Android 14 va rendre votre smartphone plus personnel et plus beau

Android 14 intègre dans son code source une amélioration de Material You. Une nouveauté qui devrait ajouter un peu de peps à votre interface.

C’est tellement triste d’avoir le même téléphone que tout le monde. C’est d’ailleurs l’une des critiques qui a régulièrement été adressée à l’iPhone, bien loin de l’idéal « Think Different » ou du message véhiculé par le spot publicitaire 1984. Heureusement, cette tendance vise à s’estomper avec le temps et Android se dirige nettement dans cette direction.

Material You pour une interface propre

Avec Android 12, Google a présenté Material You, un langage de conception (design language en anglais) qui récupère les principales couleurs de votre fond d’écran pour les adapter au système d’exploitation dans son ensemble. Bien sûr, tout n’était pas parfait à l’époque, loin de là. Il a fallu attendre une version encore très récente pour que ces couleurs s’adaptent aux icônes d’applications tierces par exemple.

La mise à jour vers Android 14 devrait aller encore plus loin en proposant une palette de couleurs plus large, ne se limitant plus à des tonalités pastel.

Plus de « Fidelity »

Le site 9to5Google a découvert dans le code open source d’Android 14 un nouveau style qui serait baptisé en interne « Fidelity ». Celui-ci utilise des couleurs bien plus vives que celles que l’on trouve sur la version actuelle. Une découverte corroborée par le tweet d’un compte officiel Google mettant en avant dans une vidéo des couleurs beaucoup plus intenses.

Si votre fond d’écran possède des couleurs pêchues, celles-ci devraient ainsi apparaître pour souligner certains éléments de votre interface. À l’heure actuelle, celles-ci sont délavées et le rouge devient par conséquent un rose pâle plutôt terne. Il en va bien sûr de même pour les autres couleurs, toutes délavées.

Rendez-vous dans Android 14

En reprenant le code source de Google, 9to5Google a réussi à développer une application de démonstration de ce à quoi pourraient ressembler ces nouvelles interfaces.

Material You Fidelity // Source : 9to5Google Material You Fidelity // Source : 9to5Google Material You Fidelity // Source : 9to5Google

On note que le bouton en bas à droite et l’étoile adoptent des couleurs bien plus marquées et cela fonctionne également avec un thème sombre, qui s’adapte alors avec des tonalités moins lumineuses, mais conservant une teinte colorée. De quoi offrir une plus large palette de couleurs à nos interfaces.

Précisons que cela va certainement concerner les Pixel, mais que le déploiement sur les appareils des autres marques pourrait prendre du temps. Samsung propose d’ailleurs une fonction similaire avec son Theme Park disponible sur le Galaxy Store.

Pour le moment, la version beta d’Android 14 ne propose pas cette fonctionnalité. Il ne serait pas étonnant cependant qu’elle soit présentée lors de la Google I/O, le 10 mai prochain. Cette conférence devrait par ailleurs lever le voile sur de nouveaux appareils (Pixel 7a, Pixel Tab, Pixel Fold…), sur des nouveautés intégrées aux applications Google, ainsi que sur les avancées de Google dans le domaine de l’IA.

