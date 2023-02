Google Keep, Chrome, Fast Pair… voici les nouveautés poussées par Google sur Android

Ces jours-ci a lieu le MWC 2023, le plus grand salon du monde dédié aux appareils mobiles. L'occasion pour Android et les applications Google de déployer des mises à jour de son système, tout comme Wear OS. L'accent est plutôt mis sur l'accessibilité des services de Google.

Frandroid couvre en ce moment le MWC 2023 qui a lieu à Barcelone, avec la présentation de beaucoup de produits et de concepts. Parmi ces nouveautés, il y a aussi des mises à jour annoncées par Google pour Android et Wear OS.

Google Keep : un nouveau widget pour gérer sa liste de courses

Le premier changement apporté se situe du côté de Google Keep, avec l’apparition d’un nouveau widget. Il permet de gérer rapidement ses notes, mais aussi de gérer ses listes de tâches, comme une liste de courses. En fait, il s’agit d’une fenêtre affichant une note que l’on peut consulter sans avoir à ouvrir l’application. Google précise que « ce widget affiche les rappels, les couleurs d’arrière-plan et les images ajoutées aux notes à partir de l’application Keep ».

L’intégration de Google Keep dans Wear OS s’améliore également, puisque l’application se voit ajouter deux nouveaux raccourcis pour créer des notes et des listes en un clic sur sa montre connectée.

Le zoom dans Google Chrome conserve enfin la mise en page

Google Chrome aussi en profite pour s’améliorer sur Android. Désormais, le navigateur peut augmenter la taille des textes, images et vidéo jusqu’à 300% tout en conservant la mise en page. On peut même définir une taille par défaut s’appliquant à tous les sites Internet pour ne pas avoir à la modifier à chaque fois.

Une fonction qui s’avèrera très pratique pour les personnes ayant une acuité visuelle réduite. Pour le moment, elle n’est disponible qu’en version bêta, mais Google a annoncé un lancement officiel pour le mois prochain. L’avantage de cette solution est qu’elle ne demande pas aux sites web de forcément s’adapter à toutes les tailles d’affichage, ce qui augmente réellement l’accessibilité desdits sites.

L’audio s’améliore : démocratisation de la suppression du bruit dans Google Meet et de Fast Pair

L’application de visioconférence de Google se voit attribuer la suppression du bruit ambiant durant les appels sur un plus grand nombre d’appareils Android. Google Meet peut filtrer les bruits de l’environnement d’un locuteur : moteurs, foule, etc.

D’un autre côté, la fonction Fast Pair, qui permet d’appairer rapidement des produits Blueooth, et notamment des écouteurs sans fil, se démocratise. Un simple toucher permettra la première connexion avec un Chromebook. De plus, si on avait déjà appairé un produit audio avec son smartphone Android, il pourra s’appairer automatiquement à son Chromebook. Rappelons néanmoins que cette fonction a mis le temps pour arriver, puisqu’elle avait été annoncée initialement en janvier 2022.

Les autres changements apportés aux applications Google

Parmi les autres mises à jour apportées aux applications de Google, il y a l’annotation rapide des PDF dans Google Drive. Que ce soit au tactile ou avec un stylet, on peut utiliser plusieurs traits d’encre pour ajouter des notes. De quoi signer rapidement un document de façon manuscrite, ce qu’on nous demande régulièrement. Des documents PDF qu’on peut aussi surligner. Les changements peuvent être enregistrés dans une nouvelle copie dudit document.

Le clavier Android Gboard se complète lui aussi grâce à de nouvelles combinaisons d’emojis dans la fonction Emoji Kitchen. Elle permet de mélanger plusieurs emojis pour en créer de nouveaux. D’un point de vue technique, ce sont en fait des images, qui apparaissent donc en très gros dans les conversations. Un autre changement de la plus haute importance va avoir lieu la semaine prochaine dans Google Wallet. De nouvelles animations lors de la confirmation d’un paiement avec notamment un pingouin.

Pour terminer du côté de Wear OS 3, on a droit à l’arrivée d’un mode audio mono, pour éviter la désorientation qui peut être causée par le stéréo. Pour finir, de nouveaux modes de correction des couleurs et de niveaux de gris sont ajoutés pour améliorer là encore l’accessibilité.

