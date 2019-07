Si le Pixel Launcher de Google sur Android est l’une des interfaces les plus épurées, certains utilisateurs peuvent cependant regretter l’absence de certaines fonctionnalités essentielles à leurs yeux. C’est notamment le cas du glissement vers le bas de l’écran pour ouvrir le panneau de notifications. Heureusement, Google devrait enfin l’intégrer nativement sur la bêta 5 d’Android 10 Q.

Outre les aspects esthétiques, l’intérêt d’installer un launcher alternatif comme Nova peut être de profiter de certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur celui proposé par défaut par le constructeur.

Ce peut être le cas du mouvement permettant de glisser vers le bas n’importe où sur l’écran d’accueil du smartphone. Pour certains, ce geste s’avère particulièrement pratique pour ouvrir le panneau de notification sans avoir à nécessairement atteindre le haut de l’écran. On retrouve ainsi ce type de gestes sur les smartphones de Samsung avec One UI ou ceux de OnePlus avec Oxygen OS. Néanmoins, malgré la simplicité de ce geste, il n’était pas intégré jusqu’à présent sur le Pixel Launcher de Google.

À en croire les informations obtenues par le site XDA Developers, cela devrait bientôt changer. Le site spécialisé dans l’actualité d’Android a en effet découvert que la bêta 5 d’Android 10 Q permettra aux utilisateurs de smartphones avec l’interface de Google de tirer vers le bas depuis n’importe où sur l’écran pour ouvrir les notifications. Outre le fait que cette fonctionnalité arrive sur les smartphones Pixel de Google, cela signifie surtout qu’elle sera intégrée nativement dans AOSP, la version open source d’Android, et qu’elle pourra donc être intégrée par tout autre constructeur sans peine.

Surtout, c’est un coup dur pour les lanceurs tiers comme Nova Launcher. En effet, cette application, permettant de modifier le design et les fonctions de votre écran d’accueil, était largement utilisée pour permettre d’activer la fonction de swipe vers le bas pour l’ouverture des applications.

Pour l’heure, on ignore encore quand est-ce que la bêta 5 d’Android 10 Q sera disponible publiquement. Lors du lancement de la bêta d’Android 10 Q, Google avait annoncé des bêta 5 et 6 au début du troisième trimestre avant une sortie finale d’ici septembre. On ne devrait donc plus avoir à patienter bien longtemps.