisissant parmi tous les contenus (et même la série The Mandalorian de Disney+). Faites progresser vos héros en remportant de nombreuses batailles, maîtrisez les attaques et vos talents au sabre. Vous pouvez aussi vous lancer à l’attaque de boss à plusieurs en créant des guildes.

Les amateurs de flipper ont aussi leur jeu Star Wars avec Star Wars Pinball. Plusieurs versions du jeu existent dont The Force Awakesn et Balance of the Force. Des dizaines de flippers reprenant les univers de la saga sont à votre disposition. Vous pouvez aussi en profiter sur ordinateur, sur Apple TV et même sur Oculus Quest.

Tiré du jeu sur PC, Star Wars : Knights of the Old Republic est un incontournable pour les fans. Ce RPG se déroule quatre millénaires avant l’avènement de l’Empire galactique, à une époque où l’Ancienne République menace de s’effondrer, attaquée de plein fouet par une armada sous les ordres du Seigneur Sith Dark Malak. Le jeu suit le périple d’un groupe d’aventuriers au service de la République et de l’Ordre Jedi, qui part à la recherche d’indices sur l’origine de la menace Sith.

Fortnite y va aussi de ses célébrations. Du 4 au 17 mai (6h), les joueurs peuvent profiter d’objets de la saga à utiliser lors des quêtes spéciales pour déverrouiller une bannière de l’Empire. Le jeu propose aussi dans la boutique des tenues et des armes (les sabres de tous les personnages emblématiques, le fusil blaster E-11 d’Obi-Wan à trouver en fouillant ou en l’achetant aux Stormtroopers). Lancez-vous dans les nouvelles quêtes en participant à l’entraînement des Stormtroopers et en partant en chasse des Jedi.

Si vous avez un abonnement Apple Arcade, ou vous souhaitez tester le service prochainement (4,99 euros par mois), sachez que la plateforme de jeu dispose de deux exclusivités.

LEGO Star Wars : Castaways prend une autre direction. Il s’agit là du « premier jeu social d’aventure et d’action de LEGO Star Wars en ligne », conçu par Gameloft. Autrement dit, vous allez pouvoir vivre dans l’ambiance Star Wars et traverser la Galaxie en allant à la rencontre d’autres joueurs après avoir atterri sur une planète mystérieuse. À vous les combats face aux tuskens, les mini-jeux, la balade sur Tatooine dans le palais de Jabba, naviguez au sein de l’Étoile de la mort ou les courses en Microfighters. À jouer en solo ou en équipe pour élucider le mystère.

LEGO Star Wars Battles revisite les neuf épisodes de la saga, ainsi que les films dérivés, dans un titre où vous pouvez maîtriser les deux côtés de la Force au sein de batailles en un contre un. Libre à chacun d’assortir les personnages et les véhicules de toute la saga, de créer des armes imparables, de construire des tours LEGO sur le champ de bataille pour repousser l’ennemi. Il faut être stratégique et créatif, bien choisir ses héros ou méchants (même des Porgs et Droids) pour prendre d’assaut les différentes arènes inspirées de Naboo, Endor, Géonosis, Scarif…

Vous avez la collectionnite aiguë ? Alors Star Wars : Card Trader (iOS et Android) est fait pour vous. Collectionnez et échanger les objets et cartes représentant des personnages, vaisseaux spatiaux, armes et moments cultes de La Guerre des Étoiles et les huit films qui ont suivi. Les fans de la saga vont adorer recevoir des packs bonus chaque jour, des monnaies pour booster sa collection, etc.

Sur consoles et PC

En attendant le jeu conçu par Amy Hennig, la maman d Uncharted, ou bien celui de Quantic Dream baptisé Star Wars Eclipse (ou le Star Wars Hunters de Zynga sur mobile), il y a déjà de nombreux jeux à disposition. Il faut dire que la franchise LEGO Star Wars n’a pas lésiné sur les jeux depuis plus de 15 ans, accompagnant bon nombre de films avec beaucoup de fun.

Le tout récent LEGO Star Wars : la Saga Skywalker est sans doute l’un des incontournables. Il reprend tous les codes qui ont fait le succès de la franchise de jeux. Les neuf films et les deux spin-of (Solo et Rogue One) sont revisités, avec leurs plus grands moments, les lieux culte (23 planètes à explorer), les personnages emblématiques (plus de 300 dont des déclinaisons des héros !) et les vaisseaux qui ont marqué la saga. Vous aurez le choix de revisiter chaque trilogie. Le tout dans une histoire toujours teintée d’humour, d’exploration et de mini-jeux, qui casse beaucoup de briques tant le jeu propose de contenus.

Les Sims 4 ont aussi leur extension Star Wars : Voyage sur Batuu. Ce DLC vous plonge dans l’univers Star Wars sans vous faire quitter les Sims. Les tenues, les personnages, les Stormtroopers, les vaisseaux ainsi que les missions à remplir : tout y est pour vivre pleinement l’expérience. Vous créez l’histoire que vous voulez avec la Résistance, le Premier Ordre ou les vauriens qui veulent contrôler Batuu. Vos actions décideront du futur de la planète. Sinon, filez à bord du Faucon Millennium pour prendre les airs et aller voir du pays. C’est véritablement l’univers Star Wars qui vient reprendre les codes des Sims et c’est très drôle !

Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous n’avez que l’embarras du choix avec les jeux proposés par EA. Des batailles spatiales de Squadrons à la série de combats multijoueurs stratégiques au sol dans Battlefront, en passant par l’excellente aventure Jedi : Fallen Order, il y en a pour tous les goûts, sur Xbox comme PC Windows.

Et même en VR, vous pouvez revivre les meilleurs moments de Star Wars avec notamment la série de trois épisodes Vader Immortal sur Oculus Quest et Rift. Dark Vador va être votre mentor pour vous faire prendre conscience de vos pouvoirs et de la Force en vous. Entrainement au sabre laser, maîtrise de vos pouvoirs sont au menu avant d’aller affronter le terrible seigneur. De quoi se prendre pour une véritable Jedi.

